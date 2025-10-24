Agenda: qué hacer hoy 24 de octubre en Asturias

Oviedo

Desarme

Las jornadas gastronómicas continúan en los 71 restaurantes que sirven los garbanzos con bacalao, los callos estilo Oviedo y el arroz con leche. También en 16 bares se pueden degustar los bocados del Desarme. De forma paralela, se proyectará un videomapping sobre la fachada de la iglesia de San Isidoro, con cuatro pases diarios a partir de las 20:00 horas, con una frecuencia de cada 30 minutos. Este espectáculo audiovisual único invita al público a redescubrir la historia del Menú del Desarme desde una mirada innovadora, creativa y sorprendente.

Escuela municipal de Salud

Charla de Mario Escalera de la Riva, profesor de la Universidad de Oviedo y tesorero del Colegio de Fisioterapeutas de Asturias, a las 19.00 horas en el centro social de Villa Magdalena.

Festival Nel Amaro

"Al rodiu l’horru" es la obra de teatro que se representará a las 18.30 horas en el Filarmónica. Entrada gratuita.

Kuivi

Metrika cierra con "Neófita" su trilogía junto a "Madre Fundadora" y "El Grimorio", creando una historia musical brutal. Hará una parada en su gira a las 21.30 horas en Kuivi Almacenes.

Gijón

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Feria de productos de León

En la plaza Mayor estará la Feria de productos de León. Abrirá a las 17.00 horas y el cierre de la jornada será a las 21.30 horas.

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas, Alba Morán, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ofrecerá la conferencia "Mantener la pseudociencia fuera de tu ‘para ti’".

Fundación Alvargonzález

A las 19.00 horas, se inaugurará la exposición "Gijón y su entorno a través del objetivo de sus vecinos", de la Plataforma de Bernueces. Se podrá visitar hasta el 7 de noviembre. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Biblioteca Pública Jovellanos

A las 19.00 horas, se desarrollará la mesa redonda_"La información desde la orilla, el humor gráfico, la forma más expresiva de la noticia", enmarcada en las jornadas "Contra la desinformación: Bibliotecas".

Arte en el Barrio

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, "Irade" ofrecerá el concierto "Arena y sal".

Bioparc Acuario

A las 18.00 horas, tendrá lugar el concierto a la luz de las velas "Canciones inolvidables". Y a las 20.30 horas, recital de tributo a "Mecano", "The Beatles", "Queen" y "ABBA".

CMI El Llano

A las 19.00 horas, se proyectará la película "El cielo sobre Berlín". Organiza el acto la Sociedad Cultural Gijonesa. Además, hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha II", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía". El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Danza Xixón

A partir de las 19.00 horas, en Laboral Ciudad de la Cultura, se proyectarán las obras "Larva" y "La danza del impacto" en el marco de la programación de "Danza Xixón". Asimismo, hasta el 25 de octubre se podrá visitar, en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, la exposición "Resistencia en movimiento", por los 25 años de "Zig Zag Danza".

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Espacio Astragal

A las 19.00 horas, se inaugurará la muestra "CMX 30 años de historias", del Conseyu de la Mocedá de Xixón.

Espacio Local

A las 20.00 horas, se inaugurará la exposición "Materia y olvido", de Xabier Liz, que podrá visitarse hasta el 13 de noviembre. Abrirá todos los jueves de 19.00 a 21.00 horas.

La Caja de Músicos

A las 21.30 horas, concierto de "Tesela".

Librería café Toma 3

A las 18.00 horas, se presentará el libro "Mauro", de Mikel Guerendiain.

Librería La Revoltosa

A las 19.30 horas, Ricardo Gómez presentará el libro "Patria, la buena".

CMI La Arena

Hasta el 29 de octubre habrá talleres y juegos interactivos bajo el título "Pixel Nostalgia: Historia de los Videojuegos Retro", de la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro.

CMI El Coto

Hasta el 31 de octubre estará la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha I", encuadrada en el proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios son de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 horas.

Avilés y comarca

Estreno de "El hijo de la cómica", con José Sacristán

A las 20.00 horas, en el teatro Palacio Valdés tendrá lugar el estreno (con dos sesiones más el fin de semana, sábado y domingo) de "El hijo de la cómica". José Sacristán vuelve a los escenarios con una obra que protagoniza, adapta y dirige, y que es una adaptación de la primera parte de "El tiempo amarillo 1921-1943", las memorias en las que Fernando Fernán-Gómez narra su vida, desde su nacimiento hasta las últimas décadas del siglo XX, reflejando la historia de España contemporánea, el cine y el teatro.

