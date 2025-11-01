Agenda. qué hacer en Asturias hoy sábado 1 de noviembre de 2025

Oviedo

Mercadillo de La Corredoria. El Ayuntamiento de Oviedo, a través del Área de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, que dirige Leticia González, continúa con las actividades de dinamización del Mercadillo de La Corredoria, con el objetivo de consolidarlo como un espacio dinámico de encuentro vecinal y apoyo al comercio de proximidad. Se celebra en la plaza del Conceyín. Desde las 11.00 hasta las 13.00 horas, tendrá lugar un taller con purpurina con temática de Halloween. Además, a las 10.30 horas habrá un taller creativo y a las 12.00 el photocall temático «El mercado encantado».

Semana Profesional del Arte. Penúltima jornada de la Semana Profesional del Arte. A la una habrá taller de «La luz en la acuarela» en la plaza de Trascorrales y a la misma hora, una visita guiada a la exposición de Javier Victorero de la mano de Cristina Ramos en el Palacio de Congresos y Exposiciones. En el edificio de Buenavista, dará una conferencia Javier Riera a las 17.00 horas y a las 17.30 y 18.30 horas habrá dos talleresde acuarela. La entrada en los dos escenarios es libre.

Kuivi Almacenes. Kuivi Almacedes acoge la segunda jornada del I Festival de Literatura Social de Asturias ‘Pan y Roses’. Las actividades serán a partir de las doce del mediodía. Entre las actividades destacadas, a la una de la tarde hablarán de «El periodismu como necesidá democrática» Jesús Cintora y Xuan Cándamo. También a las 17.00 horas, Brenda Navarro presentará «Ceniza en la boca» y el exvicepresidente de Bolivia con Evo Morales, Álvaro Garcia Linera, hablará con Juan Ponte a las 18.00 horas. Cerrará la jornada, Basim Khandaqji (escritor y preso politico palestino) y Pilar Sánchez Vicente.

Villa Magdalena. El centro social de Villa Magdalena acoge, hasta el día 31, la exposición «A través de los ojos de la ilustradora» que incluye una selección de obras realizadas por la ilustradora y artista plástica Belkys Castillo. Algunos de estos diseños pertenecen a libros publicados o próximos a publicar y también dibujos independientes. La técnica empleada por la artista es una combinación de acuarela, lápiz y tinta, en un estilo que busca recrear el dibujo ingenuo de un niño con toques de fantasía. Algunas de las obras representan además vestidos, arquitectura o folclore rumanos, ya que algunos de estos cuentos están ambientados en Rumanía y las imágenes evidencian la importancia de la cultura de este país.

Chillida. La exposición «Eduardo Chillida. La presencia del vacío» se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes. Hasta el 26 de octubre se puede visitar la exposición «Vértigo/en el vacio del yo/desvelar», de Lisardo Menéndez. Hasta ese mismo día, dentro del programa de La Obra Invitada se muestra el busto relicario de Santa Inés. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico. El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Teatro de la Laboral. A las 20.00 horas, el pianista James Rhodes ofrecerá un concierto.

Teatro Jovellanos. A las 20.30 horas, «Mic Producciones» ofrecerá la obra «La dama duende».

Antiguo Instituto. Hasta el 5 de noviembre se podrá visitar la muestra digital «Arte e inteligencia artificial generativa. Obras del Volumen 7 “BELLEZA”», de “creAtIva Magazine». Asimismo, hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver la exposición «Melquíades Álvarez. El centro reformista».

Palacio de Revillagigedo. Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición «La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)».

Laboral Ciudad de la Cultura. A las 19.00 horas, se proyectará la película «El volcán», de Damian Kocur, en el marco de Laboral Cinemateca.

Fundación Alvargonzález. Hasta el 7 de noviembre se podrá visitar la muestra «Gijón y su entorno a través del objetivo de sus vecinos», de la Plataforma de Bernueces. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Jardín Botánico Atlántico. Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición «Al abrigo del Jardín».

Agrupación Artística Gijonesa. A las 19.00 horas, concierto de «Pepo K-Libre».

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990» y «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Avilés y comarca

Festival de Arte Urbano (Focart). Hasta el domingo día 2 de noviembre la Liga Nacional de Graffiti llevará a cabo la creación de dos murales en el icónico barrio de Llaranes, donde se crearán dos intervenciones de arte urbano en el puente que da acceso al barrio desde el hospitalillo de la antigua Ensidesa, reforzando la identidad visual del barrio.

