Agenda: qué hacer hoy 26 de octubre en Asturias

Oviedo

Certamen de cofradías

La plaza de Trascorrales acogerá, a las doce del mediodía, el certamen donde todas las cofradías asistentes podrán presentar y ofrecer, para su degustación, aquellos productos que les dan título. A las 15.00 horas celebrará una comida de hermandad.

Concierto "Poli marchoso"

El "Poli marchoso", José Vázquez, dará a las 12.00 horas en el Auditorio un concierto al que la Banda de Música "Ciudad de Oviedo" le pondrá la nota musical. Dirigirá la sesión David Colado y las canciones que interpretarán son: "Circus H. Chinesta", "Banda Vial Mix",

"Andrés el Ciempiés", "Soy tuceda el paso", "Intermitentes", "Con la sillita y el cinturón", "Oye", "Déjame pasar", "Prefiero caminar", "Felisa la tortuga", "Vamo a ayudar", "El de la bici por la acera" y "La pelota se escapó".

Folclore en la calle

La asociación folclórica "La Hedra" será hoy el protagonista del ciclo Folclore en la calle. Los integrantes del colectivo recorrerán las calles del Antiguo entre las once y media de la mañana.

Radar

"Anna Karenina" es la película que se proyectará, a las 19.00 horas, en el teatro Filarmónica. El filme se exhibirá en versión original en inglés e italiano con subtítulos en español y es apta para todos los públicos. La entrada es gratuita.

Kuivi Almacenes

"Cherry Red" es el grupo que en poco más de un año han rodado por diferentes ciudades de España y aterrizará a las ocho de la tarde en Kuivi Almacenes para interpretar clásicos del blues y del soul.

Villa Magdalena

El centro social de Villa Magdalena acoge, hasta el día 31, la exposición "A través de los ojos de la ilustradora" que incluye una selección de obras realizadas por la ilustradora y artista plástica Belkys Castillo. Algunos de estos diseños pertenecen a libros publicados o próximos a publicar y también dibujos independientes. La técnica empleada por la artista es una combinación de acuarela, lápiz y tinta, en un estilo que busca recrear el dibujo ingenuo de un niño con toques de fantasía. Algunas de las obras representan además vestidos, arquitectura o folclore rumanos, ya que algunos de estos cuentos están ambientados en Rumanía y las imágenes evidencian la importancia de la cultura de este país.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 26 de octubre se puede visitar la exposición "Vértigo/en el vacio del yo/desvelar", de Lisardo Menéndez. Hasta ese mismo día, dentro del programa de La Obra Invitada se muestra el busto relicario de Santa Inés. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Marcha del Camino de Santiago de Las Regueras

El domingo se celebra la Marcha del Camino de Santiago de Las Regueras-II Memorial Mary Sol Fernández, vecina de Premoñu fallecida hace dos años. La actividad se iniciará a las diez de la mañana, con salida en Ponte Gallegos y llegada a Laracha: el tramo de la ruta jacobea que discurre por el concejo. Al acabar la caminata tendrá lugar una comida en el restaurante La Fresa, en Grullos (Candamo).

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 17.30 horas y a las 19.00 horas, representación de "Gianni Schicchio para la infancia".

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Feria de Productos de León

En la plaza Mayor estará la Feria de Productos de León. Abrirá de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas.

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía". El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Laboral Cinemateca

A las 19.00 horas se proyectará "Mi postre favorito", de Maryam Moghadam y Behtash Sanaeeha,

Jardín Botánico Atlántico

A las 11.00 horas, se desarrollará el taller para adultos "Un samaín floral", en el marco de la programación de "Otoño en el Botánico".

Danza Xixón

La Plaza del Marqués acoge la fiesta final de esta edición de Danza Xixón. A partir de las 13.00 horas y hasta las 15.00 horas celebrará el I_Danzódromo.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de octubre se podrá visitar la exposición "Confecciones Gijón: Más allá de Ike", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. También se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Última función de "El hijo de la cómica", con José Sacristán

A las 19.00 horas, en el teatro Palacio Valdés tendrá lugar la segunda función de "El hijo de la cómica". José Sacristán vuelve a los escenarios con una obra que protagoniza, adapta y dirige, y que es una adaptación de la primera parte de "El tiempo amarillo 1921-1943", las memorias en las que Fernando Fernán-Gómez narra su vida, desde su nacimiento hasta las últimas décadas del siglo XX, reflejando la historia de España contemporánea, el cine y el teatro.

Despedida de "Blue Expedition".

En el muelle del Centro Niemeyer, enel marco de las actividades del barco museo Ecoactivo "Mater" de la "Blue Expedition", se realizará a las 13.00 horas la lectura del Compromiso Blue Ambassador de la Blue Expedition. Y, de 11.00 a 19.00 horas, a bre la exposición interactiva "Cuidando el mar para cuidar la vida". De 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas habrá visitas a bordo del "Mater".

