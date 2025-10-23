El bar más singular de todo León: comes platos típicos por 17 euros dentro una palloza (casa circular de piedra y con techo de paja) y en un lugar de ensueño
"Los menús son buenos y bien elaborados y la construcción es muy bonita", aseguran los comensales
Es uno de los bares más singulares de todo León. Comes platos típicos, con un menú de 17 euros, dentro de una palloza. Para quienes no lo sepan, la palloza es una construcción rústica y tradicional de la región de El Bierzo y otras áreas del Noroeste de España, de planta circular, hechas de piedra y con tejados de paja. Son como los teitos asturianos. Originalmente servían como viviendas y establos para el ganado y, en la actualidad, se les ha dado nuevos usos. Como un restaurante.
Este es el caso de la Palloza de Balboa, ubicada en el precioso pueblo leonés de Balboa, al que se llega desde la carretera A6. Es, de hecho, una de las localidades más bonitas de El Bierzo. Su entorno natural es de ensueño y tiene un castillo del siglo XIII, que ha sido declarado Bien de Interés Cultural. Además de la Palloza de Balboa, tiene la Palloza de Chis, menos transitada que la anterior, pero igual de interesante.
La carta
En la Palloza de Balboa puedes comer, para empezar, embutidos del Bierzo, tabla de quesos, garbanzos con gambas y langostinos, arroz con botillo, setas a la plancha al Roquefort o pastel de cabracho. De segundos en la carta puedes encontrar solomillo de cerdo con piña y reducción de Pedro Ximénez, carrillera al vino Mencía, codillo al horno, ternera guisada con setas, secreto a la plancha, bacalao a la gallega con pisto o lagrimitas ibéricas a la plancha. Para rematar, de postre, hay arroz con leche, natillas, tarta de queso, tarta de castañas o flan de castañas, entre otros.
Aparte de la carta, también hay posibilidad de pedir un menú de platos caseros por 17 euros (19 si es en terraza).
Lo que opinan los comensales
En Tripadvisor, la Palloza de Balboa tiene una puntuación de 4 sobre 5. La mayoría de valoraciones son "excelentes" o "buenas". "Un lugar llamativamente exótico que hay que visitar. Los menús son buenos y bien elaborados. Buen ambiente, atención, rapidez... Recomendable", escribe uno.
"Comimos muy buena comida casera leonesa, arroz con botillo exquisito, feixos con espinacas finos y deliciosos, carrillada y codillo sabrosos. Todo enclavado en un lugar de ensueño. La palloza muy bien conservada y muy bonita, rodeada por naturaleza. Sin duda un lugar para volver. La atención del personal fue perfecta, siempre pendientes, nos dejamos aconsejar y fue un acierto", comenta otro.
