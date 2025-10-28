Agenda: qué hacer hoy 28 de octubre en Asturias

Oviedo

Guillermo Martínez y la agenda local

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo-Sotelo, 7) acoge la presentación del libro "Territorio de encuentro: un análisis sobre la gestión de los asuntos públicos y la agenda local", del exconsejero de Presidencia y exalcalde de Siero Guillermo Martínez. Martínez estará acompañado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y Otilia Requejo, directora de la oficina de Bienes Culturales del Arzobispado de Oviedo, que conducirá el acto.

Ridea

El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) acoge a las 19.00 horas una mesa redonda sobre Industria Farmacéutica y Agro, dentro del ciclo "Energía asequible: ¿Qué más precisa la industria asturiana de procesos?", organizado por el Clúster IQPA. El acto estará moderado por María Calvo Carvajal, presidenta de FADE, y contará con la participación de Jorge Álvarez (Bayer), Susana Rebaque (Corteva) y Ángela Santianes (DuPont). Entrada libre

Concierto

El teatro Filarmónica acoge a las 19.45 horas el concierto de Angel Luis Sánchez y Ensemble, en el que también participa la soprano Iliana Verónica Sánchez y Daniel Oyarzábal, clave. Todavía hay entradas a la venta al precio de 22 euros.

Literatura

La biblioteca José María Laso Prieto, en Ventanielles, es escenario de la actividad "Historias de Dickens: Cuentos para Adultos", a partir de las 19.00 horas, en las instalaciones provisionales de la calle Noreña. Entrada libre hasta completar aforo.

Villa Magdalena

El centro social de Villa Magdalena acoge, hasta el día 31, la exposición "A través de los ojos de la ilustradora" que incluye una selección de obras realizadas por la ilustradora y artista plástica Belkys Castillo. Algunos de estos diseños pertenecen a libros publicados o próximos a publicar y también dibujos independientes. La técnica empleada por la artista es una combinación de acuarela, lápiz y tinta, en un estilo que busca recrear el dibujo ingenuo de un niño con toques de fantasía. Algunas de las obras representan además vestidos, arquitectura o folclore rumanos, ya que algunos de estos cuentos están ambientados en Rumanía y las imágenes evidencian la importancia de la cultura de este país.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 26 de octubre se puede visitar la exposición "Vértigo/en el vacio del yo/desvelar", de Lisardo Menéndez. Hasta ese mismo día, dentro del programa de La Obra Invitada se muestra el busto relicario de Santa Inés. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Escuela de Comercio

De 17.00 a 19.00 horas, Competencias Maker-Especial Halloween.

Parking de El Molinón

De 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas, el parking situado junto al Estadio El Molinón acogerá la experiencia INCIBE, una actividad sobre ciberseguridad dirigida a centros escolares, empresas, asociaciones y público general.

Edificio Cristasa

A las 12.00 horas, jornada de puertas abiertas del centro Maker en el edificio Cristasa.

CMI El Coto

A las 19.00 horas se podrá ver la película "Gurumbé. Canciones de tu memoria negra", de Miguel Ángel Rosales.

Ateneo Obrero

A las 19.00 horas, Ricardo García y Rubén Vega ofrecerán una conferencia sobre "El olivar", de Ralph Bates. García es el traductor y editor de la novela, con las variantes textuales de la primera edición de 1936.

Ateneo Jovellanos

Rosa María Cid López ofrecerá la conferencia "Mujeres y familia en la Asturias Romana. Más allá de la barbarie y la ginecocracia" a las 19.00 horas.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía". El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

CMI La Arena

Hasta el 29 de octubre habrá talleres y juegos interactivos bajo el título "Pixel Nostalgia: Historia de los Videojuegos Retro", de la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro. Hoy, a las 18.00 horas, actividad para los más pequeños "Leer la ciencia".

CMI El Coto

Hasta el 31 de octubre estará la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha I", encuadrada en el proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Hoy, de 18:30 a 20:30 horas, jornada dedicada a la exposición con conferencias y testimonios.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de octubre se podrá visitar la exposición "Confecciones Gijón: Más allá de Ike", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. También se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición "Ver/Sentir/Habitar", de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Itinerario "Entre la autarquía y la modernidad: el poblado de Ensidesa en Llaranes"

De 16.30 a 19.00 horas, con salida de la iglesia parroquial de Santa Bárbara, y dirigido por Rubén Domínguez, historiador del arte (EsArt - Uniovi) y presidente del Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón (CEAG), se realizará un recorrido que permitirá contextualizar uno de los elementos del Patrimonio Industrial más relevantes del país, mediante su análisis urbanístico y arquitectónico. La ruta se enmarca en el programa cultural del XII Encuentro Internacional sobre Investigaciones del Franquismo.

Cine de los Martes en Avilés

La proyección de hoy, a las 20.15 horas, en la Casa de Cultura, es "On Falling" (Reino Unido, 2024). Las entradas cuestan 3 euros, y se pueden adquirir a través de los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y las web www.teatropalaciovaldes.es y unientradas.es. Las películas en idiomas diferentes al castellano se exhiben en versión original subtitulada. La cinta narra la historia de Aurora, una mujer portuguesa que trabaja en un gran almacén de Escocia. Atrapada entre los muros de su centro de trabajo y la soledad de su piso compartido, trata de resistir al aislamiento, la alienación y la charla trivial que comienzan a amenazar su consciencia de sí misma. En un entorno dominado por una economía basada en algoritmos y diseñada para mantenernos separados, "On Falling" explora la lucha silenciosa y vital por encontrar sentido y conectar.