Ruta «Avilés crimen y misterio» en la noche del Samhain. Historias reales de crímenes, misterios y sucesos olvidados volverán a la vida el sábado 1 de noviembre, con la ruta «Avilés, crimen y misterio», una actividad especial para celebrar la festividad del Samhain. El recorrido, guiado por la historiadora Arantza Margolles, partirá a las 19.00 horas desde el Teatro Palacio Valdés y tendrá una duración aproximada de una hora y media. Una experiencia inmersiva que combina relato histórico y narración de misterio. Una forma distinta de descubrir Avilés en una fecha marcada por la memoria de los difuntos

Horarios especiales en el cementerio de La Carriona. Este fin de semana el Centro de Interpretación del cementerio de La Carriona tendrá horarios especiales. El domingo estará abierto de 11.00 a 19.00 horas, mientras que el domingo estará abierta de 11.00 a 13.00 horas.

Programación de «600 años del pueblo gitano en España». En el palacio de Valdecarzana. El Ayuntamiento de Avilés se suma a la conmemoración del 600 aniversario de la presencia del pueblo gitano en España con un programa de actividades organizado por la Fundación Secretariado Gitano (FSG). La iniciativa, que se desarrollará del 20 al 31 de octubre, acerca a la ciudadanía la historia, la cultura y las aportaciones del pueblo gitano a través de una variada propuesta cultural y educativa. Hoy habrá visita guiada a las 11.00 horas, visita libre a las 12.00 horas y cuentacuentos con Olga Cuervo a las 17.30 horas.

Exposición de Mariscal. La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición «Mariscal dialoga con Miranda», que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Mercado semanal en Luanco. Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en La Arena. Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

«Madness», Yllana y Primital Brothers, juntos en Langreo. El teatro José León Delestal de La Felguera acoge esta tarde, desde las 20.15, la representación de la obra «Madness», en la que la compañía Yllana y el grupo vocal Primital Brothers vuelven a unir fuerzas en esta comedia musical. La entrada vale 9 euros.

Concurso de pinchos por el Samaín de Laviana. Laviana celebra, con motivo del Samaín, su tercer concurso «Pinchu astur». Los pinchos valen 3 euros, se sortean 100 euros en vales a gastar en los establecimientos participantes. Se puede participar hasta el domingo día 2.

Jornadas micológicas en Mieres. Mieres celebra este fin de semana sus jornadas micológicas. Hoy habrá salida para recolectar ejemplares, y desde las 17.00 se clasificarán en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta.

Mieres de Pinchu. Mieres celebra hasta el 2 de noviembre su certamen gastronómico Mieres de Pinchu, en el que participan un total de 20 establecimientos hosteleros del concejo.

Exposición fotográfica «La mina y la mar» en Ciaño. La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital «La Mina y la Mar», que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Exposición escultórica en Langreo. La exposición «Todas las canciones son mentira», de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024) se puede ver en Langreo, bajo la organización del Ayuntamiento. La muestra está en la Casa de Cultura «Escuelas Dorado» de Sama hasta el 16 de noviembre de 2025.

«Framerate: Pulse of the Earth»,en el pozo Santa Bárbara. El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva «Framerate: Pulse of the Earth» («El pulso de la Tierra»), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Murales al aire libre. En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo). El Ecomuseo se halla hasta el 31 de octubre en temporada media y abre de miércoles a domingo. Horario de recepción: de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas. Circulan trenes por la mañana a las 10.00 y 11.00 horas (solo grupos) y a las 12.00 (todos los públicos); por la tarde, a las 16.00 horas. Los fines de semana y festivos, el horario de apertura es de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. Los trenes circulan a las 10.50, 12.00 y 15.50 horas. Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa. La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Triple función de cine en Candás. Tres por uno de cine para todos los públicos en Candás. El teatro Prendes programa a las 17.30 horas la película «Heidi, el rescate del lince», una nueva aventura de la famosa niña de los Alpes. A las 20.00 horas, dentro del ciclo de cine clásico «France mon amour», se puede ver la película «Los paraguas de Cherburgo». Y en horario de noche, a las 23.00 horas, se proyecta «Downton Abbey: el gran final», la película con la que culmina una de las series de época más aclamadas de la historia sobre la saga familiar de los Crawley.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa. Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domin

Oriente

II Festival de teatro total en Llanes. El 1 y 2 de noviembre, el Casino de Llanes ofrece la segunda edición del Festival teatro total. Entrada libre y gratuita, previa reserva. Para hoy se anuncia a las 20.30 horas, «Natura: danza, flamenco y más». Se trata de un espectáculo que abraza el flamenco, la danza y el teatro como vías de expresión con las que poder materializar las reflexiones y pulsiones nacidas de la convivencia, la contemplación y la resonancia del entorno natural. Un homenaje a la naturaleza, a la mujer, a lo natural y a la tierra.

