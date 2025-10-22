Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Woman noviembre te regala el dúo champú y bálsamo de Salerm que promete ser un ‘must’ en tu rutina diaria

El tratamiento reparador Hairlab de champú y bálsamo de Salerm Cosmetics es el combo perfecto para mantener el cabello sano este otoño

El número de noviembre de Woman.

Redacción

Madrid

Es pleno otoño, el cambio de horario y de las temperaturas se han asentado por completo. Adaptamos la rutina y los hábitos, sin olvidar nuestros cuidados ‘beauty’. Y lucir un cabello sano y brillante es una de nuestras prioridades. En esta época del año, las bajas temperaturas causan sequedad, fragilidad y debilidad en nuestro cabello y pueden provocar una mayor caída del pelo. Los cambios bruscos de temperatura y la calefacción también repercuten negativamente.

El tratamiento reparador y nutritivo Protein Force Hairlab de Salerm es la salvación a todos nuestros problemas. Este combo de champú y bálsamo fortalecedores, reponen la falta de queratina natural dando mucho más cuerpo a nuestra melena, nutren y restructuran a la vez que reparan y protegen el cabello. Sin lugar a dudas, el dúo perfecto que incluir en nuestra rutina diaria este otoño y que, además, este mes puedes conseguir de regalo en el número Woman noviembre.

En cuanto al modo de uso, recomendamos:

  • Aplicar el champú sobre el cabello húmedo.
  • Masajear y enjuagar.
  • Aplicar el bálsamo sobre cabello húmedo y previamente lavado.
  • Extender de medios a puntas, masajear y enjuagar.

Auténtica elegancia en el WOMAN noviembre

Protagonizado por la aristócrata y empresaria, Isabel Junott, el número de Woman noviembre (ya en quiosco) es una oda a la elegancia. En este penúltimo número de 2025 recorremos nuestras tendencias favoritas deco y los accesorios perfectos para elevar nuestros looks esta temporada.

Profundizamos en el concepto longevidad y todo lo que supone, enfocado en la plenitud, el bienestar y la felicidad.

¡Ya disponible en tu quiosco!

El mercado de Navidad "más bonito de Asturias", un imán para los artesanos: más de un centenar quieren participar

Dubasin, rendimiento a la altura de Mbappé: así es la estadística compartida entre el jugador del Sporting y el del Real Madrid

Es oficial: el BOE publica los coches que ya no pagarán peaje: "0 emisiones"

Las partituras perdidas de Aarón Zapico en un vuelo de Oporto a Madrid: "Cogí todo menos el libro"

Más allá del silencio: el misterio de las aves que nunca olvidan cómo cantar

Atención amantes de la lectura de Oviedo: así funcionará el servicio de biblioteca de uno de los principales barrios a partir de ahora

'Battlefield 6': los mejores códigos de Portal y trucos para conseguir XP más rápido

Las verduras plantan cara a las golosinas en el colegio