Ciclo "Café y cine" para mayores

A las 11.00 horas, en la Casa de Cultura, usuarios de los centros de La Luz, El Nodo, Los Canapés, Santa Teresa Jornet y Jardín de Cantos participan en esta jornada de convivencia que busca favorecer encuentros intergeneracionales alrededor del cine. Hoy tiene lugar la proyección de "El viejo roble" (The Old Oak, 2023), la más reciente obra del director británico Ken Loach. Tras la proyección, en el hall del auditorio habrá un espacio dispuesto con jarras y termos donde se servirán café, leche, agua caliente para infusiones y zumos, gracias a la colaboración de seis voluntarios de "Amiganza", la asociación de personas mayores de Avilés.

Visita guiada a la exposición sobre el pueblo gitano

A las 11.00 horas, en el palacio de Valdecarzana, tendrá lugar una visita guiada a la exposición que sirve para celebrar el 600 aniversario de la presencia del pueblo gitano en España.La visita incluye historia y cultura gitana, presentación del servicio de igual trato y explicación casos de discriminación en Asturias.A las 17.30horas se presentará el servicio "Igual Trato".

Exposición de Mariscal

La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición "Mariscal dialoga con Miranda", que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Jorge Fernández Valdés en galería Amaga

La Galería de arte Amaga está de estreno. Jorge Fernández Valdés presenta su primera exposición individual en la sala avilesina, que lleva por título "Éclat", que significa brillo. La luz y el color son las protagonistas absolutas de las obras que se puede contemplar hasta el próximo 27 de noviembre en Amaga. La sala abre de martes a viernes en horario de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados únicamente está en horario de mañana.

Exposición en Artes y Oficios

La escuela situada en la plaza de Álvarez Acebal acoge una exposición de Chus Gión, natural de San Esteban, en Muros del Nalón, es un pintor plenairista que presenta la muestra "ACantabricus oceanus" compuesta por una veintena de marinas que reflejan la profundidad y fuerza del Cantábrico. Se puede visitas hasta el día 6 de noviembre, de lunes a jueves, en horario de 09.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas.

Exposición de Noé Baranda y Javier Soto en el CMAE

En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte, 49). Hasta el 30 de octubre, la exposición "Paraíso gris oscuro" la integran obras de estos dos artistas premiados en el LV Certamen Nacional de Arte de Luarca. Se trata de un diálogo entre las obras de Baranda y las de Soto. Las del primero son fotografías que tienen como elementos centrales objetos pertenecientes en su momento a una persona ya fallecida. Por su parte, las del segundo son pinturas realizadas sobre sábanas que también pertenecían a personas ya fallecidas. Todo ello conforma una exposición que según su comisaria, "no es una elegía a la muerte, sino una oda a la vida". Martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y, de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

"La memoria posible", de Rosa Isabel Vázquez

En Factoría Cultural, hasta el 28 de octubre, se puede visitar la muestra fotográfica con la que la artista madrileña Rosa Isabel Vázquez busca suplir las huellas que la represión franquista borró en su propia familia. La exposición reúne un conjunto de materiales diversos: fotografías actuales de paisajes locales y retratos de familiares, imágenes intervenidas digitalmente, documentos recopilados por Antonio Vázquez y piezas audiovisuales. En su diálogo, todos ellos conforman un tejido que conecta pasado y presente.

Exposición sobre el azabache y el Camino de Santiago

Enmarcada en las jornadas homónimas, organizadas por INCUNA (Patrimonio de la Industria, Cultura y Naturaleza) con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias. Está compuesta por una docena de paneles explicativos en los que se recogen textos, gráficos y fotos sobre la cultura del azabache en Asturias. Configura un complejo universo de saberes técnicos, prácticas mineras, ritos y expresiones sociales transmitidas de generación en generación y su muy estrecha relación con la Ruta Jacobea. Abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología_Personal II", Artesanía.

Las Cuencas

"El infierno del odio", cine clásico en Sama de Langreo

El Cine Felgueroso de Sama acoge hyoy, a las 19.00, la proyección de la película "El infierno del odio", dirigida en 1963 por Akira Kurosawa. La entrada es libre. Se enmarca en el ciclo de cine clásico organizado por la Tertulia Cinematográfica langreana Sala Oscura.

Mieres de pinchu

Mieres celebra hasta el 2 de novimebre su certamen gastronómico Mieres de Pinchu, en el que participan un total de 20 establecimientos hosteleros del concejo.

"El tesoro de Barracuda", cine

infantil en Mieres

El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres acoge esta tarde una nueva sesión cinematográfica del ciclo Laboral Cinemateca, con un título dirigido esta vez al público infantil. Desde las 18.00 se proyectará la película "El tesoro de Barracuda". La entrada es libre.

Muestra pictórica de Sevi Coto en Pola de Laviana

El Cidan de Laviana acoge, hasta el 31 de octubre, una exposición de acrílicos de la pintora Sevi Coto. El horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00.

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Exposición escultórica en Langreo

La exposición "Todas las canciones son mentira", de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024) se puede visitar en Langreo, bajo la organización del Ayuntamiento. La muestra está colgada en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama hasta el 16 de noviembre de 2025.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava

Ubicado a 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Fotos de José Vélez en Ribadesella

"Y la noticia se hizo imagen" es el título de la exposición de fotos del fotoperiodista José Vélez, fallecido en 2012, que se muestran hasta el 30 de octubre en la Casa de Cultura de Ribadesella. Se puede ver de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Occidente

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal los martes, en la plaza del Ayuntamiento de 8.00 a 14.00 horas.

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas (marzo a junio y de septiembre a diciembre)

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.