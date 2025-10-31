Pamplona
Quedan en libertad tras declarar los dos detenidos por los altercados en la Universidad de Navarra
Estas personas fueron detenidas por desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad en los disturbios protagonizados por jóvenes contrarios al acto convocado por Vito Quiles
EFE
Las dos personas que fueron detenidas por la Policía Nacional en los altercados que tuvieron lugar en Pamplona han quedado en libertad tras declarar en el juzgado de guardia, han informado a EFE fuentes judiciales este viernes.
Estas dos personas fueron detenidas por desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad en los disturbios protagonizados por jóvenes contrarios al acto que había sido convocado en el campus de la Universidad de Navarra por Vito Quiles, que finalmente fue suspendido.
En estos altercados, en los que se volcaron y quemaron contenedores de basura y se lanzaron botellas y otros objetos a los agentes, resultaron heridas cinco personas.
Cuatro de los heridos son agentes de la Policía Nacional y el quinto, un periodista.
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- Atropella a una niña en Oviedo, se baja a ver cómo está y se marcha dejando en tierra a su acompañante
- Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
- Martín López-Vega, director del Instituto Cervantes en Manchester: 'Soy de pueblo. La gente de mundo solo ve confusión; los aldeanos vemos los detalles
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- El conductor que atropelló a una niña en Oviedo, con el carné caducado y positivo en cocaína
- El proyecto que quiere revolucionar el alquiler en Oviedo: se llama vivienda flexible e incluye 40 apartamentos a medida del inquilino en pleno centro