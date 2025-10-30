Agenda: qué hacer hoy 30 de octubre en Asturias

Oviedo

Conferencia sobre la polarización política

"La era de la brutalidad política: la polarización y sus aliados" es el título de la conferencia que ofrece esta tarde (19.30 horas), en el Club LA NUEVA ESPAÑA (calle Calvo-Sotelo, 7), el politólogo Pablo Simón, a quien presentará el político, escritor y médico Gaspar Llamazares Trigo. Entrada libre hasta completar el aforo. Pablo Simón es politólogo de vocación y formación. Doctor en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra, ha sido investigador posdoctoral en la Universidad Libre de Bruselas. Su principal área de especialización son los sistemas electorales, tanto en sus causas como sus consecuencias, pero también está interesado en los sistemas de partidos, política comparada, la participación política de los jóvenes y dinámicas de competición electoral. Actualmente es profesor visitante en la Universidad Carlos III de Madrid.

Mesa redonda en el RIDEA

El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) (plaza Porlier, número 9) acoge a las 19.00 horas una mesa redonda titulada "Memoria 25 años de Asociación y Clúster de Industrias Químicas y Procesos de Asturias (IQPA)" presentada por Mario Díaz, director de la asociación, en la que participan Manuel Fernández (expresidente), José Ramón Fernández (exsecretario) y Jorge Álvarez, actual presidente. Entrada libre.

Conferencia del filósofo Gabriel Albiac en el campus del Milán

Gabriel Albiac, catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense, da esta tarde (10.00 horas) una conferencia sobre el materialismo de Spinoza en el aula Gustavo Bueno del campus universitario de El Milán. Albiac presenta una lectura de Spinoza que parte de la idea de un materialismo ontológico y no de un simple corporeísmo, donde la subjetividad se entiende como una construcción de imágenes e ideas que surgen de la interacción con la realidad material.

Semana Profesional del Arte

Oviedo inaugura a las 12.00 horas la V_Semana Profesional del Arte, que tendrá como escenario central la plaza Trascorrales, pero incluye actividades en otros recintos culturales locales. A las 13.00 horas habrá en Trascorrales una visita guiada por la exposición LUZ, de Javier Victorero, a cargo de la comisaria de arte Cristina Ramos. Este primer día se dedicará a las galerías de arte e incluirá un recorrido con varias visitas. A las 17.00 horas se visitará la exposición "Pintura de Luz", de Paco Fernández, en la Galería Guillermina Caicoya; a las 18.00 horas, la exposición "No Human On The Loop", de Estudio Rotor, en la Galería 451; a las 19.30 horas, "Luz y Color" de Fuensanta Sobejano en la galería Arancha Osoro y a las 20.30 horas, "Caverna", de Pablo de Lillo y David Martínez, en la galería del primero. Entrada libre.

Cine

El Filarmónica acoge a las 20.00 horas la proyección de la película "La Pointe courte". Se trata de una producción francesa de 1955 dirigida por Agnès Varda, con una duración de 76 minutos y que se pasará en versión original con subtítulos en español. Entrada ­libre.

Villa Magdalena

El centro social de Villa Magdalena acoge, hasta el día 31, la exposición "A través de los ojos de la ilustradora" que incluye una selección de obras realizadas por la ilustradora y artista plástica Belkys Castillo. Algunos de estos diseños pertenecen a libros publicados o próximos a publicar y también dibujos independientes. La técnica empleada por la artista es una combinación de acuarela, lápiz y tinta, en un estilo que busca recrear el dibujo ingenuo de un niño con toques de fantasía. Algunas de las obras representan además vestidos, arquitectura o folclore rumanos, ya que algunos de estos cuentos están ambientados en Rumanía y las imágenes evidencian la importancia de la cultura de este país.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 26 de octubre se puede visitar la exposición "Vértigo/en el vacio del yo/desvelar", de Lisardo Menéndez. Hasta ese mismo día, dentro del programa de La Obra Invitada se muestra el busto relicario de Santa Inés. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Escuela de Comercio

De 17.00 a 19.00 horas, Competencias Maker-Especial Halloween.

Parking de El Molinón

De 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas, el parking situado junto al Estadio El Molinón acogerá la experiencia INCIBE, una actividad sobre ciberseguridad dirigida a centros escolares, empresas, asociaciones y público general.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

El II Festival Nacional de Educación y Emprendimiento "Future Minds Fest 2025" se desarrollará de 10.00 a 13.30 horas para centros educativos, y de 16.15 a 19.30 para empresas, profesorado y familias. Además, hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas, Laura Castañón presenta su libro "La geometría de la memoria". Además, hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver la exposición "Melquíades Álvarez. El centro reformista".

