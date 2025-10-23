Las tres ocasiones en las que el look de la Princesa Leonor superó al de la Reina Letizia en los Premios Princesa

La Princesa Leonor gana peso en los premios que llevan su nombre y que se celebran en Asturias cada mes de octubre. Pronunció su primer discurso en 2019 y, poco a poco, ha ido tomando el relevo de su padre en su papel institucional como heredera de la Corona. También en lo estilístico acapara todas las miradas.

La Reina Letizia es protagonista indiscutible con sus estilismos allá donde va. Los Premios "Princesa" son una de esas citas en las que todas las revistas y publicaciones de moda comentan su indumentaria. En los últimos años, ha ido cediendo protagonismo a su hija en la alfombra azul.

Es el caso de la última edición, en 2024, cuando la princesa apostó por un esmoquín en tendencia para ceremonia de entrega de premios. Leonor, a sus 18 años, mostró una imagen más depurada que inspiraba seguridad y profesionalidad. Nada tenía que ver con el vestido azul de corte adolescente que lució cuando asistió a estos premios por primera vez, cuando aún no contaba con 14 años.

Su madre acudió con un elegante vestido negro de Carolina Herrera y un zapato de tacón discreto. Estrenó vestido y lo acompañó con unos pendientes de diamantes de De Grisogono. El pulido estilismo de Letizia no sorprendió, al contrario del de Leonor.

Premios Princesa de Asturias 2023 / LNE

Un año antes, en 2023, se repitió el patrón. La Reina Letizia de elegante y discreto negro, mientras que su hija apostó por prendas en tendencia: falda plisada y un cuerpo de manga corta de tweed en un azul marino muy favorecedor. El vestido era de Moises Nieto y los zapatos, destalonados y aterciopelados, de la firma Mascaró. Su aspecto era sofisticado y rompedor. Leonor ya comenzaba a pisar fuerte la alfombra azul.

La Familia Real en los Premios Princesa de 2023 / David Cabo

Ese mismo año también sorprendió en las audiencias a los premiados que se celebran antes de la ceremonia en el hotel de la Reconquista. Sorprendió con un vestido rosa camisero de Simorra. Un diseño midi, con cierre de botones frontales y cuello solapa. De nuevo daba muestra de su personalidad a la hora de vestir, de su valentía al elegir los colores y los tejidos. Su madre elegió para la ocasión un traje dos piezas en un tono lavanda.

Audiencias a los premiados en 2023 / Luisma Murias

La presencia de Leonor en Asturias es cada vez más notable y se aprecia en sus discursos, sus gestos y las prendas que elige para cada evento mostrando a una Princesa más madura y segura.