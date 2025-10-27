Agenda: qué hacer hoy 27 de octubre en Asturias

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA

Xuan Xoxé Sánchez Vicente, cofundador de Conceyu Bable y fundador del Partido Asturianista (PAS) y escritor, analiza este lunes en el Club lo que el denomina "El cuestu camín hacia la normalidá". Le acompañará el abogado Xexús Cañedo Valle. Será a las 19.30 horas en el Club LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo Sotelo, 7).

Ridea

Inicio de las jornadas tituladas "Energía asequible, ¿qué más precisa la industria asturiana de procesos?" con la charla "Industria Básica". Estará moderada por José Javier Borge Álvarez, decano de la facultad de Química e intervendrán: Jesús A.González (Fertiberia), Javier Fernández (Química del Nalón) y Daniel González (Nippon Gases). Será a las 19.00 horas en el Ridea (plaza de Porlier).

Día de TDAH

El Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) es un trastorno de origen neurobiológico que tiene su origen en la infancia y sigue un patrón persistente de conductas de falta de atención y/o hiperactividad e impulsividad con una frecuencia e intensidad mayores de lo habitual. Hoy, es su día y por ello se iluminará de naranja la fachada del teatro Campoamor.

Radar

"Anna Karenina" (1947) es la película que se proyectará, a las 19.00 horas, en el teatro Filarmónica. El filme, dirigido por Julien Duvivier y protagonizado por Vivien Leigh, se exhibirá en versión original en inglés e italiano con subtítulos en español y es apta para todos los públicos. La entrada es gratuita.

Cine italiano

"Momo" es la película que se proyectará a partir de las 20.00 horas, en el teatro Filarmónica dentro del ciclo de cine italiano. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Gijón

Ateneo Jovellanos

Club de lectura a partir de las 17.30 horas en el que se conversará sobre la novela "La única libertad" de Marina Mayoral.

Ateneo Obrero

A las 19.00 horas se presenta el libro "Asturias octubre 1934: una revolución comunitaria", a la que acudirá el autor Rocco Rossetti.

Escuela de Comercio

Varias actividades. De 17.00 a 19.00 horas, Competencias Maker-Especial Halloween, para los más pequeños. A las 19.00 horas, en el salón de actos, presentación de la obra "Besos a la cálida luz de la lluvia", de Eduardo Galguera García.

Antiguo Instituto

Conferencias "Los problemas intratables y cómo tratarlos con las matemáticas" a las 19:00 horas, organizado por el programa "Gijón con Ciencia".

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el próximo 21 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

CMI La Arena

Hasta el 29 de octubre habrá talleres y juegos interactivos bajo el título "Pixel Nostalgia: Historia de los Videojuegos Retro", de la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro. Hoy, a las 18.00 horas, actividad para los más pequeños "Leer la ciencia".

CMI El Coto

Hasta el 31 de octubre estará la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha I", encuadrada en el proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Hoy, de 18:30 a 20:30 horas, jornada dedicada a la exposición con conferencias y testimonios.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Muestra de teatro amateur

A las 19.00 horas, en el Centro Sociocultural Los Canapés, regresa la Muestra de Teatro Amateur de Avilés tras el paréntesis del verano. Hoy la compañía Teatro El Hórreo trae la obra "Porque lo digo yo". En ella se narra cómo todo comienza a complicarse y uno necesita que alguien le ayude a solucionar asuntos pendientes de poca monta que le quitan el sueño. Entonces el protagonista decide visitar al juez de paz y en cuanto entra en su despacho se da cuenta que, lejos de encontrar una solución, según va pasando el tiempo todo se complica cada vez más.

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos.

Exposición de Mariscal

La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición "Mariscal dialoga con Miranda", que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología_Personal II", Artesanía.

Las Cuencas

Samaín en Mieres

Las actividades del Samaín comienzan hoy en Mieres. En el Mieres Centru Cultural habrá un taller "de decoración terrorífica". De las 17.00 a 18.15 horas será para pequeños de 3 a 5 años. Para los mayores de 6, años de 18.30 a 19.45 horas.

Muestra pictórica de Sevi Coto en Pola de Laviana

El Cidan de Laviana acoge, hasta el 31 de octubre, una exposición de acrílicos de la pintora Sevi Coto. El horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00.

Exposición sobre el concurso "Miguel Nevado" en Laviana

El Cidan de Pola de Laviana alberga, hasta el 24 de octubre, la exposición "El pozu que non va a pesllar", sobre los veinte años del Concurso de Microrrelatos Mineros "Manuel Nevado Madrid".

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Exposición escultórica en Langreo

La exposición "Todas las canciones son mentira", de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024) se puede ver en Langreo, bajo la organización del Ayuntamiento. La muestra está en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama hasta el 16 de noviembre de 2025.

Centro

"Cantos de amor por la tierrina", muestra poetica-visual en Cabranes

La exposición "Cantos de amor por la Tierrina" se puede visitar en la Casa de Cultura "María Josefa Canellada" de Santolaya de Cabranes hasta el 31 de octubre. El visitante se encontrará con los poemas de José María García García, acompañados por diez grabados de diferentes artistas. Horario: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Exposición fotográfica en Carreño

Encarnación González y Floraregina exponen una selección de sus fotos en el centro polivalente "La Baragaña" de Candás (Carreño) hasta el 27 de octubre. Abre de 9.00 a 21.00 horas los días laborables.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Fotos de José Vélez en Ribadesella

"Y la noticia se hizo imagen" es el título de la exposición de fotos del fotoperiodista José Vélez, fallecido en 2012, que se muestran hasta el 30 de octubre en la Casa de Cultura de Ribadesella. Se puede ver de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande, junto al ayuntamiento del concejo.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. Horarios: de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de entrada es 5 euros.