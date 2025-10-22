Woman noviembre te regala el dúo champú y bálsamo de Salerm que promete ser un ‘must’ en tu rutina diaria
El tratamiento reparador Hairlab de champú y bálsamo de Salerm Cosmetics es el combo perfecto para mantener el cabello sano este otoño
Redacción
Es pleno otoño, el cambio de horario y de las temperaturas se han asentado por completo. Adaptamos la rutina y los hábitos, sin olvidar nuestros cuidados ‘beauty’. Y lucir un cabello sano y brillante es una de nuestras prioridades. En esta época del año, las bajas temperaturas causan sequedad, fragilidad y debilidad en nuestro cabello y pueden provocar una mayor caída del pelo. Los cambios bruscos de temperatura y la calefacción también repercuten negativamente.
El tratamiento reparador y nutritivo Protein Force Hairlab de Salerm es la salvación a todos nuestros problemas. Este combo de champú y bálsamo fortalecedores, reponen la falta de queratina natural dando mucho más cuerpo a nuestra melena, nutren y restructuran a la vez que reparan y protegen el cabello. Sin lugar a dudas, el dúo perfecto que incluir en nuestra rutina diaria este otoño y que, además, este mes puedes conseguir de regalo en el número Woman noviembre.
En cuanto al modo de uso, recomendamos:
- Aplicar el champú sobre el cabello húmedo.
- Masajear y enjuagar.
- Aplicar el bálsamo sobre cabello húmedo y previamente lavado.
- Extender de medios a puntas, masajear y enjuagar.
Auténtica elegancia en el WOMAN noviembre
Protagonizado por la aristócrata y empresaria, Isabel Junott, el número de Woman noviembre (ya en quiosco) es una oda a la elegancia. En este penúltimo número de 2025 recorremos nuestras tendencias favoritas deco y los accesorios perfectos para elevar nuestros looks esta temporada.
Profundizamos en el concepto longevidad y todo lo que supone, enfocado en la plenitud, el bienestar y la felicidad.
¡Ya disponible en tu quiosco!
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
- Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
- Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la 'operación Vildas' contra el tráfico de drogas
- La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”
- Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- Cumbre entre Fondo Norte, Carrión y jugadores: los seguidores apoyarán a pesar del rechazo al técnico