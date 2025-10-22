Aviso de la AEMET
La borrasca Benjamín activa avisos por viento en toda la Península y pone en alerta el cantábrico ante olas de más de siete metros
La llegada de este fenómeno amenaza con dejar rachas por encima de los 70km/h en varios puntos del territorio peninsular desde este miércoles hasta como mínimo el viernes
Valentina Raffio
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) acaba de advertir sobre la llegada de Benjamín, la segunda borrasca de gran impacto que se avecina a la Península Ibérica este otoño. El paso de esta perturbación ha obligado a activar avisos amarillos por viento en prácticamente todo el territorio peninsular desde este miércoles hasta, como mínimo, el viernes ante rachas que podrían superar los 80km/h. También se han activado varios avisos de nivel naranja en el litoral cantábrico por fenómenos marítimos adversos y olas que podrían superar los siete metros.
Los pronósticos apuntan a que Benjamín empezará a hacerse notar este mismo miércoles en el extremo norte del territorio y, sobre todo, en zonas como Galicia, Cantabria y Asturias, donde ya ha obligado a activar los primeros avisos por viento. El día álgido de esta borrasca será el jueves, cuando se han activado avisos por vientos huracanados en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Madrid, Aragón, Catalunya, Castilla-La Mancha, C. Valenciana y Baleares, así como varios avisos más por fenómenos costeros adversos y olas de hasta siete metros en el cantábrico. El viernes se espera que Benjamín siga soplando con fuerza en varios puntos del país, aunque con menos intensidad que en días previos.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado un aviso generalizado por viento de cara al jueves ante la llegada de Benjamín. Esa jornada todas las comarcas, excepto las del extremo sur y el Empordà, están en aviso por vientos huracanados. La mayoría de los avisos activados son de nivel amarillo. Aunque también hay casi una decena de nivel naranja, entre los que destacan territorios como el Baix Llobregat, Garrafa, Alt Penedès, Vallès Occidental, Anoia, Bages y Segarra. En estos puntos se esperan rachas de más de 20m/s durante la jornada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
- Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
- Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la 'operación Vildas' contra el tráfico de drogas
- La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”
- Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- Cumbre entre Fondo Norte, Carrión y jugadores: los seguidores apoyarán a pesar del rechazo al técnico