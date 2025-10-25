En Alicante
Un intruso que se instala en el sofá: un buitre leonado se cuela en una vivienda del centro de Torrevieja
Los servicios municipales llevan el ejemplar, de grandes dimensiones y de una especie protegida, al Albergue de Animales y después al Centro de Recuperación de Especies Silvestres
Loreto Mármol
Tremendo susto el que se llevó una vecina del centro de Torrevieja ante una inesperada visita en su casa. Alrededor de las 21.30 horas de este jueves se encontró con un particular intruso, un buitre leonado en el interior de su comedor. Al parecer, el ejemplar había caído por el patio de luces y decidió pasar dentro del domicilio, instalándose cómodamente en el sofá.
Estos animales tienen una longitud de entre 95 y 110 centímetros y una envergadura de entre 230 y 265 centímetros, llegando a pesar entre 6 y 9 kilos.
La vecina llamó a la Policía Local, que inmediatamente desplazó a la Unidad de Medio Ambiente. Con la ayuda del servicio municipal de recogida de animales, el buitre fue llevado al Albergue Municipal de Animales, donde pasó la noche.
Ya a primera hora de este viernes, personal del Centro de Recuperación de Especies Silvestres que la Conselleria de Medio Ambiente tiene en Santa Faz (CRFS-Alicante) se ha llevado al animal a sus instalaciones para hacerle una evaluación, alimentarlo y liberarlo cuando sea adecuado.
Los profesionales del centro le han realizado una primera exploración veterinaria para comprobar su estado de nutrición. Posteriormente, se le realizarán más pruebas para determinar si es simple agotamiento. En ese caso, será alimentado y puesto en libertad.
El buitre leonado (Gyps fulvus) es una especie protegida que está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). En este periodo del año realizan desplazamientos dispersivos y migratorios, según ha publicado la página Crónicas Naturales de Torrevieja. En ocasiones, sobre todo los juveniles o cuando hay condiciones adversas, como esa misma tarde, que hizo mucho viento, se posan en tierra o en edificios.
De hecho, este mismo viernes se ha podido ver otro ejemplar posado en lo alto de una grúa en un barrio de la ciudad salinera, al que se le ha estado haciendo un seguimiento para ver si emprendía el vuelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
- EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
- EN IMÁGENES: Así fue la llegada de los invitados a los premios "Princesa de Asturias" y su paso por la alfombra azul
- Celso Roces, organizador del Rally Princesa, condenado a 3 años y medio de cárcel por falsedad documental y apropiación indebida
- EN IMÁGENES: El hotel de la Reconquista se convierte en el epicentro de los premios "Princesa" en las horas previas a la ceremonia
- Final feliz para las cabras enriscadas en Somiedo gracias a la intervención de los bomberos: 'Están bien, no paran de comer
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar