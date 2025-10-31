Mbaye Baye Masse, socioantropólogo: "La frontera de España está ahora en Mauritania"

Mbaye Baye Masse es socioantropólogo y profesor de Sociología en la Universidad Gaston Berger de Saint-Louis (Senegal). Realiza investigaciones acerca de los flujos migratorios y comerciales intrafricanos, concretamente la movilidad, circulación y comercio entre África Occidental y el Magreb y presenta este miércoles en Casa África su libro Socioantropología de la inmigración subsahariana. En el corredor de Rosso, Nuakchot y Casablanca

¿Por qué se ha centrado en los movimientos migratorios en el corredor Rosso-Nuakchot-Casablanca, en lugar de en los flujos migratorios hacia Europa, con Canarias como principal puerta de entrada?

Porque los movimientos migratorios dentro de África son mucho más significativos que los desplazamientos de africanos hacia Europa. Este corredor no es solo un espacio de tránsito ni una simple ruta hacia Europa. Se trata de territorios de instalación económica y emprendimiento, de asentamiento de migrantes y sus familias, de inserción profesional, y de integración social, religiosa, comunitaria e incluso étnica. En Mauritania, prácticamente no hay familia que no tenga vínculos en Senegal o en Marruecos, y viceversa. Son comunidades que históricamente han cohabitado y circulado por esta ruta en un movimiento continuo de ida y vuelta. No es un fenómeno nuevo. Entre los migrantes que cruzan, hay quienes permanecen y se establecen. No buscan simplemente “llenar un bolsillo por todos lados”, sino que se integran en el tejido socioeconómico local.

¿Cuál es la percepción de los migrantes subsaharianos en el corredor Rosso-Nuakchot-Casablanca?

En los testimonios que he recogido, los migrantes explican que se sienten integrados socialmente —porque han creado lazos y amistades—, pero desintegrados administrativamente, debido a las trabas y controles policiales que enfrentan. Dentro de un mismo país, sienten aceptación por parte de la población, pero rechazo por parte de las autoridades.

En su libro menciona los estereotipos europeos sobre los migrantes, a los que se califica de «clandestinos» o «traficantes»...

Un migrante nunca es “clandestino”, sino “irregular”. La clandestinidad es un concepto mal utilizado. Pueden tener sus documentos en regla en Senegal, cruzar a Mauritania y, si pierde sus papeles, pasa a ser irregular. Quienes llegan a Canarias saben que cargan con múltiples prejuicios: se les ve como personas que no respetan la ley. Ellos se perciben como buscadores de “la riqueza del camino”. En nuestras culturas distinguimos tres tipos de riqueza: la riqueza de nacimiento (la heredada de los padres), por don (lo que se recibe como regalo) y la riqueza del camino, que se obtiene viajando. Muchos jóvenes creen que su prosperidad surgirá en el propio recorrido, no en el destino. Partir en busca de la riqueza es una idea muy arraigada. Los migrantes que llegan aquí son conscientes de su irregularidad, pero saben que partieron para encontrar su riqueza.

Desde el punto de vista mediático, ¿cómo describiría la cobertura europea de la migración?

Los medios de comunicación tienen un gran poder. Sin embargo, la interpretación de las imágenes puede distorsionar la verdad. Los periodistas suelen mostrar naufragios, detenciones o escenas de miseria, pero raramente muestran a los migrantes que han creado negocios, servicios o actividades económicas en su trayecto. Muchos se establecen en el camino, sin aspirar necesariamente a llegar a Europa, y logran construir su riqueza allí mismo.

¿Cómo describiría la migración interna africana?

La migración intraafricana tiene raíces antiguas. Las rutas entre Rosso, Nuakchot y Casablanca existen desde hace siglos. Fueron rutas de seda, de sal, de intercambio comercial y religioso. Los imperios de Mali o Ghana ya fomentaban estas circulaciones que ni la colonización logró interrumpir. No se trata solo de economía: hay migraciones religiosas y culturales. Otros buscan contratos deportivos o simplemente oportunidades. La migración en este corredor tiene múltiples rostros.

Países como Mauritania externalizan sus fronteras gracias a la financiación europea...

Las fronteras europeas se han desplazado fuera del continente. La frontera española, por ejemplo, ya no está en España, sino en Mauritania. En puntos como Guerguerat, operan agentes de Frontex que controlan y seleccionan quién puede seguir hacia Europa. Esto complica la movilidad entre países que antes compartían libre circulación. Los migrantes saben que las fronteras no son fijas: son negociables. A menudo logran cruzarlas mediante pequeños sobornos, lo que muestra que las barreras son humanas, no naturales. Las autoridades rotan a sus agentes cada pocos meses para romper los vínculos con los migrantes, pero los sistemas de relación se reactivan una y otra vez. En la mentalidad de los migrantes, las fronteras solo existen para los Estados; para ellos, el territorio es un espacio continuo de circulación y comercio.

¿Cree que las políticas migratorias de los países africanos están preparadas para hacer frente a los flujos migratorios internos?

Las políticas migratorias africanas aún no están plenamente desarrolladas. Aunque se han hecho esfuerzos notables, como la creación de la tarjeta de identidad de la Cedeao, que permite circular sin pasaporte, en la práctica persisten los controles y las dificultades. Las rutas no siempre son seguras y hay obstáculos administrativos y políticos. Además, Mauritania, al no formar parte ya de la Cedeao impone sus propias exigencias documentales. Hay avances, como la reducción de trámites y tasas aduaneras.