Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Aldaia

Hospitalizado un hombre que se ha prendido fuego en plena calle en Valencia

El suceso ha tenido lugar a última hora de la tarde y por ahora se desconoce tanto la identidad del hombre como las circunstancias

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU / EUROPA PRESS - Archivo

EFE

Valencia

Un hombre ha sido trasladado este miércoles a un centro hospitalario de Valencia después de haberse prendido fuego a sí mismo en plena calle en el municipio valenciano de Aldaia, han confirmado fuentes cercanas a la investigación.

El suceso ha tenido lugar a última hora de la tarde y por ahora se desconoce tanto la identidad del hombre como las circunstancias en que se ha producido el suceso.

Los servicios sanitarios se han hecho cargo del herido y lo han trasladado a la unidad de quemados de un hospital valenciano, según las mismas fuentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
  2. La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
  3. La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
  4. Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
  5. El singular cachopo que ha comido Melendi en un restaurante de Oviedo: lleva puré de castañas y se sirve en una maqueta de Santa María del Naranco
  6. Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
  7. Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas
  8. La “vergüenza” del capitán, el mal ambiente en el campo y Carrión señalado: la dura resaca de la eliminación en Copa del Oviedo

El Avilés, fuera de la Copa del Rey: los blanquiazules caen en la prórroga ante el Ávila

El Avilés, fuera de la Copa del Rey: los blanquiazules caen en la prórroga ante el Ávila

La Calzada reactiva su campaña de protestas por los accesos al Puerto con una movilización "progresiva y continuada"

La Calzada reactiva su campaña de protestas por los accesos al Puerto con una movilización "progresiva y continuada"

EN IMÁGENES: Así ha sido el encuentro de Copa del Rey entre el Avilés y el Real Ávila

EN IMÁGENES: Así ha sido el encuentro de Copa del Rey entre el Avilés y el Real Ávila

Cuatro heridos y una veintena de desalojados tras una deflagración en Granada

Cuatro heridos y una veintena de desalojados tras una deflagración en Granada

Pronóstico cumplido

Asturias en el Prado

La hora que nos desvela

Un nuevo enemigo

Tracking Pixel Contents