Amagüestos en Llanes. Otoño es tiempo de amagüestos y en Llanes obran en consecuencia. Hoy celebran esta popular costumbre que tiene por protagonistas a la sidra y las castañas asadas en Puertas de Vidiago a las 20.00 horas (con romería amenizada por David y el DJ Tony) y en Meré, conforme a este programa: a las 13.00 horas, sesión vermut y mayada de manzana para los guajes, a las 17.00 horas, torneo de brisca; a las 19.00 horas, el amagüestu propiamente dicho; habrá bar y música todo el día.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas

Occidente

Feria de la miel en Boal. El recinto ferial abre a las once de la mañana. A partir de las 12.00 horas empezará a sonar la música tradicional con el grupo de gaitas «El Oso Pardo». A las 13.0 horas, Cristóbal Ruitiña, presentador de informativos de la TPA, leerá el pregón. A continuación, se entrega el premio «El Cortín». A las 18.00 horas, la compañía Pompas&Pompones ofrece el espectáculo «Un viaje por jabón». Como colofón a la jornada del sábado (mañana sigue la feria) habrá verbena en el Parque los Emigrantes con el dúo «Impacto» y la acordeonista Tania.

Festival del chosco en Tineo. La gran cita gastronómica con el chosco de Tineo se celebra este fin de semana en su 24ª edición. Habrá puestos de artesanía, demostraciones de cocina en vivo, música en directo, y «chosco-chef», propuestas para los más peques. En paralelo, de la mano del Festival del Chosco, se celebrará también la octava edición del Festival de la huerta de Tineo.

Teatro, magia y circo en Boal. El Mago Martín llega a Boal con su propuesta escénica para todos los públicos «Sueña soñando a soñar», que combina teatro de calle, magia y circo. El formato consiste en pases de entre 20 y 30 minutos durante cuatro horas. La cita es en el polideportivo de Boal a partir de las 15.30 horas. En el espectáculo, el personaje Hodei propone hacer un viaje muy especial a un mundo idílico, en busca de todo aquello que cuando era pequeña soñaba hacer. Durante el viaje conocerá a Pareidolia, un ser enigmático y travieso que habita entre las nubes. Se trata de una obra repleta de sensaciones que reivindica la recuperación de la magia en el circo clásico, con una representación mimada en un ambiente íntimo bajo una pequeña carpa inspirada en los circos ambulantes del siglo XIX.

Feria de otoño en Pola de Allande. La XXVI Feria de Otoño llena Pola de Allande de artesanía y productos agroalimentarios, además de ser una estupenda excusa para disfrutar de la gastronomía del concejo. En paralelo se celebrará el Encuentro Cultural de las Polas, en el que Asturias y León están unidas por la tradición.

Aniversario festivo en Somiedo. Somiedo celebra este fin de semana el 25º aniversario de la declaración de su territorio como Reserva de la Biosfera, y lo hace con las siguientes actividades. A las 10.30 horas, el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández Fervienza, interviene en el Centro de Interpretación, en la capital somedana. A las 11.30 horas, comienza un itinerario guiado a través de la senda accesible de Pola. Y de 10.00 a 14.00 horas, se desarrolla el taller infantil «Halloween Reciclado y Natural», con estampación de hojas naturales.

Fiesta del vino en Cecos (Ibias). La Fiesta del vino 2025 de Cecos (Ibias) ofrece una cata popular (13.00 horas), un mercado alimentario y de artesanía, pulpería y romería, a partir de las 17.00 horas, con la música del gaitero El Pravianu, la acordeonista Leticia y el dúo «Carlos & Javi».

Mercado en Vegadeo. La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Mercado en Cangas del Narcea. La villa canguesa celebra su mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación.