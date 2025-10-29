Aniversario
Familiares de la víctimas de la dana gritan "asesino" a Mazón en el interior del funeral
La tensión entre las víctimas ha estallado a la entrada del presidente
Mateo L. Belarte
Como se preveía, la entrada del president de la Comunitat Valenciana Carlos Mazón ha estado cargada de tensión. Varios de los asistentes le han gritado "asesino" a su entrada a la sala, tras saludar a los reyes y al presidente del Gobierno. Casi 25 familias han declinado asistir para evitar encontrarse con él, le habían pedido que no asistiera. Y en el interior, varios familiares portan camisetas con mensajes contra el president.
Justo en el momento en el que el presidente ha accedido al área reservado a los asistentes al funeral han comenzado a oirse gritos de "cobarde", "cata", "no te queremos". Familiares de la víctimas han mostrado fotos de las víctimas mientras gritaban en el interior del Palau Príncipe Felipe.
Al igual que en el interior del recinto, centenares de manifestantes se han concentrado en el exterior del perímetros con pancartas pidiendo la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Reabierto un caso que conmocionó a Asturias hace casi cuatro décadas: buscan en una balsa en Ribadesella los cadáveres de una asturiana y su bebé
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- La escondida cueva de hielo de Asturias que es un espectáculo de luz y color: a 2.150 metros de altitud y en el corazón de los Picos de Europa
- Ana Belén e Iker Casillas ya no se esconden y hacen pública su relación: 'Alguien en quien refugiarse
- De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
- Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela