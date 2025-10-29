Agenda: qué hacer hoy 29 de octubre en Asturias

Oviedo

La ruta musical de Bach

Marta García Teijido, pianista, doctora en musicología, jefa del departamento de piano del Conservatorio Teresa Berganza de Madrid y colaboradora en la RPA en un programa de divulgación musical desde el año 2020, desgranará, a las 19.30 horas, "La Ruta Bach", un viaje tras las huellas del compositor alemán del que este año se conmemora el 275 aniversario de su fallecimiento. La cita cuenta con la colaboración de la Oficina de Turismo de Alemania. La charla abarca aspectos musicales y personales de la vida de Bach, enmarcados en los Länder de Turingia y Sajonia, en otros tiempos centro intelectual del país germano. Será en el número 7 de la calle Leopoldo Calvo-Sotelo.

Ridea

El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) acoge a las 19.00 horas una mesa redonda sobre materiale, dentro del ciclo "Energía asequible: ¿Qué más precisa la industria asturiana de procesos?", organizado por el Clúster IQPA. El acto estará moderado por Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria, y contará con la asistencia de: Marí Luz Sánchez (ENCE), Antonio Maats (Saint Gobain) y José Luis Caravia (Asturquimia).

Conciertos del Auditorio

La soprano Berna Perles, la mezzosoprano Gaëlle Arquez, el tenor José Simerilla, el bajo Rubén Amoretti, El León de Oro y Oviedo Filarmonía bajo la batuta de Lucas Macías iniciarán la temporada de los Conciertos del Auditorio. Será a las 19.30 horas en las instalaciones culturales de la plaza del Fresno.

Literatura

La biblioteca de San Lázaro acoge, a las 19.00 horas, "Historias de Dickens: Cuentos para adultos" de la mano de Saltantes Teatro.

Teatro

El grupo de teatro "Entrebambalinas" del CAI Naranco, con 20 años de experiencia, dirige principalmente sus proyectos a la infancia, como una forma de acercar la realidad de las personas con discapacidad a las niñas y los niños, y así fomentar la integración y la inclusión social. En esta ocasión, representarán la obra titulada "Un asturiano por el mundo" en el Teatro Filarmónica, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo. Será a las 18.30 horas.

Villa Magdalena

El centro social de Villa Magdalena acoge, hasta el día 31, la exposición "A través de los ojos de la ilustradora" que incluye una selección de obras realizadas por la ilustradora y artista plástica Belkys Castillo. Algunos de estos diseños pertenecen a libros publicados o próximos a publicar y también dibujos independientes. La técnica empleada por la artista es una combinación de acuarela, lápiz y tinta, en un estilo que busca recrear el dibujo ingenuo de un niño con toques de fantasía. Algunas de las obras representan además vestidos, arquitectura o folclore rumanos, ya que algunos de estos cuentos están ambientados en Rumanía y las imágenes evidencian la importancia de la cultura de este país.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 26 de octubre se puede visitar la exposición "Vértigo/en el vacio del yo/desvelar", de Lisardo Menéndez. Hasta ese mismo día, dentro del programa de La Obra Invitada se muestra el busto relicario de Santa Inés. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Escuela de Comercio

De 17.00 a 19.00 horas, Competencias Maker-Especial Halloween. Además, a las 19.00 horas, Eva García y Sara Fernández ofrecerán la charla "Microplásticos en la cadena alimentaria. Impactos y prevención", en el marco de las XIX Jornadas Jovellanos de Divulgación Científica.

Teatro Jovellanos

La obra de teatro "Artificial", de Alfonso Rivera, se podrá disfrutar en el Teatro Jovellanos a las 20.30 horas.

Antiguo Instituto

A las 19.30 horas, inauguración de la exposición "Melquíades Álvarez. El centro reformista", que se podrá visitar hasta el 25 de enero de 2026.

Parking de El Molinón

De 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas, el parking situado junto al Estadio El Molinón acogerá la experiencia INCIBE, una actividad sobre ciberseguridad dirigida a centros escolares, empresas, asociaciones y público general.

