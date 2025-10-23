Agenda: qué hacer hoy 23 de octubre en Asturias

Oviedo

Desarme

Las jornadas gastronómicas continúan en los 71 restaurantes que sirven los garbanzos con bacalao, los callos estilo Oviedo y el arroz con leche. También en 16 bares se pueden degustar los bocados del Desarme. De forma paralela, se proyectará un videomapping sobre la fachada de la iglesia de San Isidoro, con cuatro pases diarios a partir de las 20:00 horas, con una frecuencia de cada 30 minutos. Este espectáculo audiovisual único invita al público a redescubrir la historia del menú del Desarme desde una mirada innovadora, creativa y sorprendente.

Bebecuentos

Bebecuentos "Besos y achuchones" de Carioca es la actividad que acogerá a las 18.00 horas la biblioteca de San Claudio. Hace falta inscripción.

Escuela municipal de Salud

Charla de Iván Díaz Pallarés, profesor de la Universidad de Oviedo y secretario del Colegio de Fisioterapeutas de Asturias. Será a las 19.00 horas en el centro social de Muñoz Degraín y hablará sobre cómo prevenir las caídas.

Radar

"Tres kilómetros al fin del mundo" es la película que se exhibirá, a las 20.00 horas, en el teatro Filarmónica dentro del ciclo de cine Radar. Se proyectará Versión original en rumano con subtítulos en español y no está recomendada para menores de 12 años.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 26 de octubre se puede visitar la exposición "Vértigo/en el vacio del yo/desvelar", de Lisardo Menéndez. Hasta ese mismo día, dentro del programa de La Obra Invitada se muestra el busto relicario de Santa Inés. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Villa Magdalena

El centro social de Villa Magdalena acoge, hasta el día 31, la exposición "A través de los ojos de la ilustradora" que incluye una selección de obras realizadas por la ilustradora y artista plástica Belkys Castillo. Algunos de estos diseños pertenecen a libros publicados o próximos a publicar y también dibujos independientes. La técnica empleada por la artista es una combinación de acuarela, lápiz y tinta, en un estilo que busca recrear el dibujo ingenuo de un niño con toques de fantasía. Algunas de las obras representan además vestidos, arquitectura o folclore rumanos, ya que algunos de estos cuentos están ambientados en Rumanía y las imágenes evidencian la importancia de la cultura de este país.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, Belén Moneo y Jeff Brock ofrecerá la conferencia "De flores a forjados: el carbono en la arquitectura", enmarcada en el ciclo "De charla con el Botánico" del Jardín Botánico Atlántico.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, se presentará el libro "Tribulaciones de un médico rural", de José Martín Lanchas, que estará acompañado de la poeta Nieves Viesca.

Antiguo Instituto

A las 19.30 horas, "Lorenzo Moya flamenco trío" ofrecerá un concierto encuadrado en el ciclo "Jazz en el Centro".

Escena Amateur

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, el grupo de teatro "La Galerna" ofrecerá la obra "Saxfem".

Biblioteca Pública Jovellanos

A las 19.00 horas, Rubén Bada ofrecerá la charla "Del folk al post-folk: de la tradición al siglo XXI", como parte del ciclo "Háblame de música".

CMI El Llano

A las 19.00 horas, se proyectará la película "Frente al silencio", en el marco de la programación de "El Cine del Llano". Asimismo, hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha II", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía". El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Danza Xixón

Hasta el 25 de octubre se podrá visitar, en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, la exposición "Resistencia en movimiento", por los 25 años de "Zig Zag Danza".

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

De 9.30 a 15.30 horas, tendrá lugar el IV Foro de Innovación y Desigualdad - Retos y preocupaciones de la juventud, con diversas ponencias. Además, hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

CMI El Coto

Hasta el 31 de octubre estará la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha I", encuadrada en el proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios son de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 horas.

