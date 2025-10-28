Victorero inicia un viaje hacia la luz: así será la gran exposición de la Semana Profesional del Arte de Oviedo

El pintor Javier Victorero (Oviedo, 1967) será el protagonista de la apertura de la edición de este año de la Semana Profesional del Arte de Oviedo (SPAO). Este jueves, 3 de octubre, a las 12 horas, se abrirá la exposición monográfica dedicada a este creador asturiano cuya obra combina la geografía y el color para alumbrar una visión poética de la naturaleza o los distintos estados del alma. En esta ocasión, Victorero mostrará 40 obras inéditas en Asturias que llevan como título “Luz”.

La obra "Sol de pintor", que formará parte de la exposición de Trascorrales / .

“Este grupo de obras gira en torno al tema de este año de la Semana Profesional del Arte, que es la luz. La exposición está compuesta de distintas series de obras y el hilo conductor es la luz”, indica Victorero. “La idea es cómo el color se transfigura en luz, cómo a través de la unión de los colores se crea la luz”. Son seis salas y dos paredes principales. El artista paneló el espacio exento de la plaza de Trascorrales para crear una distribución espacial con distintas salas que, de alguna manera, imitan la estructura interior de una iglesia, con distintas capillas. Un recorrido por un templo de la pintura. Cada una de esas “capillas” lleva un color para crear un diálogo cromático entre todas ellas y también entre las distintas obras que están colgadas dentro de cada espacio. No sólo un diálogo cromático entre las salas, también semántico entre los distintos lienzos. Los títulos de las obras de Victorero van descifrando un juego de metáforas que se van combinando entre sí.

Esos espacios coloreados no son evidentes al primer golpe de vista. “Los colores están bastante escondidos, de tal manera que tú puedas descubrirlos a medida que pases los umbrales de esas capillas”. Cuenta Victorero que se inspiró en la tecnología de la imprenta o las pantallas para elegir los colores que habría de colocar en cada capilla y cómo, a partir del rojo, verde, amarillo, azul, blanco y negro, combinados, se van creando todos los demás. Y todos ellos juntos son la luz, como ocurre en la obra "Sol de pintor" que, de alguna manera, resume el concepto que alumbra esta exposición.