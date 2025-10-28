Victorero inicia un viaje hacia la luz: así será la gran exposición de la Semana Profesional del Arte de Oviedo
El pintor ovetense presenta una muestra de 40 obras que componen un juego de relaciones cromáticas y geométricas y poéticas que tratan de suscitar en el espectador una reflexión sobre cómo "a través de los colores se crea la luz"
El pintor Javier Victorero (Oviedo, 1967) será el protagonista de la apertura de la edición de este año de la Semana Profesional del Arte de Oviedo (SPAO). Este jueves, 3 de octubre, a las 12 horas, se abrirá la exposición monográfica dedicada a este creador asturiano cuya obra combina la geografía y el color para alumbrar una visión poética de la naturaleza o los distintos estados del alma. En esta ocasión, Victorero mostrará 40 obras inéditas en Asturias que llevan como título “Luz”.
“Este grupo de obras gira en torno al tema de este año de la Semana Profesional del Arte, que es la luz. La exposición está compuesta de distintas series de obras y el hilo conductor es la luz”, indica Victorero. “La idea es cómo el color se transfigura en luz, cómo a través de la unión de los colores se crea la luz”. Son seis salas y dos paredes principales. El artista paneló el espacio exento de la plaza de Trascorrales para crear una distribución espacial con distintas salas que, de alguna manera, imitan la estructura interior de una iglesia, con distintas capillas. Un recorrido por un templo de la pintura. Cada una de esas “capillas” lleva un color para crear un diálogo cromático entre todas ellas y también entre las distintas obras que están colgadas dentro de cada espacio. No sólo un diálogo cromático entre las salas, también semántico entre los distintos lienzos. Los títulos de las obras de Victorero van descifrando un juego de metáforas que se van combinando entre sí.
Esos espacios coloreados no son evidentes al primer golpe de vista. “Los colores están bastante escondidos, de tal manera que tú puedas descubrirlos a medida que pases los umbrales de esas capillas”. Cuenta Victorero que se inspiró en la tecnología de la imprenta o las pantallas para elegir los colores que habría de colocar en cada capilla y cómo, a partir del rojo, verde, amarillo, azul, blanco y negro, combinados, se van creando todos los demás. Y todos ellos juntos son la luz, como ocurre en la obra "Sol de pintor" que, de alguna manera, resume el concepto que alumbra esta exposición.
- Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
- El premio 'Princesa' Douglas Massey viaja a un pueblo a una hora de Oviedo para comer pescado en un popular restaurante: 'Cuando se puso en pie para irse, todos le aplaudimos
- Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
- Reabierto un caso que conmocionó a Asturias hace casi cuatro décadas: buscan en una balsa en Ribadesella los cadáveres de una asturiana y su bebé
- Casa del Marineiro cierra por descanso: la historia de esta explotación ganadera de Tapia con dos siglos de historia
- La escondida cueva de hielo de Asturias que es un espectáculo de luz y color: a 2.150 metros de altitud y en el corazón de los Picos de Europa