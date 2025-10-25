Agenda: qué hacer hoy 25 de octubre en Asturias

Oviedo

Desarme

La Cofradía del Desarme celebra hoy su XIII Gran Capítulo en el Teatro Filarmónica, a partir de las once de la mañana, el primero tras la declaración del Desarme como Fiesta de Interés Turístico Nacional. El acto rendirá homenaje a las figuras e instituciones que hicieron posible este reconocimiento y acogerá el nombramiento de nuevos cofrades e instituciones embajadoras. Entre los Cofrades de Honor 2025 figuran Gimena Llamedo González, vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias; José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España y de OTEA; y Alfredo García Quintana, concejal de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo. Serán nombrados Embajadores de Honor 2025 el Consejo de Comunidades Asturianas, la Fundación Inocente y la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. Además, se entregarán las Cucharas Amigas 2025 a Manuel Fernández Quevedo, Patricia Ortiz y Zacarías Puente Herboso, y se formalizará el Hermanamiento con la Real Confraría do Vinho Alvarinho de Portugal.

Folclore en la calle

El Grupo Tradicional de Baile de Fitoria será hoy el protanista del ciclo Folclore en la calle. Los integrantes del colectivo recorrerán las calles del Antiguo entre las once y media de la mañana y las dos y media de la tarde.

Samaín

Un juego de escape para celebrar el año nuevo celta con los sabrosos frutos del otoño como protagonistas. Esta actividad gratuita se desarrollará en la antigua estación de tren de La Majoya a partir de las cinco de la tarde.

Concierto

El Auditorio Príncipe Felipe acoge hoy, a partir de las 19.30 horas, el Concierto de Clausura del XXIII Curso La Voz en la Música de Cámara. Bajo la dirección de Pedro Ordieres, se ofrecerá el estreno de la ópera de cámara "Tres mujeres: Dafne, Ismene y Fedra", del compositor Teo Montero, con libreto de Javier Almuzara. Esta actividad la organiza la Asociación Cultural La Castalia en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura.

Villa Magdalena

El centro social de Villa Magdalena acoge, hasta el día 31, la exposición "A través de los ojos de la ilustradora" que incluye una selección de obras realizadas por la ilustradora y artista plástica Belkys Castillo. Algunos de estos diseños pertenecen a libros publicados o próximos a publicar y también dibujos independientes. La técnica empleada por la artista es una combinación de acuarela, lápiz y tinta, en un estilo que busca recrear el dibujo ingenuo de un niño con toques de fantasía. Algunas de las obras representan además vestidos, arquitectura o folclore rumanos, ya que algunos de estos cuentos están ambientados en Rumanía y las imágenes evidencian la importancia de la cultura de este país.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Gijón

Los ojos nuevos de Ana Belén, en Gijón

A las 20.30 horas, Ana Belén ofrecerá un concierto enmarcado en la gira "Más D Ana", donde la cantante y actriz repasará los grandes éxitos de su repertorio y los temas de su nuevo álbum, "Vengo con los ojos nuevos", acompañada de una banda de músicos de lujo, dirigida por David San José. Las entradas están agotadas.

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, "Led Silhouette" ofrecerá la obra "Halley".

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Feria de Productos de León

En la plaza Mayor estará la Feria de Productos de León. Abrirá de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas.

Galas Corales

A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, última cita del ciclo de Galas Corales de la Agrupación San Antonio, que actuará junto a la Coral Polifónica de Ribadeo.

Fundación Alvargonzález

Se puede visitar la exposición "Gijón y su entorno a través del objetivo de sus vecinos", de la Plataforma de Bernueces, hasta el 7 de noviembre. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía". El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

CMI Pumarín-Gijón Sur

A las 19.00 horas, "OnBeat Producciones" ofrecerá "El musical de los 80 y 90".

CMI El Llano

A las 18.00 horas, se celebrará el concierto-presentación del segundo semillero de bandas del "Xixón Fem Music". Asimismo, hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha II", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

Bioparc Acuario

A las 17.30, 19.00 y 20.30 horas, habrá conciertos a la luz de las velas bajo el título "Especial Walt Disney", "Grandes bandas sonoras" y "Clásicos del rock".

Laboral Ciudad de la Cultura

A partir de las 19.00 horas, se proyectarán las obras ganadoras del certamen de cortometrajes "XXIV Avilés Acción".

Jardín Botánico Atlántico

A las 11.00 horas, se desarrollará el taller para adultos "Un samaín floral", en el marco de la programación de "Otoño en el Botánico".

Librería café Toma 3

A las 13.00 horas, Berta Piñán presentará el libro "Como la piel al sol de una lagartija".

Danza Xixón

Hasta el 25 de octubre se podrá visitar, en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, la exposición "Resistencia en movimiento", por los 25 años de "Zig Zag Danza".

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva

A las 11..00, 12.30 y 16.00 horas, tendrá lugar la gymkhana familiar "Retos de la naturaleza". Requiere inscripción.

CMI El Coto

Hasta el 31 de octubre estará la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha I", encuadrada en el proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios son de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 horas.

CMI La Arena

Hasta el 29 de octubre habrá talleres y juegos interactivos bajo el título "Pixel Nostalgia: Historia de los Videojuegos Retro", de la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. También se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición "Ver/Sentir/Habitar", de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Segunda función de "El hijo de la cómica", con José Sacristán

A las 20.00 horas, en el teatro Palacio Valdés tendrá lugar la segunda función (con una más este fin de semana, mañana, domingo, a las 19.00 horas) de "El hijo de la cómica". José Sacristán vuelve a los escenarios con una obra que protagoniza, adapta y dirige, y que es una adaptación de la primera parte de "El tiempo amarillo 1921-1943", las memorias en las que Fernando Fernán-Gómez narra su vida, desde su nacimiento hasta las últimas décadas del siglo XX, reflejando la historia de España contemporánea, el cine y el teatro.

XXV Torneo Internacional de Judo Villa de Avilés

Desde las 9.00 horas, en el Complejo Deportivo de El Quirinal, tendrá lugar las eliminatorias y repescas de categoría cadete masculina y femenina Sub-18. Y, desde las 16.45 horas, serán la competición categoría sub-21. Mil setecientos judokas se dan cita en una de las competiciones más importantes del judo. En el torneo tiene lugar la Supercopa de España y Copa A, cuatro categorías del mejor judo.

Juegos de mesa con Rocaguía

Desde las 17.00 horas, en Espacio Joven del Edificio Fuero, tendrá lugar la actividad para jóvenes de 14 a 30 años Espacio Joven invita a participar en juegos de mesa con la organización de torneos y un picoteo. Habrá presentación e inscripciones de Jam ‘Digiwise. Es una actividad gratuita.

Aprende a patinar en Avilés

El patio del Colegio Versalles acoge patinaje para toda la familia. Una actividad para todos los públicos a partir de los 3 años de la mano de monitores profesionales que enseñarán de forma gratuita de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición de Mariscal

La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición "Mariscal dialoga con Miranda", que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Exposición de Noé_Baranda y Javier Soto en el CMAE

En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte, 49). Hasta el 30 de octubre, la exposición "Paraíso gris oscuro" la integran obras de estos dos artistas premiados en el LV Certamen Nacional de Arte de Luarca. Se trata de un diálogo entre las obras de Baranda y las de Soto. Las del primero son fotografías que tienen como elementos centrales objetos pertenecientes en su momento a una persona ya fallecida. Por su parte, las del segundo son pinturas realizadas sobre sábanas que también pertenecían a personas ya fallecidas. Todo ello conforma una exposición que según su comisaria, "no es una elegía a la muerte, sino una oda a la vida". Martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y, de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición sobre el azabache y el Camino de Santiago

Enmarcada en las jornadas homónimas, organizadas por INCUNA (Patrimonio de la Industria, Cultura y Naturaleza) con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias. Está compuesta por una docena de paneles explicativos en los que se recogen textos, gráficos y fotos sobre la cultura del azabache en Asturias. Configura un complejo universo de saberes técnicos, prácticas mineras, ritos y expresiones sociales transmitidas de generación en generación y su muy estrecha relación con la Ruta Jacobea. Abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

"La memoria posible", de Rosa Isabel Vázquez

En Factoría Cultural, hasta el 28 de octubre, se puede visitar la muestra fotográfica con la que la artista madrileña Rosa Isabel Vázquez busca suplir las huellas que la represión franquista borró en su propia familia. La exposición reúne un conjunto de materiales diversos: fotografías actuales de paisajes locales y retratos de familiares, imágenes intervenidas digitalmente, documentos recopilados por Antonio Vázquez y piezas audiovisuales. En su diálogo, todos ellos conforman un tejido que conecta pasado y presente.