CMI La Arena

Hasta el 29 de octubre habrá talleres y juegos interactivos bajo el título "Pixel nostalgia: historia de los videojuegos retro", de la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de octubre se podrá visitar la exposición "Confecciones Gijón: Más allá de Ike", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición "Ver/Sentir/Habitar", de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Los curas obreros en las jornadas de memoria democrática

A las 18.30 horas, en el palacio Camposagrado, arrancan las Jornadas de Memoria Democrática de Avilés, organizadas por la Plataforma por los Servicios Públicos de la Comarca de Avilés en colaboración con la Concejalía de Memoria Democrática y la Fundación Juan Muñiz Zapico, centran su mirada en esta ocasión en los últimos años del franquismo y en la etapa de la Transición. La mesa redonda de hoy abordará "La Iglesia en el tardofranquismo: los curas obreros". Participan los sacerdotes Alejandro Alas Suárez, Jesús Ángel Fernández Fernández, Jesús Manuel Álvarez Álvarez y José María Álvarez Rodríguez. Modera: Alejandro Ferrer Viña, de la Plataforma por los Servicios Públicos de la Comarca de Avilés.

Jornada sobre el dolor crónico en el Hospital San Agustín

A las 10.00 horas, en el salón de actos del Hospital Universitario San Agustín, arranca la jornada "Que no te frene el dolor" que organiza la asociación Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (Difac). Se abordarán cuestiones como la migraña, neuropatías, el dolor músculo esquelético, la miastenia gravis, fármacos y atención psicológica.

Talleres infantiles de animación a la lectura

A las 18.00 horas, en el centro sociocultural Los Canapés, La Caracola realiza talleres de fomento de la lectura para niños y niñas de 4 a 8 años.

600 años del pueblo gitano en el CIFP Avilés

Hasta el 24 de octubre se puede visitar la muestra sobre los momentos que han marcado al pueblo gitano, relevantes aportaciones culturales, el flamenco, la fuerza de las mujeres, rincones oscuros de la historia, también grandes valores, progreso y orgullo identitario. Esta exposición está enmarcada en el proyecto de interculturalidad del CIFP Avilés en el que la Fundación Secretariado Gitano colabora junto a otras entidades. Del 27 al 31 de octubre se trasladará al Palacio de Valdecarzana.

Exposición de Mariscal

La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición "Mariscal dialoga con Miranda", que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Exposición de Noé Baranda y Javier Soto en el CMAE

En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte, 49). Hasta el 30 de octubre, la exposición "Paraíso gris oscuro" la integran obras de estos dos artistas premiados en el LV Certamen Nacional de Arte de Luarca. Se trata de un diálogo entre las obras de Baranda y las de Soto. Las del primero son fotografías que tienen como elementos centrales objetos pertenecientes en su momento a una persona ya fallecida. Por su parte, las del segundo son pinturas realizadas sobre sábanas que también pertenecían a personas ya fallecidas. Todo ello conforma una exposición que según su comisaria, "no es una elegía a la muerte, sino una oda a la vida". Martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y, de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición sobre el azabache y el Camino de Santiago

Enmarcada en las jornadas homónimas, organizadas por INCUNA (Patrimonio de la Industria, Cultura y Naturaleza) con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias. Está compuesta por una docena de paneles explicativos en los que se recogen textos, gráficos y fotos sobre la cultura del azabache en Asturias. Configura un complejo universo de saberes técnicos, prácticas mineras, ritos y expresiones sociales transmitidas de generación en generación y su muy estrecha relación con la Ruta Jacobea. Abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

"Paraíso gris oscuro", de Noé Baranda y Javier Soto

En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE se puede visitar hasta el 30 de octubre la exposición "Paraíso gris oscuro" la integran obras de estos dos artistas premiados en el LV Certamen Nacional de Arte de Luarca. Se trata de un diálogo entre las obras de Baranda y las de Soto. Las del primero son fotografías que tienen como elementos centrales objetos pertenecientes en su momento a una persona ya fallecida. Por su parte, las del segundo son pinturas realizadas sobre sábanas que también pertenecían a personas ya fallecidas. Abre martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas y, de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología_Personal II", Artesanía.

