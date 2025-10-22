Más del 60% de los españoles con seguro privado eligen la sanidad pública cuando se trata de una enfermedad grave

El 61,4% de las personas que cuentan con un seguro médico privado -ya sea individual o contratado por su empresa- considera que, en caso de padecer un problema de salud grave, recibiría un mejor tratamiento en la sanidad pública. Es una de las conclusiones destacadas de la segunda oleada del Barómetro Sanitario 2025, elaborado en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyos resultados ha publicado el Ministerio de Sanidad.

En 2024, el número de personas con seguro de salud ascendió a 12,6 millones de personas, lo que supone un incremento del 1,6% respecto al año anterior. Así lo recogen los datos del Observatorio del Sector Sanitario Privado 2025, elaborado por la Fundación IDIS, que muestran una evolución del número de personas con seguro de salud desde 2018 a 2024, con una tasa de crecimiento anual del 3,5%.

Valoración

El estudio publicado por Sanidad recoge la percepción de la ciudadanía sobre el funcionamiento del sistema público y se basa en una muestra de 2.318 entrevistas telefónicas realizadas en julio de 2025. Según los resultados, el 52,5% de la población general valora positivamente el funcionamiento del sistema sanitario en España lo que supone un ligero descenso respecto al 53,9% registrado en la primera oleada de 2025.

La puntuación media de satisfacción general se sitúa en 6,02 puntos sobre 10, frente a 6,13 del año anterior. Aunque estos indicadores muestran una tendencia ligeramente descendente en la percepción global, el análisis detallado por niveles asistenciales revela una "alta satisfacción" entre quienes han utilizado efectivamente los servicios públicos de salud, indica Sanidad.

Centros de salud

En Atención Primaria, el 78,5% de las personas atendidas valoraron positivamente la atención recibida, frente al 82,4% del año anterior. El tiempo medio de espera para obtener cita con el médico de familia supera los ocho días (8,85), y el 71,2% declara haber tenido que esperar más de un día porque no había disponibilidad previa.

En atención hospitalaria, la valoración positiva alcanza el 77,8% (81,7% en 2024), y en los que tuvieron un ingreso hospitalario se mantiene en el 78,4% (81,4% en 2024). Los servicios de Urgencias reciben una valoración favorable por parte del 73,5% de sus usuarios, una cifra estable respecto al año anterior.

Salud mental

En el ámbito de la salud mental, el 74,9% de las personas atendidas en la sanidad pública afirman que la atención recibida fue "como esperaban o mejor". Porque otro resultado destacado del informe es que el 17,7% de la población ha necesitado atención sanitaria por motivos de salud mental o malestar emocional en el último año.

Por primera vez, el Barómetro recoge información detallada sobre la realización de pruebas diagnósticas en el último año por motivo de un nuevo problema de salud, y el tiempo transcurrido entre la indicación médica y la realización de la prueba. El 19,2% de la población adulta se ha realizado una ecografía, el 13,7% un TAC, el 12,1% una resonancia magnética y el 4,3% una colonoscopia.

Las colonoscopias registran el mayor tiempo medio de espera (158 días), seguidas por las resonancias (117 días), las ecografías (66 días) y los TAC (60 días)

Las colonoscopias registran el mayor tiempo medio de espera (158 días), seguidas por las resonancias (117 días), las ecografías (66 días) y los TAC (60 días). En cuanto a la rapidez de acceso, el 56,7% de las ecografías, el 50,3% de los TAC, el 46,7% de las resonancias y el 34% de las colonoscopias se realizaron en menos de un mes desde su indicación. Al tratarse de la primera edición en la que se mide este indicador, los datos constituyen una referencia inicial para evaluar la accesibilidad a pruebas diagnósticas en próximas oleadas del estudio, señala el Ministerio.

El Barómetro también muestra una evolución positiva en el uso de herramientas digitales sanitarias. El 35% de la población ha accedido a su historia clínica electrónica, frente al 32,8% en 2024. El uso de la receta interoperable fuera de la comunidad autónoma alcanza el 20,6%, con un incremento de 1,2 puntos respecto al año anterior. Además, el 52,2% de la ciudadanía dispone de certificado electrónico, y el 52,1% de las personas que han sido atendidas en Primaria han realizado alguna consulta telefónica, con un nivel de satisfacción que crece hasta el 68,9%.