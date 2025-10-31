Accidente de trñafico
Fuentes oficiales no tienen constancia de la muerte de tres marineros gallegos en un accidente en Namibia
La información del accidente mortal había sido confirmada por el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza
Lara Graña
Fuentes oficiales consultadas por Europa Press no tienen constancia de que tres marineros gallegos falleciesen en un accidente de tráfico ocurrido en Namibia.
La Embajada de España en el país remite a la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero este departamento hasta el momento no responde a la pregunta de si les consta que se produjese un accidente con tres víctimas mortales cuando se desplazaban desde el aeropuerto de la capital hasta Walvis Bay.
La información del accidente mortal fue confirmada a Europa Press por el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, quien explicó que los tres fallecidos iban a embarcarse en un barco palangrero y fallecieron al sufrir un accidente el taxi en el que se desplazaban desde el aeropuerto hasta el punto de embarque.
Según su versión, el siniestro se habría producido cuando circulaban de noche, en la jornada del jueves, y en él también habría muerto el conductor de vehículo, natural de Namibia. Contactado nuevamente, Touza se reafirmó en que él tiene esos datos recabados por fuentes presentes en el país africano.
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
- El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: 'Estamos destrozados', afirman sus allegados
- Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
- El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
- Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
- Vacuna de la gripe en Asturias: si aún no la tienes, el Principado te lo pone más fácil
- Tragedia en Mieres: muere uno de los implicados en la colisión del corredor del Aller, un conductor extremeño de 73 años