Agenda: qué hacer hoy 31 de octubre en Asturias

Oviedo

Carmen Lomana presenta su libro de memorias: "Pasión por la vida"

Carmen Lomana, empresaria, colaboradora de televisión y prensa, y coleccionista de alta costura visita el Club LA NUEVA ESPAÑA (calle Calvo Sotelo, 7) a las 19.30 horas con motivo de la publicación de "Pasión por la vida" (La esfera de los libros), su libro de memorias, en el que Asturias tiene un protagonismo significativo. Carmen Lomana mantendrá un diálogo con el periodista Ramón Suárez Díaz. María Carmen Fernández de Lomana Gutiérrez-García, más conocida como Carmen Lomana, es la viuda del diseñador industrial chileno Guillermo Capdevila, y aunque nació en León, desde niña veranea en su casa familiar de Llanes. Entrada libre.

Literatura

La librería Matadero Uno (Plaza de Riego, 1) acoge a las 19.00 horas la presentación de "Un exilio voluntario", de Lauren García, en la que el autor estará acompañado para la ocasión por Martín Rodríguez-Gaona. Entrada libre.

Ruta teatralizada

El Ayuntamiento, a través del área de Empleo, organiza una visita teatralizada de Halloween (Samaín en asturiano) titulada "Sombras y luces en Oviedo" destinada a familias con niños de entre 6 y 12 años que saldrá desde la plaza de la Catedral a las 18.00 horas y durante 60 minutos recorrerá varios puntos del Antiguo. La asistencia es libre y gratuita.

Semana Profesional del Arte

La V Semana Profesional del Arte de Oviedo continúa hoy con una completa jornada de actividades. A las 12.00 horas abrirán sus puertas las exposiciones en el Palacio de Congresos, punto de encuentro de artistas y público. A las 13.00 horas tendrá lugar una visita guiada a cargo de la comisaria de arte Cristina Ramos, que contará con la participación de los artistas Iván Baizán, Arturo Verano, Verónica Ledo, Pablo Armesto y representantes de la Escuela de Arte de Oviedo, además de la presentación de los talleres programados. Por la tarde, en Miramontes Estudio, se celebrará el taller infantil "La luz en la acuarela" a las 17.30 horas, seguido del taller para adultos del mismo nombre a las 18.30 horas, y el taller de arte en familia "La vidriera" a las 20.00 horas. Paralelamente, el Museo de Bellas Artes de Asturias acogerá la performance "Gloria" de Izar Gayo, con dos pases, el primero a las 18.30 horas y el segundo a las 19.30 horas. Entrada libre.

Teatro

El teatro Filarmónica es escenario a las 20.00 horas de la representación de la obra "Perendi", de "La Compañía del Alba", que ofrecerá la función de cierre del Festival Nel Amaro. Se trata de una obra escrita por Milio Rodríguez Cueto, dirigida por Carlos Alba e interpretada por Carmen Gloria, Cova Cobos y Carlos Alba. Entrada libre.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, espectáculo "Nueche d’insomniu" dentro de la programación de "Entefueyes ochobre lliterariu".

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas, Isabel Ruiz de la Peña González., doctora en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, ofrecerá la conferencia "El Románico de Villaviciosa". Organiza la Asociación Románico Rural Asturiano (ARRA). A la misma hora, tendrá lugar la presentación del libro "Los que fueron tanto, siendo nada", de Natalia García Ania. Además, hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver la exposición "Melquíades Álvarez. El centro reformista".

Biblioteca Pública Jovellanos

A las 19.00 horas, se celebrará la actividad "Música sobre palabra: Un viaje a la poesía de Ángel González", de la mano de Joaquín Pixán.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Fundación Alvargonzález

Hasta el 7 de noviembre se podrá visitar la muestra "Gijón y su entorno a través del objetivo de sus vecinos", de la Plataforma de Bernueces. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Parking de El Molinón

De 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas, el parking situado junto al Estadio El Molinón acogerá la experiencia INCIBE, una actividad sobre ciberseguridad dirigida a centros escolares, empresas, asociaciones y público general.

CMI Pumarín-Gijón Sur

A las 19.00 horas, el grupo "Skena" de la Asociación Sociocultural Venezolano Asturiana de Oviedo interpretará la obra "El Principito".

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyectará la película "Mi hermano Ali", de Paula Palacios. Después, encuentro con la directora.

Jardín Botánico Atlántico

De 20.00 a 0.00 horas, se desarrollará el evento "Calabazas y Calaveras", para público adulto. El aforo es limitado. Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Al abrigo del Jardín".

CMI El Coto

Último día para ver la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha I", encuadrada en el proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado".

Avilés y comarca

Festival de Arte Urbano (Focart)

Hasta el domingo día 2 de noviembre la Liga Nacional de Graffiti llevará a cabo la creación de dos murales en el icónico barrio de Llaranes, donde se crearán dos intervenciones de arte urbano en el puente que da acceso al barrio desde el hospitalillo de la antigua Ensidesa, hoy, de 16.00 a 21.00 horas, delante de la Casa de Cultura estará la "Focaneta Creativa", un taller abierto donde el público podrá personalizar sus propias prendas con pintura, parches y sprays. Y de 16.00 a 23.00 horas abre la "Zona Game Focart", un espacio gratuito de videojuegos y competición pensado para los amantes de la adrenalina digital. Desde las 18 horas, en el auditorio de la Casa de Cultura, tendrá lugar un gran concierto de música urbana con, entre otros artistas Camin, artista de Granada que ha llevado su talento de las calles a las listas de éxitos, combinando reguetón, trap y urban en un estilo versátil y auténtico. Y, de 19.30 a 00.00 horas, tendrá lugar un escape room "El misterio del corsario del palacio Balsera" en el Palacio de Balsera. Hay pases cada 30 minutos y la edad mínima es 10 años.

Actividades de Todos los Santos y Difuntos en la Carriona

En el cementerio de La Carriona está prevista a las 12.00 horas una visita diurna guiada al cementerio. Y, a las 19.30 horas, concierto de la Banda de Música de Avilés, al que seguirá, una hora después, una visita guiada nocturna al cementerio. La información e inscripción en las actividades, de carácter gratuito, se podrá realizar tanto en el propio Centro de Interpretación del Cementerio, como en el Museo de la Historia Urbana de Avilés, presencialmente o por teléfono (985 54 19 39 - 985 56 55 12) o a través del correo electrónico (museodeaviles@aviles.es). Para las visitas guiadas el límite de plazas es de 50 personas.

Halloween en la comarca

De 17.00 a 22.00 horas, en Espacio Joven del Edificio Fuero,en Avilés, se celebra Halloween con diferentes juegos de mesa patrocinados por Roca de Guía. Habrá disfraces y picoteo. El pase por la pasarela para comprobar cuáles son los disfraces más originales está prevista a las 20.00 horas.El cierre es a las 22.00 horas. Está enfocado a jóvenes mayores de 14 años. En_Corvera celebran la Nueche d’Ánimes en 39 establecimientos del concejo, con una ruta del "¿truco o trato?" de 17.00 a 19.30 horas por las calles de las Vegas. A las 18.00 horas comenzará un desfile de zombies, desde la plaza de los Maestros.En Luanco, el programa "Viento de Seronda" incluye un concurso de calabazas, en el parque Zapardel a partir de las 19.30 horas, con ambientación de seres mitológicos y la actuación del grupo folk "Matazúa". En_Castrillón, el músico "Un de Grao"actúa en la plaza de la Cnstitución dentro del programa de la "Nueche d’Ánimes", a partir de las 20.15 horas. En los comercios locales se sortearán vales de 100 euros para quienes realicen compras por más de 5.

Mercado semanal en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

"Tinieblas", un espectáculo terrorífico en Laviana

Con Alevosía Teatro ofrece hoy su espectáculo "Tinieblas", un terror "para todos los públicos" que se convierte "en toda una aventura". Comienza a las 18.00, el punto de inicio es el Kiosco de la Música de La Avenida. Es gratuito.

Circo en el Samaín en Mieres

Siguen los actos del Samaín en Mieres. En Requejo, desde las 17.30, se podrá asistir a tres espectáculos de circo distintos (con la compañía Faciendo Ruíu). Todo culminará con la animación musical con DJ desde las 21.00 horas.

Mieres de Pinchu

Mieres celebra hasta el 2 de noviembre su certamen gastronómico Mieres de Pinchu, en el que participan un total de 20 establecimientos hosteleros del concejo.

Muestra pictórica de Sevi Coto en Pola de Laviana

El Cidan de Laviana acoge hasta hoy, 31 de octubre, una exposición de acrílicos de la pintora Sevi Coto. El horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00.

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta hoy viernes una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Exposición escultórica en Langreo

La exposición "Todas las canciones son mentira", de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024) se puede ver en Langreo, bajo la organización del Ayuntamiento. La muestra está en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama hasta el 16 de noviembre de 2025.

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Centro

Cine en Candás

La pantalla "grande" del teatro Prendes de Candás se ilumina hoy con la película "Downton Abbey: el gran final", un drama histórico que protagonizan Hugh Bonneville, Michelle Dockery y Elizabeth Mcgovern. Hay dos pases, a las 20.00 y 23.00 horas.

Concierto de "Herbamora" en Siero

"Herbamora" ofrece un concierto en La Pola (Siero) con motivo del Samaín. El grupo que revolucionó la pandereta en Asturias, repasará grandes éxitos de su repertorio y presentará los temas de su último trabajo discográfico, titulado "286 Llunes". La cita es a las 20.00 horas, en el auditorio de la capital sierense. Las entradas valen 6 euros. "Herbamora" se fundó en 2003, cuando seis mujeres percusionistas y cantantes vinculadas a la cultura tradicional se unieron con un objetivo: dar un aire nuevo al mundo de la pandereta y sacarla de los estereotipos en los que estaba relegada.