Teatro familiar "Mundo dinosaurio"

A las 18.00 horas, en la Biblioteca del Centro Sociocultural La Luz (Plaza Fray Junípero Serra), Producciones Viesqueswood presenta "Mundo dinosaurio", un particular viaje a la era de los dinosaurios, un espectáculo familiar en el que adultos y niños se podrán sumergir en una historia protagonizada por estos grandes lagartos.

El Club Juvenil de Lectura charla con Andrea Serra

A las 18.30 horas, en la Casa de Cultura, Andrea Serra, escritora y profesora, está en víspera de publicar su nueva novela "Una flecha para ella" y es habitual del Celsius donde ya presentó obras. El romance y la ciencia ficción son temáticas que están presentes en muchos éxitos de la literatura juvenil y de eso sabe mucho Serra que ya pasó por el festival avilesino.

Documental sobre "La Singla" en las jornadas sobre el pueblo gitano

A las 19.00 horas, en la Casa de Cultura, dentro del programa de actividades organizado por la Fundación Secretariado Gitano (FSG) para acercar a la ciudadanía la historia, su cultura y aportaciones sociales, tendrá lugar la proyección del documental "La Singla", que narra la historia de Antoñita, la Singla, una bailaora sorda, portentosa, con garra, que llegó a ser número uno en el mundo. Bailó con leyendas como Paco de Lucía o Camarón sin escuchar la música.

Desayuno cardiosaludable en el Centro Niemeyer

A las 10.00 horas, en el Centro Niemeyer, los concejales de Deportes, Juan Carlos Guerrero, y de Recursos Humanos, Noé Vega, participan en el "Desayuno CardioSaludable" la Cofradía del Colesterol en el marco del Torneo Internacional de Judo Villa de Avilés y de la programación complementaria a la competición que se celebra en la ciudad desde hoy y hasta el domingo.

600 años del pueblo gitano en el CIFP Avilés

Hasta el 24 de octubre se puede visitar la muestra sobre los momentos que han marcado al pueblo gitano, relevantes aportaciones culturales, el flamenco, la fuerza de las mujeres, rincones oscuros de la historia, también grandes valores, progreso y orgullo identitario. Esta exposición está enmarcada en el proyecto de interculturalidad del CIFP Avilés en el que la Fundación Secretariado Gitano colabora junto a otras entidades. Del 27 al 31 de octubre se trasladará al Palacio de Valdecarzana.

Exposición de Mariscal

La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición "Mariscal dialoga con Miranda", que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

"La memoria posible", de Rosa Isabel Vázquez

En Factoría Cultural, hasta el 28 de octubre, se puede visitar la muestra fotográfica con la que la artista madrileña Rosa Isabel Vázquez busca suplir las huellas que la represión franquista borró en su propia familia. La exposición reúne un conjunto de materiales diversos: fotografías actuales de paisajes locales y retratos de familiares, imágenes intervenidas digitalmente, documentos recopilados por Antonio Vázquez y piezas audiovisuales. En su diálogo, todos ellos conforman un tejido que conecta pasado y presente.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología_Personal II", Artesanía.

Mercado semanal en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Cine infantil en Langreo

En el marco del ciclo "Rapacines" dedicado a los niños, el cine Felgueroso acoge hoy la proyección de la película "Momias". Será a las 17.30 horas, con entrada libre.

Cine en San Martín

El teatro municipal de El_Entrego inaugura hoy, a las 19.00 horas, el IX Festival Internacional de Cortometrajes de San Martín (Cinesan), que se extenderá hasta el 15 de noviembre. Lo hará con la proyección de la película "Memorias de África".

Presentación literaria en Langreo

Langreo acoge hoy, a las 19.30 horas, la presentación del libro "Toda persona. Una defensa de la sanidad pública", de Sergio Calleja, médico del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Será en el centro Carlos Álvarez-Nóvoa, en La Felguera.

Blogueros y montañas en Mieres

Prosigue el X Encuentro de blogueros de montaña de Mieres. La Casa de Cultura acoge la quinta charla, "Por las profundidades y las cumbres del Parque Natural de las Ubiñas", con Evaristo Prieto Álvarez. Comienza a las 20.00, la entrada es libre.

Centro

Teatro en Pola de Siero

Kamante Teatro presenta a las 20.00 horas en el auditorio de La Pola Siero su adaptación de "La Regenta" de Clarín. La compañía sierense presenta su adaptación de la obra de Leopoldo Alas "Clarín". La cita, el viernes 24 de octubre, a las 20.00 horas, en el Teatro Auditorio de la localidad. Entrada libre, limitada al aforo de la sala. Anacelia Álvarez y Luis Vigil son los directores e intérpretes de esta obra, cuya adaptación a manos de Kamante Teatro surgió a raíz de una lectura dramatizada.

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Aunque cada una es distinta y singular, todas destacan por sus jardines, por sus escalinatas de acceso, por la nobleza e innovación de sus materiales (maderas, cerámicas…), por sus torres, sus grandes galerías acristaladas, la colorida paleta de sus fachadas y la presencia de una o varias palmeras, un símbolo exótico de su fortuna al otro lado del charco. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Teatro en Candás

Cuenta Federico García Lorca en sus "Suites" que él conoce un lugar maravilloso llamado "El Jardín de las Posibilidades" donde habitan los amores que nunca fueron, los hijos que no nacieron y las decisiones que nunca se tomaron. Quizás allí sigue viviendo su amiga del alma Emilia Llanos, empeñada en un amor que ni siquiera fue. La función teatral que se puede ver esta tarde (21.30 horas) en el teatro Prendes de Candás es la historia de ese amor y de la primera investigación que en 1955 llevaron a cabo ella y Agustín Penón para descubrir cómo fueron las últimas horas de Lorca, quién lo asesinó y dónde está enterrado. La compañía responsable del montaje es El Tejo Producciones, una productora de artes escénicas y audiovisuales empeñada en demostrar que otra manera de ver las cosas es posible.

Exposición en Grado

El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos "Campos de Castilla y Árboles del Norte", de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Además, el museo acoge la exposición temporal "Mensajes en los abismos. Arte esquemático en Fresnéu" hasta el 29 de diciembre. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18,30 horas.

Oriente

Cine en Llanes

La Casa Municipal de Cultura de Llanes proyecta a las 17.00 horas, en colaboración con Laboral Cinemateca Ambulante, la película "La receta perfecta" en versión original francesa subtitulada en español.

Estreno del documental "El desahogo"

La Casa Municipal de Cultura de Llanes acoge a las 20.00 horas el estreno del documental "El desahogo", rodado y editado en Llanes (Asturias) entre febrero 2023 y febrero 2025. "El desahogo", con dirección, guion y producción de Alicia Pilarte y Agustín Pilarte, sigue, desde dentro, el proceso creativo de un grupo de adultos en las clases regulares de la Escuela de Teatro de Llanes: dinámicas, decisiones, ensayos, estreno y la huella que el teatro deja en cada persona y en el grupo. La película pone en valor el poder transformador del teatro —artístico, social y educativo— en un entorno rural, y visibiliza su impacto en la comunidad.

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el 30 de diciembre la exposición de acuarelas y bordados "Puntadas y pinceladas", de Lourdes Ramírez Zapatero. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas.

Occidente

"The Forrest Band" toca en Navia

El cine Fantasio de Navia acoge a partir de las 20.30 horas el concierto "The Forrest Band", donde además de la banda sonora de la película "Forrest Gump" se podrán oír temas de Elvis Presley, Bob Dylan, Joan Báez, Aretha Frankling, "Four Tops", "The Beach Boys", Simon & Garfunkel, "The Byrds", Harry Nilson, Jackson Browne, "The Mamas and The Papas" y Lynyrd Skynyrd, entre otros, interpretadas por prestigiosos músicos de Asturias. Las entradas se venden a 10 euros.

Fiesta de otoño en La Espina (Salas)

La localidad salense de La Espina saluda la llegada del otoño con una fiesta temática que comienza a las 21.00 horas con el reparto del bollo y sigue con un baile que amenizarán la orquesta "Beatriz" y el dúo "Héctor y Jose".

Jornadas ornitológicas en Castropol

Las III Jornadas Ornitológicas Ría del Eo de Castropol 2025 comienzan este viernes y se alargan hasta el domingo. En la inauguración, a las 18.30 horas, intervendrán Francisco Javier Vinjoy, alcalde de Castropol; César Álvarez, alcalde de Vegadeo; David Villar, director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios. En el acto se presentarán los materiales divulgativos elaborados por SEO/BirdLife; un póster y una miniguía sobre las aves acuáticas de la Ría del Eo. La conferencia inaugural, a las 19.00 horas, la dará Nicolás López-Jiménez, Delegado de SEO/BirdLife en Asturias, y se titula "Lo que nos dan las aves".

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas

Acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Martes, de 11.00 a 14.00 horas; miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Para reservar: info@museodeloro.es o 985 806 018.