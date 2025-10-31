LA NUEVA ESPAÑA lanza la mejor colección de "Novelas de aventuras"

Intrigas deslumbrantes, viajes sin límites, misterios que roban el aliento y pura emoción alimentan "Novelas de aventuras", la nueva colección de LA NUEVA ESPAÑA que reúne desde este fin de semana por solo 6,95 euros títulos inolvidables de diez autores que dominan la magia de mantener a los lectores en vilo con páginas apasionantes repletas de personajes fascinantes y situaciones asombrosas.

La primera entrega es todo un lujo: "El diamante de Jerusalén", de Noah Gordon, que puedes conseguir en la tienda online de esta cabecera. Tras este título llegarán historias igualmente irresistibles de Nacho Ares, Frederick Forsyth, Valerio Massimo Manfredi, Javier Marías, Javier Reverte, Preston & Child, Clive Cussler, Barbara Wood y Jon Krakauer.

"El Zorro" / LNE

Del Antiguo Egipto a la Roma imperial, del desierto del Sáhara a los hielos de la Antártida, de los secretos del judaísmo a los enigmas del espionaje moderno. Un mosaico impresionante de aventuras que garantiza diversión a raudales siguiendo las peripecias de personajes hipnóticos.

"El diamante de Jerusalén", la obra con la que se inicia el sábado y domingo la colección, es una muestra del talento de Noah Gordon para capturar la atención de los lectores desde la primera hasta la última página. Se trata de una mezcla de intriga histórica y aventura absorbente. Pasado y presente se despliegan ante los asombrados ojos de los lectores desde los tiempos bíblicos hasta la actualidad, a través de la historia de un diamante mítico y de una familia marcada por el destino.

"El sueño de los faraones", de Nacho Ares, llegará el fin de semana del 8 y 9 de noviembre. Ambientada en el Egipto del siglo XIX, arqueología, misterio y traición se entrecruzan en el descubrimiento de un gran secreto oculto entre las tumbas de los faraones.

A continuación, "El Zorro", una de las electrizantes obras de todo un gigante del "bestseller": de Frederick Forsyth. Aquí aborda un thriller tecnológico sobre el arma más peligrosa del mundo: un joven hacker capaz de modificar el equilibrio del poder mundial.

"Antica Madre" mostrará el dominio de Valerio Massimo Manfredi para las narraciones históricas, en este caso sobre la épica expedición a las fuentes del Nilo durante la Roma de Nerón.

En "Travesía del horizonte", el gran escritor Javier Marías relata una travesía hacia la Antártida en un gran homenaje a las novelas de exploradores del siglo XIX.

Javier Reverte firma "El médico de Ifni", una novela repleta de intrigas, pasiones e idealismo en un viaje entre España, Marruecos y el desierto del Sáhara.

"La llave del faraón", de Preston & Child, propone una aventura arqueológica en el corazón del desierto egipcio con un cóctel irresistible de acción, ciencia y misterio.

Clive Cussler, un autor que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo, firma "La tormenta", una carrera contrarreloj para atajar una catástrofe global.

"Perros y chacales", de Barbara Wood, engarza misterio, sentimientos y arqueología entre Egipto y Roma.

Finalmente, "Hacia rutas salvajes, de Jon Krakauer, cerrará la colección por todo lo alto con la historia real de Chris McCandless, un joven que lo dejó todo para vivir en libertad en los parajes salvajes de Alaska.