CMI El Coto

A las 19.00 horas, la Compañía Asturiana de Comedias representará la obra de teatro "Tres sainetes", en el marco de "Escena Amateur". Además, hasta el 31 de octubre estará la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha I", encuadrada en el proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Hoy, de 18:30 a 20:30 horas, jornada dedicada a la exposición con conferencias y testimonios.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, José Luis Bravo presenta el libro "El dilema de la (in)justicia)".

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía". El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de octubre se podrá visitar la exposición "Confecciones Gijón: Más allá de Ike", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. También se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Visita nocturna guiada al cementerio.

Dentro de la programación de Todos los Santos y Difuntos, hay una visita nocturna guiada al cementerio de La Carriona. A las 19.00 horas. La información e inscripción en las actividades, de carácter gratuito, se podrán realizar tanto en el propio Centro de Interpretación del Cementerio, como en el Museo de la Historia Urbana de Avilés, presencialmente o por teléfono (985 54 19 39 - 985 56 55 12) o a través del correo electrónico (museodeaviles@aviles.es). Para las visitas guiadas el límite de plazas es de 50 personas

"El Aspirante" en el Centro Niemeyer

Presentación de la película "El Aspirante", seguida de un coloquio con su productora, Andrea Gautier. La película recoge un impactante drama que aborda con sensibilidad y realismo la presión social, la violencia psicológica y el bullying dentro del entorno universitario. A las 20.00 horas en el Centro Niemeyer, en la sala cine.

Talleres infantiles de animación a la lectura

A las 18.00 horas, en el centro sociocultural de La Carriona, habrá un taller de animación a la lectura dirigido a niños y niñas de 4 a 8 años. Plazas limitadas e inscripciones en las bibliotecas.

Presentación de libro "Patente de corso"

La sala polivalente de la Casa de Cultura acoge a las 18.00 horas la presentación del libro "Patente de corso" por parte de su autor, Ángel Álvarez García (Gijón 1988). El autor es aficionado al deporte y ejerce como formador de niños en la práctica deportiva. Se define a sí mismo como una persona curiosa y con inquietudes.

Reunión del Consejo de la Infancia y Adolescencia de Avilés (CIAA)

De 16.00 a 17.30 horas, en el Centro social de Llaranes. Con el inicio del nuevo curso escolar, el Consejo de Infancia y Adolescencia de Avilés abre sus puertas para que niños, niñas y adolescentes participen y compartan sus ideas. Las reuniones se celebrarán a lo largo del último trimestre en horario de 16.00 a 17.30 horas en distintos espacios de la ciudad para facilitar la participación. Hoy corresponde en Llaranes. Quienes deseen participar pueden acudir a uno o varios de los encuentros según su disponibilidad. Para más información o para inscribirse, pueden escribir a ciaa.aviles@gmail.com o llamar a Espacio Joven al teléfono 985 56 18 82.

Programación de "600 años del pueblo gitano en España"

En el palacio de Valdecarzana. El Ayuntamiento de Avilés se suma a la conmemoración del 600 aniversario de la presencia del pueblo gitano en España con un programa de actividades organizado por la Fundación Secretariado Gitano (FSG). La iniciativa, que se desarrollará del 20 al 31 de octubre, acerca a la ciudadanía la historia, la cultura y las aportaciones del pueblo gitano a través de una variada propuesta cultural y educativa. Hoy habrá visita guiada a las 11.00 horas, visita libre a las 12.00 horas y cuentacuentos con Olga Cuervo a las 17.30 horas.

Exposición de Mariscal

La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición "Mariscal dialoga con Miranda", que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Jorge Fernández Valdés en galería Amaga

La Galería de arte Amaga está de estreno. Jorge Fernández Valdés presenta su primera exposición individual en la sala avilesina, que lleva por título "Éclat", que significa brillo. La luz y el color son las protagonistas absolutas de las obras que se puede contemplar hasta el próximo 27 de noviembre en Amaga. La sala abre de martes a viernes en horario de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados únicamente está en horario de mañana.

Exposición en Artes y Oficios

La escuela situada en la plaza de Álvarez Acebal acoge una exposición de Chus Gión, natural de San Esteban, en Muros del Nalón, es un pintor que presenta la muestra "ACantabricus oceanus" compuesta por una veintena de marinas que reflejan la profundidad y fuerza del Cantábrico. Se puede visitas hasta el día 6 de noviembre, de lunes a jueves, en horario de 09.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas.

Exposición de Noé_Baranda y Javier Soto en el CMAE

En el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte, 49). Hasta el 30 de octubre, la exposición "Paraíso gris oscuro" la integran obras de estos dos artistas premiados en el LV Certamen Nacional de Arte de Luarca. Se trata de un diálogo entre las obras de Baranda y las de Soto. Las del primero son fotografías que tienen como elementos centrales objetos pertenecientes en su momento a una persona ya fallecida. Por su parte, las del segundo son pinturas realizadas sobre sábanas que también pertenecían a personas ya fallecidas. Todo ello conforma una exposición que, según su comisaria, "no es una elegía a la muerte, sino una oda a la vida". Martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y, de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

"La memoria posible", de Rosa Isabel Vázquez

En Factoría Cultural, hasta el 28 de octubre, se puede visitar la muestra fotográfica con la que la artista madrileña Rosa Isabel Vázquez busca suplir las huellas que la represión franquista borró en su propia familia. La exposición reúne un conjunto de materiales diversos: fotografías actuales de paisajes locales y retratos de familiares, imágenes intervenidas digitalmente, documentos recopilados por Antonio Vázquez y piezas audiovisuales. En su diálogo, todos ellos conforman un tejido que conecta pasado y presente.

Las Cuencas

"Un like de Bob Trevino", cine de estreno en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge esta tarde una nueva sesión del "Cine de los jueves", con las películas más actuales. Desde las 20.00 podrá verse "Un like de Bob Trevino", dirigida por Tracie Laymon, y protagonizada por Barbie Ferreira y John Leguizamo. La entrada vale 4 euros.

Samaín en Mieres

Hoy se celebra el día grande del Samaín en Mieres. Desde las 17.00 hay desfile desde Requejo a la plaza del Ayuntamiento. A continuación, cuentacuentos y música con la charanga "Élite".

Mieres de Pinchu

Mieres celebra hasta el 2 de noviembre su certamen gastronómico Mieres de Pinchu, en el que participan un total de 20 establecimientos hosteleros del concejo.

Centro

Cine en Grado

Dentro del programa de Halloween, a las 16.00 horas se proyecta en el nuevo auditorio de Grado la película "Coco". Apta para público familiar. Las entradas se deben retirar en La Panera de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Escultura y poesía van de la mano en Pola de Siero

El artista plástico Salvador Alonso protagoniza una exposición en el Centro Polivalente Integrado de Lugones en la que presenta una colección escultórica de 26 piezas que, en palabras del autor, "aúna esculturas, prosa poética y poesías desde los susurros e intuiciones propios del saber del alma". Cada escultura va acompañada de prosas poéticas y versos que evoquen al espectador en su análisis e interpretación de lo observado. La muestra lleva por título "El alma sabe" y puede visitarse hasta el 31 de octubre de 17.00 a 20.00 horas.

"Cantos de amor por la tierrina", muestra poetica-visual en Cabranes

La exposición "Cantos de amor por la Tierrina" se puede visitar en la Casa de Cultura "María Josefa Canellada" de Santolaya de Cabranes hasta el 31 de octubre. El visitante se encontrará con los poemas de José María García García, acompañados por diez grabados de diferentes artistas. Horario: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Oriente

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Exposición de Mercedes Cano y Antonio Sobrino en Llanes

La exposición "Cardumen" muestra en Llanes obras de Mercedes Cano y Antonio Sobrino que se pueden ver en la planta baja de la Casa Municipal de Cultura llanisca los días laborables de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Fotos de José Vélez en Ribadesella: último día

"Y la noticia se hizo imagen" es el título de la exposición de fotos del fotoperiodista José Vélez, fallecido en 2012, que se muestran (hoy, último día) en la Casa de Cultura de Ribadesella. Se puede ver de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, puede visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Occidente

Taller de Samaín en Tapia

Tapia de Casariego está volcada con el Samaín y organiza actividades lúdicas y festivas con tal motivo. Para hoy está anunciado en el Aulario de la localidad un "taller de cocina terrorífica" (de 17.00 a 19.00 horas) para niños a partir de seis años.

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.