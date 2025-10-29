La falta de orientación eficaz en la escuela enquista el abandono temprano y dificulta el acceso de los jóvenes al mercado laboral

La falta de orientación efectiva desde edades tempranas (primaria y ESO) dificulta la conexión entre la escuela y el mundo laboral, lo que repercute negativamente tanto en la empleabilidad de los jóvenes como en su permanencia en el sistema educativo. Así se desprende del informe ‘La orientación en sistemas educativos de nuestro entorno', un análisis de los sistemas educativos de diez países. Entre ellos, España, Alemania, Reino Unido y Canadá.

Presentado esta mañana en Madrid, el estudio lleva firma del grupo de investigación sobre políticas educativas supranacionales, de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la fundación Bertelsmann. La conclusión de los investigadores es que una orientación escolar más eficaz, profesionalizada y con recursos suficientes sería un factor determinante para reducir el desempleo juvenil y el abandono escolar temprano en España.

"La clave está en conectar el aprendizaje escolar con la vida real, implicar a las familias y ofrecer experiencias concretas de trabajo desde etapas tempranas" — Sareena Hopkins, directora ejecutiva de la fundación Canadiense para el Desarrollo Profesional

El paro juvenil ha descendido en España a finales de 2024 al 19%, el valor más bajo desde 2007. Sin embargo, la precariedad laboral es un hecho palmario. El 26% de los jóvenes con empleo tienen contratos a tiempo parcial, algo más acusado entre las mujeres (casi 34%) que entre los hombres (20%). El 30% de la población joven está en riesgo de pobreza o exclusión social, el segundo colectivo más vulnerable tras la infancia. Esta situación afecta, incluso, a los que tienen trabajo: más del 18% de los jóvenes ocupados se encuentra en situación de pobreza.

Respecto al abandono educativo temprano -el porcentaje de población de 18 a 24 años que no ha completado la ESO y no sigue ningún tipo de educación ni de formación- es del 13% en España frente al 9,3% de media de la UE.

Colaboración empresarial

El informe de la UAM constata que Canadá, Dinamarca y Reino Unido han puesto en marcha un paquete de actividades de orientación dirigidas a estudiantes de secundaria para que tengan contacto con el mundo laboral. Por ejemplo, visitas a empresas, estancias y ferias. “La vinculación del aprendizaje con los ámbitos profesionales tiene una repercusión positiva en el desarrollo de las trayectorias formativas y profesionales del alumnado”, como también ocurre en Países Bajos y Alemania. El informe subraya que la colaboración con empresas es fundamental para que los sistemas de orientación funcionen, especialmente en la preparación de los estudiantes para el mercado laboral. “Una orientación más eficaz y bien financiada es clave para reducir el desempleo juvenil y el abandono escolar en España”, concluye el informe.

Todos los expertos en sistemas educativos llevan años advirtiendo de que el abandono escolar temprano es un fenómeno multicausal estrechamente ligado a la falta de orientación. Hay consenso en la necesidad imperiosa de “más y mejor orientación", según subrayó en este diario hace tiempo Aina Tarabini, profesora del Departamento de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En su opinión, el modelo actual confunde la orientación con información y, además, es muy finalista.

"Dentro de los institutos sigue muy vigente la creencia de que el bachillerato es para los listos y la FP para los que no lo son, y ese mensaje se les trasmite a los niños y mina su autoestima. ¿Por qué a un buen alumno se le recomienda siempre hacer un bachillerato científico?", se pregunta la investigadora, que celebra que la mirada hacia la FP de grado superior sí ha cambiado para bien. El grado superior es, de lejos, el que más crece (42%). Su aumento es tan significativo que ya le pisa los talones a la universidad. De todas las personas que acceden por primera vez a la educación superior, las facultades acaparan el 61% y la FP, el 39%, según el informe de la OCDE 'Panorama de la educación 2025'.

En la presentación del estudio de la UAM, Sareena Hopkins, directora ejecutiva de la fundación Canadiense para el Desarrollo Profesional (CCDF), ha explicado que la orientación profesional de calidad es mucho más que una ayuda puntual. Es, en su opinión, una inversión estratégica con un impacto multiplicador en las personas, las comunidades y la sociedad.

"Nuestra experiencia en Canadá demuestra que cuando los sistemas educativos sitúan el desarrollo personal y profesional del alumnado en el centro, mejoran tanto los resultados académicos como la empleabilidad y el bienestar de los jóvenes. La clave está en conectar el aprendizaje escolar con la vida real, implicar a las familias y ofrecer experiencias concretas de trabajo desde etapas tempranas", ha concluido.