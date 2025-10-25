Un territorio en obras a diferentes velocidades

Puentes, alcantarillado, vías de metro y tren, carreteras, barrancos… Meses después de la dana del pasado 29 de octubre, de la que se cumple un año, las excavadoras, cemento y cuadrillas de trabajo se convirtieron en una imagen habitual de las calles, carreteras y alrededores de la zona cero. Las obras, tanto hidráulicas como viarias o subterráneas, avanzan, aunque no al ritmo que muchos desearían. Pero son obras costosas y complicadas, en algunos casos: actuaciones de emergencia y estructurales. El mapa de obras de la dana abarca diferentes comarcas a diferentes velocidades.

Obras hidráulicas: Forata, barrancos y sensores

Todos los ojos están puestos en los barrancos y ríos. Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) detallan que han puesto en marcha 17 obras de emergencia que suponen una inversión de más de 220 millones de euros. Todas están en ejecución, pero el organismo asegura que se han priorizado las actuaciones que permiten garantizar el abastecimiento de agua urbano a toda el área metropolitana de València (Canal Júcar-Turia), de Villar del Arzobispo y de los regantes de más 24.500 hectáreas del Campo de Llíria y garantizar la seguridad de la población ante avenidas. Esto último se ha hecho con actuaciones como la extracción de lodos y reparación de daños en la presa de Forata, la restauración del barranco del Poyo, y la reparación de daños en cauces, como en el Bajo Júcar o en todo el tramo bajo del río Turia.

Obras y trabajos en el pantano de Forata para prepararse ante los temporales de otoño / José Manuel López

En cuanto a la reparación del Canal Júcar-Túria, los trabajos se centran en la construcción del acueducto definitivo en el barranco de la Horteta y en la retirada del acueducto de celosía provisional en el Poyo, con un presupuesto de 30 millones de euros. La previsión es que la obra esté totalmente terminada para el primer trimestre de 2026.

Los trabajos de reparación de la presa de Forata también avanzan, con un presupuesto de 6,5 millones. A finales de julio, se devolvió la operatividad de la toma de riego de la presa, que permanecía taponada desde octubre debido al gran volumen de sedimentos. Las obras siguen en todo el barranco del Poyo, desde Chiva hasta Catarroja, incluyendo también otros barrancos como el Gallego o la Horteta. La inversión total de esta actuación ronda los 46 millones y se centra en reconstruir, reforzar y sanear los taludes más afectados. El agua se llevó por delante muchos sensores del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) y para repararlos se está haciendo una inversión de 22,5 millones. Las actuaciones incluyen la implantación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) para mejorar la capacidad de previsión, un proyecto que aún es de carácter piloto.

700 millones de Medio Ambiente

En lo que compete a la Generalitat, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha movilizado 700 millones de euros en el proceso de reconstrucción tras la dana, y aseguran que todos esos fondos están ejecutados o en ejecución. Esta inversión incluye 225 millones de euros en la gestión de residuos y, como segundo bloque de inversión con mayor presupuesto, 140 millones de euros para la reconstrucción y modernización de Metrovalencia. Le siguen 100 millones de euros para infraestructuras hidráulicas y depuradoras, con todas las estaciones restauradas, además de 93 millones en ejecución para reformar infraestructuras forestales.

El barranco de Torrent o del Poyo, a su paso por Paiporta, en una imagen del 30 de octubre de 2024. Es el puente de Metrovalencia que tuvo que reconstruirse. / Miguel Angel Montesinos

El gobierno autonómico ha destinado, además, 77 millones de euros en infraestructuras autonómicas, con 18 carreteras y puentes ya terminados, y otros 52 millones para la reparación de infraestructuras locales. Además, se destinan 6 millones para infraestructuras portuarias y 12 para parques naturales y entornos forestales.

La afección a las carreteras

Infraestructuras recuperó en las semanas siguientes a las inundaciones la circulación en las 18 carreteras afectadas por la dana, es decir, en 47,3 km afectados. Se han destinado a ello 75 millones de euros. Desde el Consell denuncian que, en comparación, el Gobierno central “sigue teniendo aún obras pendientes que está ejecutando en carreteras de titularidad estatal”. Destacan que en el baipás sigue con solución provisional y que también hay trabajos en la A7, además de otras acciones de bionda pendientes en la Pista de Silla (V-31).

En cuanto a las vías de titularidad local, explican desde el departamento de Martínez Mus, muchas localidades han cedido las competencias para llevar a cabo estas obras, a la Generalitat o al Gobierno central. El ejecutivo autonómico asegura tener el 100% de los contratos en marcha, con la ejecución de una inversión de unos 52 millones de euros, y añaden que la mitad de las obras están terminadas.