Hotel El Môderne

De 10.00 a 12.00 horas, el hotel El Môderne acoge el seminario CTIC para empresas turísticas "Herramientas sencillas para el diseño y generación de contenidos multilingües en tu empresa turística".

Edificio Gijón Impulsa

A las 12.00 horas, en el edificio Gijón Impulsa, se llevará a cabo la presentación del proyecto "Acelerazul. Navegando hacia el emprendimiento".

CMI El Llano

A las 18.30 horas empezará una jornada de "Moda con Historia. IKE: moda, lucha y legado", con distintas conferencias.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, Luis Robio Bardón ofrecerá la conferencia "Carrozas nostálgicos. Conjuntos españoles de los años 60-70).

Museo Casa Natal de Jovellanos

La conferencia "Entre ellas. Mujeres que representan a mujeres", de Renata Ribeiro Dos, dará comienzo a las 19.00 horas en el Museo Casa Natal de Jovellanos.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía". El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

CMI La Arena

Hasta el 29 de octubre habrá talleres y juegos interactivos bajo el título "Pixel Nostalgia: Historia de los Videojuegos Retro", de la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro. Hoy, a las 18.00 horas, actividad para los más pequeños "Leer la ciencia".

CMI El Coto

Hasta el 31 de octubre estará la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha I", encuadrada en el proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Hoy, de 18:30 a 20:30 horas, jornada dedicada a la exposición con conferencias y testimonios.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. También se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Jornada de Promoción de la Donación de Sangre

En el Hospital Universitario San Agustín (HUSA), desde las 10.30 horas, se celebra una jornada que tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad sobre la importancia vital de la donación de sangre. Está organizada por el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias y la Gerencia del Área Sanitaria III. Habrá testimonios de donantes y se explicará para qué usan la sangre en el hospital avilesino, además de explicar el rol de los municipios para implicar a los ciudadanos.

Noticias históricas sobre la muralla de Avilés

A las 19.00 horas, en la Sala de Conferencias de la Casa de Cultura, arranca el ciclo del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés y la Asociación ENEAS, dedicado a la muralla medieval. Hoy, la primera sesión, corre a cargo del historiador Román Antonio Álvarez González, quien ofrecerá la conferencia "La muralla de Avilés. Noticias históricas", en una aproximación al origen y evolución del recinto defensivo, levantado entre los siglos XI y XII y protagonista del desarrollo urbano de la villa durante más de siete siglos. La entrada es libre hasta completar aforo.

"Llaranes sostenible" para concienciar sobre hábitos de consumo

Dentro del ciclo de charlas-taller "Vivir mejor, consumiendo menos", a las 17.30 horas, en el Centro Sociocultural de Llaranes ‘José Ángel del Río Gondel’ , tendrá lugar una sesión de reflexión colectiva sobre los hábitos de consumo cotidiano. La actividad tiene como objetivos identificar cambios que contribuyan a mejorar la calidad de vida sin incrementar el consumo; promover valores de cuidado, reutilización y corresponsabilidad; y fomentar hábitos sostenibles desde una perspectiva inclusiva e intergeneracional. La charla combinará una exposición interactiva con un espacio de debate abierto a todas las edades.

Concierto Sociedad Filarmónica

"La Classic Strings Chamber Orchestra" protagoniza a las 19.30 horas, en el Auditorio Casa de Cultura, el primer concierto de esta temporada de la Sociedad Filarmónica Avilesina,

Visita guiada a la exposición sobre el pueblo gitano

A las 11.00 horas, en el palacio de Valdecarzana, tendrá lugar una visita guiada a la exposición que sirve para celebrar el 600 aniversario de la presencia del pueblo gitano en España.La visita incluye historia y cultura gitana, presentación del servicio de igual trato y explicación casos de discriminación en Asturias.A las 17.00horas tendrá lugar la actividad "Una mirada infantil al camino gitano", una propuesta creativa para niños abierta a todos los que quieran participar.

Exposición de Mariscal

La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición "Mariscal dialoga con Miranda", que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Jorge Fernández Valdés en galería Amaga

La Galería de arte Amaga está de estreno. Jorge Fernández Valdés presenta su primera exposición individual en la sala avilesina, que lleva por título "Éclat", que significa brillo. La luz y el color son las protagonistas absolutas de las obras que se puede contemplar hasta el próximo 27 de noviembre en Amaga. La sala abre de martes a viernes en horario de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados únicamente está en horario de mañana.

Exposición en Artes y Oficios

La escuela situada en la plaza de Álvarez Acebal acoge una exposición de Chus Gión, natural de San Esteban, en Muros del Nalón, es un pintor plenairista que presenta la muestra "ACantabricus oceanus" compuesta por una veintena de marinas que reflejan la profundidad y fuerza del Cantábrico. Se puede visitas hasta el día 6 de noviembre, de lunes a jueves, en horario de 09.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas.

Exposición de Noé_Baranda y Javier Soto en el CMAE

En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte, 49). Hasta el 30 de octubre, la exposición "Paraíso gris oscuro" la integran obras de estos dos artistas premiados en el LV Certamen Nacional de Arte de Luarca. Se trata de un diálogo entre las obras de Baranda y las de Soto. Las del primero son fotografías que tienen como elementos centrales objetos pertenecientes en su momento a una persona ya fallecida. Por su parte, las del segundo son pinturas realizadas sobre sábanas que también pertenecían a personas ya fallecidas. Todo ello conforma una exposición que, según su comisaria, "no es una elegía a la muerte, sino una oda a la vida". Martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y, de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

"La memoria posible", de Rosa Isabel Vázquez

En Factoría Cultural, hasta el 28 de octubre, se puede visitar la muestra fotográfica con la que la artista madrileña Rosa Isabel Vázquez busca suplir las huellas que la represión franquista borró en su propia familia. La exposición reúne un conjunto de materiales diversos: fotografías actuales de paisajes locales y retratos de familiares, imágenes intervenidas digitalmente, documentos recopilados por Antonio Vázquez y piezas audiovisuales. En su diálogo, todos ellos conforman un tejido que conecta pasado y presente.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología_Personal II", Artesanía.

Mercado semanal en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Mieres de pinchu

Mieres celebra hasta el 2 de noviembre su certamen gastronómico Mieres de Pinchu, en el que participan un total de 20 establecimientos hosteleros del concejo.

"PlanEat", videofórum sobre alimentación en Mieres

El salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres acoge esta tarde la celebración del videofórum "PlanEat. El impacto de nuestra alimentación en el medio natural". El documental comienza a las 19.00, la entrada es libre. Organiza la Plataforma del Caudal por las pensiones públicas.

Muestra pictórica de Sevi Coto en Pola de Laviana

El Cidan de Laviana acoge, hasta el 31 de octubre, una exposición de acrílicos de la pintora Sevi Coto. El horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00.

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Exposición escultórica en Langreo

La exposición "Todas las canciones son mentira", de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024) se puede ver en Langreo, bajo la organización del Ayuntamiento. La muestra está en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama hasta el 16 de noviembre de 2025.

"Framerate: Pulse of the Earth", en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava

Ubicado a 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Fotos de José Vélez en Ribadesella

"Y la noticia se hizo imagen" es el título de la exposición de fotos del fotoperiodista José Vélez, fallecido en 2012, que se muestran hasta el 30 de octubre en la Casa de Cultura de Ribadesella. Se puede ver de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Exposición de Mercedes Cano y Antonio Sobrino en Llanes

La exposición "Cardumen" muestra en Llanes obras de Mercedes Cano y Antonio Sobrino que se pueden ver en la planta baja de la Casa Municipal de Cultura llanisca los días laborables de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Occidente

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro"

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Exposición en Vegadeo

La Casa de la Cultura de Vegadeo, en la sala de exposiciones "Luis Fega", acoge, hasta el 12 de diciembre, la exposición "El Legado Español en los Estados Unidos de América". La muestra la presenta la Delegación de Defensa y la organiza la Asociación "The Legacy". El horario de visita es de lunes a viernes de 15.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Exposición fotográfica en Cangas del Narcea

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Palacio de Omaña" de Cangas del Narcea acoge hasta el 13 de diciembre la muestra fotográfica "Soldados", de Jordi Bru. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas. Entrada libre.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.