Cuentos "de miedo" en El Berrón (Siero)

Alas 18.00 horas comienza un cuentacuentos gratuito en El Berrón, a cargo de Laura Cuervo. Titulado "Cuentos de miedo para pasarlo bien en Halloween", en este espectáculo de narración oral se contarán cuatro cuentos de miedo para niñas y niños valientes, o que simplemente quieran pasárselo bien escuchando historias misteriosas y enigmáticas.

Teatro en Lugones

La compañía asturiana "Piquero Producciones" pone en escena "Extrarradios", una comedia de mujeres desamparadas, en el Centro Polivalente Integrado de Lugones. La cita es a las 19.30 horas. La entrada cuesta 6 euros. El espectáculo representa un encuentro, virando a comedia negra, en los confines de una gran ciudad: dos mujeres al margen de todas las convenciones sociales en un cruce de caminos perdido en ningún lugar.

Último día: escultura y poesía van de la mano en Pola de Siero

El artista plástico Salvador Alonso protagoniza una exposición en el Centro Polivalente Integrado de Lugones en la que presenta una colección escultórica de 26 piezas que, en palabras del autor, "aúna esculturas, prosa poética y poesías desde los susurros e intuiciones propios del saber del alma". Cada escultura va acompañada de prosas poéticas y versos que evoquen al espectador en su análisis e interpretación de lo observado. La muestra lleva por título "El alma sabe" y puede visitarse hasta el 31 de octubre de 17.00 a 20.00 horas.

Último día: "Cantos de amor por la tierrina", muestra poetica-visual en Cabranes

La exposición "Cantos de amor por la Tierrina" se puede visitar en la Casa de Cultura "María Josefa Canellada" de Santolaya de Cabranes hasta el 31 de octubre. El visitante se encontrará con los poemas de José María García García, acompañados por diez grabados de diferentes artistas. Horario: de 8.00 a 19.00 horas.

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Aunque cada una es distinta y singular, todas destacan por sus jardines, por sus escalinatas de acceso, por la nobleza e innovación de sus materiales (maderas, cerámicas…), por sus torres, sus grandes galerías acristaladas, la colorida paleta de sus fachadas y la presencia de una o varias palmeras, un símbolo exótico de su fortuna al otro lado del charco. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Teatro en Candás

Cuenta Federico García Lorca en sus "Suites" que él conoce un lugar maravilloso llamado "El Jardín de las Posibilidades" donde habitan los amores que nunca fueron, los hijos que no nacieron y las decisiones que nunca se tomaron. Quizás allí sigue viviendo su amiga del alma Emilia Llanos, empeñada en un amor que ni siquiera fue. La función teatral que se puede ver esta tarde (21.30 horas) en el teatro Prendes de Candás es la historia de ese amor y de la primera investigación que en 1955 llevaron a cabo ella y Agustín Penón para descubrir cómo fueron las últimas horas de Lorca, quién lo asesinó y dónde está enterrado. La compañía responsable del montaje es El Tejo Producciones, una productora de artes escénicas y audiovisuales empeñada en demostrar que otra manera de ver las cosas es posible.

Exposición en Grado

El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos "Campos de Castilla y Árboles del Norte", de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Samaín en Llanes

Llanes oferta con motivo del Samaín 2025 un pintacaras a partir de las 17.30 horas y un posterior photocall (todo en el pórtico del ayuntamiento); a las 20.00 horas, concentración de disfraces y desfile por las calles de Llanes con la animación de la compañía de teatro "Despierto" y los mariachis "Águilas de Jalisco". Los mejores disfraces recibirán premios a partir de las 21.00 horas. Otras localidades del concejo llanisco celebran también Halloween y el Samaín: Parres a las 17.00 horas en la bolera de la escuela, Posada con una verbena que empieza a las 23.,00 horas y que ameniza la orquesta "Tekila", Meré y Ardisana con sendas actividades infantiles de "truco o trato" a partir de las 20.00 horas y 19.30 horas, respectivamente; Villahormes con una merienda "terrorífica" a las 17.30 horas (después, "truco o trato") y Bricia a partir de las 16.00 horas, con pintacaras, "truco o trato" y para rematar, amagüestu con castañas y sidra dulce.

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el 30 de diciembre la exposición de acuarelas y bordados "Puntadas y pinceladas", de Lourdes Ramírez Zapatero. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas.

Occidente

Teatro en Navia

El cine Fantasio de Navia acoge a las 20.30 horas lo nuevo del popular actor Alberto Rodríguez, "Zozobra" , una pieza teatral en la que también actúa Roca Suárez. La obra explora las relaciones humanas a través de la historia de una condesa y su sirvienta, dos personajes básicos, con la animalidad a flor de piel, que se hablan, se gritan y no se miran, porque cada una va a lo suyo.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Martes, de 11.00 a 14.00 horas; miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00 horas.