Las Cuencas

Laviana se moviliza a favor de la investigación de una cura para la ELA

La Casa de Cultura de Pola de Laviana acoge esta tarde, desde las 19.00 horas, un festival benéfico a favor de la Asociación Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) Principado de Asturias. Presenta Nerea Augusto, como gaitero estará Antonio Esteban. Los cantantes de tonada participantes son José Tronco, Raquel Gutiérrez, Fernando Arduengo, Águeda Riera, Rafa Díez, Eloy Cuello y Enrique Peláez. También estarán la Masa Coral de Laviana y la Banda de Gaitas "Valle del Nalón".

"Tres amigas", cine en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge la proyección de la película "Tres amigas", dirigida por la francesa Emmanuel Mouret en 2024. El pase es en versión original subtitulada (VOSE). La entrada vale 4 euros.

Blogueros y montañas en Mieres

Prosigue el X Encuentro de blogueros de montaña de Mieres. La Casa de Cultura acoge la cuarta charla, "Somiedo, rincones prodigiosos", con Víctor Martín Álvarez, "Orbayu". Comienza a las 20.00, la entrada es libre.

"Yo no sé nada del amor", presentación literaria esta tarde en Mieres

La librería La Pilarica de Mieres (calle Valeriano Miranda, 5) acoge esta tarde la presentación del libro "Yo no sé nada del amor", editado por Cuadranta. Estará la autora, Inma Muñoz, acompañada de Pilar Torres. Comienza a las 19.00 horas.

Exposición sobre el centenario del Aniceto Sela en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el próximo 26 de octubre una exposición que conmemora el centenario del grupo escolar Aniceto Sela. Puede verse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. La entrada es libre.

Muestra pictórica de Sevi Coto en Pola de Laviana

El Cidan de Laviana acoge, hasta el 31 de octubre, una exposición de acrílicos de la pintora Sevi Coto. El horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00.

Exposición sobre el concurso "Miguel Nevado" en Laviana

El Cidan de Pola de Laviana alberga, hasta el 24 de octubre, la exposición "El pozu que non va a pesllar", sobre los veinte años del Concurso de Microrrelatos Mineros "Manuel Nevado Madrid".

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Centro

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Exposición de Mercedes Cano y Antonio Sobrino en Llanes

La exposición "Cardumen" muestra en Llanes obras de Mercedes Cano y Antonio Sobrino que se pueden ver en la planta baja de la Casa Municipal de Cultura llanisca los días laborables de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Fotos de José Vélez en Ribadesella

"Y la noticia se hizo imagen" es el título de la exposición de fotos del fotoperiodista José Vélez, fallecido en 2012, que se muestran hasta el 30 de octubre en la Casa de Cultura de Ribadesella. Se puede ver de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, puede visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información

es el 664382026.

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Occidente

Taller de títeres en Luarca

La Casa de Cultura de Luarca acoge desde las 17.00 horas en adelante un taller infantil (los bebés deben ir acompañados por un adulto) en el que el colectivo "Tras la Puerta Títeres" propondrá ideas para jugar, cantar, contar, hacer pequeños títeres y diversos juegos de expresión para animar a la lectura. Se facilitarán materiales y herramientas teóricas y prácticas para trabajar en casa y recomendaciones de literatura infantil.

Taller de títeres en Tineo

La biblioteca pública de Tineo acoge a partir de las 18.00 horas un taller de títeres y animales "pop-up" en colaboración con la editorial Pintar Pintar. Se trata de una actividad recomendada para niños de unos cinco años (los de menor edad deben estar acompañados).

Tarde de cuentos en El Franco

La biblioteca franquina de As Quintas organiza a las 18.00 horas el cuentacuentos o "El caracol que estaba buscando al sol". Se trata de una actividad con títeres pensada para público infantil.

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.