La compleja recuperación de Metrovalencia y Cercanías

La red de Metrovalencia quedó parcialmente arrasada e inutilizable durante meses. El puesto de mando fue inundado y quedó inservible. Con una inversión de 140 millones, el plan para recuperar el metro ha avanzado en varias fases. El 9 de noviembre se reabrieron las líneas 4, 6, 8 y 10 del tranvía. El 3 de diciembre, se reabrió la primera fase del metro (L3, 5 y 9 y parcialmente la línea 1 entre Bétera y Plaza España, la 2 entre Paterna y Plaza España y la 7 entre Sant Isidre y Marítim. En nochebuena, se reabrió, por su parte, el tramo Paterna-Llíria, con la nueva parada de Font del Barranc, y el 18 de febrero, las líneas 1, 2 y 7 de metro llegan hasta València Sud y se recuperan las frecuencias habituales. Finalmente, el 27 de junio se produjo la reapertura de toda la red de metro con la puesta en servicio del tramo València Sud- Castelló.

Así quedó el puesto de mando principal de FGV, situado a mil metros del barranco del Poyo / FGV

El proceso de reconstrucción de Cercanías avanza también. Se han recuperado algunas líneas como la C1 y C2, pero sin fecha para recuperar la C3, donde solo se puede llegar de Valencia a Aldaia. Buñol, Chiva, Utiel o Cheste siguen, pues, sin tren, aunque Renfe puso en marcha un servicio sustitutivo de autobús.

Residuos: el contrato postdana más caro de la Generalitat

La ingente cantidad de lodo y fango tras la dana hicieron necesaria una inyección extraordinaria de recursos en gestión de los residuos. Ya ha terminado la fase final del Plan de Residuos de la Generalitat, con el vaciado y clausura de los puntos de acopio local y de transferencia y tras gestionar un millón de toneladas.

Este supuso el contrato más caro de la Generalitat para la dana, con un importe de 204 millones, y otro extra de 20 millones para la planta de residuos del área metropolitana de València. Con el plan se han evacuado una media de 15.000 toneladas al día.

Una de las campas cerca de la Torre las primeras semanas tras la dana. / José Manuel López

El reto de la depuración y el alcantarillado

Y la limpieza, también del agua, ha sido otro de los retos de la reconstrucción. La riada provocó daños en 123 de las depuradoras de la Comunitat Valenciana. La Conselleria y la EPSAR han ejecutado el 100% de las actuaciones de reconstrucción, y todas las depuradoras afectadas estarán restauradas antes de verano.

Desde Global Omnium explican que el ciclo del agua se vio afectado en todas sus fases. En materia de agua potable hubo daños de la red en alta (por la rotura del canal Júcar-Turia y problemas en el río), que afectaron a 890 kilómetros de tuberías. En baja, hubo que arreglar contadores, acometidas, tuberías interiores… con ayuda de la patronal del agua, Dquas.

Otro de los grandes focos de preocupación, sobre todo en el inicio de este otoño, fue el estado de la red de alcantarillado, que absorbió gran parte del fango. Desde Global Omnium indican que, para limpiarlo, se movilizaron 3.000 camiones con cuba autoaspirante al día. En cuanto a los recursos del Gobierno de España, el Ministerio para la Transición Ecológica ha previsto 500 millones para la restauración del ciclo del agua en los cascos urbanos, mientras que el de Política Territorial incluye 1.700 millones para varios asuntos relacionados, también, con las redes separativas.

Un hombre limpiando el barro en Paiporta. / Fernando Bustamante

Espacios naturales y terreno forestal

L’Albufera preocupaba especialmente tras la dana, que amenazó el frágil equilibrio de usos en el Parc Natural. Medio Ambiente elaboró un plan de choque por el que se han invertido 12 millones. El trabajo los primeros días se centró en instalar barreras cerco y desobstruir compuertas y acequias. La retirada de residuos en el parque natural fue con cargo al plan de choque de 204 millones y permitió retirar 40.000 toneladas. Por su parte, el Ayuntamiento se encargó de la retirada de residuos del lago. Ahora se realiza una batimetría del lago para controlar que los sedimentos no disminuyan su capacidad.

Pero hay otros espacios naturales afectados, como el Parc Natural del Túria, donde se ha limpiado y rehabilitado rutas, además de reparar infraestructuras dañadas, el firme y restaurar márgenes y taludes. En Hoces del Cabriel y Chera-Sot de Chera también se han restaurado senderos, áreas de uso público, y puntos de agua.

L'Albufera, llena de basura, vehículos y diferentes enseres tras la dana / Germán Caballero