Jornadas gastromicológicas de Castrillón.

La asociación El Yesqueru organiza las III Jornadas Gastromicológicas de Castrillón, con un programa que incluye actividades relacionadas con las setas y que cuenta con la colaboración del área municipal de Festejos. La más destacadas será la celebración del III Concurso gastronómico de tapas de setas, en el que participan 16 establecimientos hosteleros de Piedras Blancas, Salinas y Raíces Nuevo. El sábado y el domingo se podrá visitar la exposición de setas, que abrirá de 10 a 14 y de 17 a 20 horas en el Local Juvenil de Piedras Blancas.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología_Personal II", Artesanía.

Mercado semanal en Las Vegas (Corvera)

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Festival musical en Aller

El escenario del Cine Carmen de Moreda (Aller) acoge hoy, a partir de las 20.00 horas, la Muestra de música "Tocando pelos pueblos", que organiza la Sociedad de Los Humanitarios de San Martín.

Teatro en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera será escenario hoy de la representación de la obra "La desconquista", a cargo de la compañía "Ron Lalá". Será a las 20.15, en el marco de las jornadas de teatro.

Concierto en Lena

Lena disfrutará hoy del concierto de "Automatic Kafka", a partir de las 20.30 horas. Será en el teatro Vital Aza de la Pola, con entrada libre, dentro de ciclo "Asturies cultura en rede".

Recreación histórica en Mieres de la Revolución del 34

Las inmediaciones del Ateneo de Turón acogerán hoy, a partir de las 17.00 horas, una recreación (a cargo del Grupo Frente del Nalón) del asalto al local del Sindicato Católico de Obreros Mineros en Moreda junto a otros episodios históricos de la Revolución del 34. Por su parte, la Fundación Andreu Nin ha organizado para conmemorar el estallido revolucionario una visita guiada sobre la "batalla" de Campomanes (10.30 horas) y una ofrenda floral, a las 13.30 en el barrio de La Villa, en Mieres.

San Mamés celebra Halloween con música y talleres infantiles

San Mamés, en San Martín del Rey Aurelio, celebra hoy la fiesta de Halloween. Este año, la temática será el Día de los Muertos mexicano, "con actividades pensadas para todas las edades". A las 18.00 horas habrá un taller infantil de manualidades y merienda para los más pequeños. A las 20.00 horas, se organizará un recorrido por el pueblo completamente decorado, con actuaciones en vivo. También estará la foodtruck "La Gastroneta", bar y música en vivo con el dúo "La Cigarra" para amenizar la noche

Concierto en Mieres

El concierto "¡Bienvenidos! La Radio Fórmula", que repasa los grandes éxitos musicales de los 80’s, 90’s y 00’s lega a Mieres. Será a las 20.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta. El precio de las entradas es de 15 euros.

Cine en San Martín

El teatro municipal de El Entrego inaugura alberga hoy la proyección del documental "El hombre que murió dos veces". Será a las 19.00 horas, dentro del ciclo "Memoria democrática".

Muestra pictórica de Sevi Coto en Pola de Laviana

El Cidan de Laviana acoge, hasta el 31 de octubre, una exposición de acrílicos de la pintora Sevi Coto. El horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00.

Exposición sobre el concurso "Miguel Nevado" en Laviana

El Cidan de Pola de Laviana alberga, hasta el 24 de octubre, la exposición "El pozu que non va a pesllar", sobre los veinte años del Concurso de Microrrelatos Mineros "Manuel Nevado Madrid".

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Centro

"Cantos de amor por la tierrina", muestra poetica-visual en Cabranes

La exposición "Cantos de amor por la Tierrina" se puede visitar en la Casa de Cultura "María Josefa Canellada" de Santolaya de Cabranes hasta el 31 de octubre. El visitante se encontrará con los poemas de José María García García, acompañados por diez grabados de diferentes artistas. Horario: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Exposición fotográfica en Carreño

Encarnación González y Floraregina exponen una selección de sus fotos en el centro polivalente "La Baragaña" de Candás (Carreño) hasta el 27 de octubre. Abre de 9.00 a 21.00 horas los días laborables.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Oriente

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Mercado en Cangas del Narcea

La villa canguesa celebra su mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación.