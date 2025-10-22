Gabriel Rufián baila con Ester Expósito en la noche madrileña y Bigote Arrocet, con una joven en el Caribe

A Gabriel Rufián le faltaba pasar por el quiosco rosa y esta semana lo ha conseguido. Su baile de madrugada con Ester Expósito en Madrid salta a la portada de “Lecturas” y a buen seguro que alimentará nuevos comentarios. El portavoz de ERC en el Congreso ya explicó en la tele por qué se dio tal situación, en la que se lo pasó bomba, pero la prensa del colorín no podía dejar de recoger el encuentro, el baile, las confidencias…

En la revista han encontrado a Edmundo “Bigote” Arrocet en el Caribe y no precisamente haciendo meditación. El humorista se lo pasa bomba en la playa con una joven, reseña “Lecturas”, 35 años más joven. El atuendo de él, en amarillo limón el bañador y la camisa, lo dice todo. Además, cuentan que Irene Rosales y su novio se acercan: él se ha mudado cerca de ella. Y álbum de fotos para la boda de Carlos Herrera jr., que reunió a toda la familia.

“Nunca he sido infiel a Kiko”, dice Irene Rosales en “Semana”, después de las insinuaciones de muchos de que su noviazgo actual fue paralelo a la relación con “Paquirrín”. La expareja de Kiko Rivera habla de todo en una entrevista, como que su matrimonio se ha roto por ser más madre que esposa. La boda de los Herrera también se cuela en portada con una foto de los novios con los padres de él, Mariló Montero y Carlos Herrera.

En “Diez Minutos” el protagonismo es para Amaia Montero, de nuevo y oficialmente ya cantante de “La Oreja de Van Gogh”. Embutida en un bonito anorak rosa, con bolsito de Chanel a juego y pantalón de chandal, la artista estuvo ensayando con el grupo en San Sebastián. Sara Carbonero “se come a besos”, titulan, a su novio Jota. Mariló Montero ejerció de “orgullosa” madrina en la boda de su hijo. Y Alejandra Rubio ya piensa en la Navidad y en, por qué no, juntar a las dos familias, eso es, Terelu Campos y Mar Flores a la misma mesa en Nochebuena.

En “Hola”, única historia como era esperado: exclusiva de la boda de Stella del Carmen en Sardón del Duero (Valladolid). Las fotos, inéditas hasta ahora, prometen. En portada, el caramelo: Melanie Griffith y Antonio Banderas posando junto a los novios, su hija y Alex Gruszynski.