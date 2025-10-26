Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La red social vegetal que conecta los patios cordobeses

La gijonesa María Castellanos firma, junto a Alberto Valverde, una de las intervenciones más singulares de la feria de arte y botánica "Flora"

Elena Fernández-Pello

Oviedo

María Castellanos (Gijón, 1985) firma una de las intervenciones artísticas más singulares entre las muchas presentadas esta semana en la octava edición de "Flora", el festival de arte contemporáneo y botánica de Córdoba, uno de los mayores del mundo en su genero, organizado al aliento de la tradición de los patios ajardinados de la ciudad andaluza. Castellanos, junto a su partenaire en el arte, Alberto Valverde, artista como ella y tecnólogo, ha explorado y registrado la comunicación remota entre plantas.

Las que han sido objeto de estudio en esta intervención están repartidas, precisamente, por cinco patios de Córdoba –los de Duartas, 2; Marroquíes, 6; Pastora, 2; San Basilio, 14 y San Basilio; 40–. En "Otras inteligencias. Diálogos interespecie planta-humana", el título de su investigación artística, Castellanos y Valverde han conectado las plantas a internet, equipadas con sensores que registran su actividad electrofisiológica y los cambios ambientales.

Cuando trabajan juntos Castellanos y Valverde se presenta como el colectivo "uh513". Bajo esa identidad han desarrollado ese proyecto y han creado expresamente para la feria cordobesa un sensor que permite que las plantas estén conectadas y en red al aire libre, algo que nunca habían hecho hasta ahora –solo habían trabajado en interiores–.

Lo que María Castellanos y Alberto Valverde han querido crear es "una red neuronal de plantas que, además de descubrirnos nuevos y sorprendentes aspectos de los seres vegetales, establece puentes de comunicación entre las especies botánicas y la humana".

Para ello han habilitado un algoritmo que, a través del entrenamiento y el aprendizaje con diferentes estímulos, ha facilitado la comunicación remota entre esos organismos vegetales. Cada una de las plantas se ha equipado con dispositivos que envían y reciben señales de luz, sonido y movimiento en tiempo real.

Luego, conectándose a través de una plataforma web (uh513.com/flora), que aún permanece activa, se puede observar la comunicación que se establece entre las plantas, en directo y permanentemente. Ahí se pueden verificar los datos medioambientales del entorno próximo a la planta, tales como la temperatura, la humedad, luz o el ruido.

Para el diseño y la ejecución de este proyecto artístico, con el que ya habían experimentado en ciudades como Oslo, Bruselas, Milán, Ciudad de México, Madrid, Lérida y Gijón, la asturiana y su compañero se inspiraron en los sistemas naturales de raíces y micelios que permiten a árboles y plantas intercambiar información, un fenómeno estudiado desde hace cerca de treinta años por la ecóloga forestal estadounidense Suzanne Simard.

María Castellanos emprendio la investigación que ha dado pie a esta instalación en 2020, como parte de su proyecto de postdoctorado.

