Fuentes oficiales no tienen constancia de la muerte de tres marineros gallegos en un accidente en Namibia

Fuentes oficiales consultadas por Europa Press no tienen constancia de que tres marineros gallegos falleciesen en un accidente de tráfico ocurrido en Namibia.

La Embajada de España en el país remite a la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero este departamento hasta el momento no responde a la pregunta de si les consta que se produjese un accidente con tres víctimas mortales cuando se desplazaban desde el aeropuerto de la capital hasta Walvis Bay.

La información del accidente mortal fue confirmada a Europa Press por el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, quien explicó que los tres fallecidos iban a embarcarse en un barco palangrero y fallecieron al sufrir un accidente el taxi en el que se desplazaban desde el aeropuerto hasta el punto de embarque.

Según su versión, el siniestro se habría producido cuando circulaban de noche, en la jornada del jueves, y en él también habría muerto el conductor de vehículo, natural de Namibia. Contactado nuevamente, Touza se reafirmó en que él tiene esos datos recabados por fuentes presentes en el país africano.