XXV Torneo Internacional de Judo Villa de Avilés

Desde las 9.00 horas, en el Complejo Deportivo de El Quirinal, tendrá lugar la competición sub-15. Y, a las 15.30 horas, será la competición alevín por equipos sub-13. Mil setecientos judokas se dan cita en una de las competiciones más importantes del judo. En el torneo tiene lugar la Supercopa de España y Copa A, cuatro categorías del mejor judo.

Exposición de Mariscal

La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición "Mariscal dialoga con Miranda", que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Exposición de Noé Baranda y Javier Soto en el CMAE

En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte, 49). Hasta el 30 de octubre, la exposición "Paraíso gris oscuro" la integran obras de estos dos artistas premiados en el LV Certamen Nacional de Arte de Luarca. Se trata de un diálogo entre las obras de Baranda y las de Soto. Las del primero son fotografías que tienen como elementos centrales objetos pertenecientes en su momento a una persona ya fallecida. Por su parte, las del segundo son pinturas realizadas sobre sábanas que también pertenecían a personas ya fallecidas. Todo ello conforma una exposición que, según su comisaria, "no es una elegía a la muerte, sino una oda a la vida". Martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y, de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Jornadas gastromicológicas de Castrillón.

La asociación El Yesqueru organiza las III Jornadas Gastromicológicas de Castrillón, con un programa que incluye actividades relacionadas con las setas y que cuenta con la colaboración del área municipal de Festejos. La más destacadas será la celebración del III Concurso gastronómico de tapas de setas, en el que participan 16 establecimientos hosteleros de Piedras Blancas, Salinas y Raíces Nuevo. Hoy, domingo, se podrá visitar la exposición de setas, que abrirá de 10 a 14 y de 17 a 20 horas en el Local Juvenil de Piedras Blancas.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología_Personal II", Artesanía.

Las Cuencas

Turón mide el pulso de la Tierra

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 21.00 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas.

Muestra pictórica de Sevi Coto en Pola de Laviana

El Cidan de Laviana acoge, hasta el 31 de octubre, una exposición de acrílicos de la pintora Sevi Coto. El horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00.

Exposición sobre el concurso "Miguel Nevado" en Laviana

El Cidan de Pola de Laviana alberga, hasta el 24 de octubre, la exposición "El pozu que non va a pesllar", sobre los veinte años del Concurso de Microrrelatos Mineros "Manuel Nevado Madrid".

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Exposición escultórica en Langreo

La exposición "Todas las canciones son mentira", de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024) se puede ver en Langreo, bajo la organización del Ayuntamiento. La muestra está en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama hasta el 16 de noviembre de 2025.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se halla hasta el 31 de octubre en temporada media y abre de miércoles a domingo. Horario de recepción: de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas. Circulan trenes por la mañana a las 10.00 y 11.00 horas (solo grupos) y a las 12.00 (todos los públicos); por la tarde, a las 16.00 horas. Los fines de semana y festivos, el horario de apertura es de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. Los trenes circulan a las 10.50, 12.00 y 15.50 horas. Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Mercadillo artesano en Somao (Pravia)

Este domingo se celebra una nueva edición del mercadillo artesano mensual de Somao (Pravia). Entre las once de la mañana y las tres de la tarde se exponen y venden un amplio catálogo de productos hortícolas, harinas y quesos biológicos, embutidos, bollería y pastelería, productos de segunda mano, jabones naturales, hierbas aromáticas, cerámica y ropa. A la una de la tarde se anuncia un cuentacuentos y no faltará la música durante el vermú, con la actuación de Lucía Alonso y Rodrigo Sturm.

Exposición de óleos en Grado

El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos "Campos de Castilla y Árboles del Norte", de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

El Centro de Escultura (Museo Antón), en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Espacio Joven en Llanes

Llanes ofrece el denominado su Programa de Ocio Alternativo Juvenil, en el paseo de las Marismas. La programación incluye actividades para adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años durante los fines de semana de todo el año. El horario para hoy domingo es de 18.00 a 20.00 horas. El horario de cierre puede prorrogarse puntualmente ante actividades o celebraciones extraordinarias o especiales, informa la organización.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores, espectaculares, despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Occidente

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro"

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo del Prerrománico en Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.

Mercado de artesanía en Allande

El parque El Toral en Pola de Allande se transforma cada primer domingo de mes (por la mañana) en un mercado de artesanía. No solo ofrece una amplia variedad de productos que van desde regalos únicos hasta decoración exquisita, además es un espacio donde convergen el coleccionismo, la creatividad artística y el espíritu hogareño. Desde piezas de arte hasta objetos personalizados con cuidado y destreza artesanal, el mercado es un festín para los sentidos y un paraíso para los amantes de la artesanía.