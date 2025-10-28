Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteo Euromillones del martes 28 de octubre de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 24 de octubre de 2025.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 28 de octubre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 07, 08, 24, 35 y 49 y las estrellas 02 y 12.

El código del Millón ha sido el VCC92724.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

El Langreo roza la gesta en la Copa del Rey, pero le sale cruz en la tanda de penaltis: 0 (3)-0 (4)

Orden de aprehensión desde México contra Jesús Martínez y Pachuca se defiende: "Es una alteración del debido proceso al derecho"

