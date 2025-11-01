Marie Kondo, experta en orden, se pasa a la autoayuda: "Beber té ayuda a descubrir cosas de uno mismo"

Todos hemos hecho rollitos con las camisetas para conseguir embutir más en un cajón. Eso se lo debemos a Marie Kondo, la japonesa que puso a ordenar armarios a medio mundo con su libro "La magia del orden". Su filosofía era fácil de entender: hay que deshacerse de todo lo que ya no nos hace feliz y mantener ordenado lo que nos quedamos porque una casa en orden es sinónimo de una cabeza en orden. Su forma de entender el mundo ha suscitado mucha curiosidad. Al menos, esa es su justificación (o la de la editorial) para un nuevo libro, "Carta desde Japón". Ahora sí, Marie Kondo nos cuenta quién es y comparte sus hábitos y filosofía para ser más feliz.

"Es su libro más personal hasta la fecha", dicen desde Penguin Random House, la editorial que publica el libro. Marie Kondo, por su parte, describe así su nueva creación: "Este libro representa los principios que guían mi vida diaria. También definen, al menos para mí, los valores que impregnan las costumbres, tradiciones, artes y sensibilidad de Japón". Dicho de otra manera: un libro de autoayuda o crecimiento personal basado en la filosofía japonsa. De momento, no está disponible la preventa en España.

Marie Kondo escribe este libro junto a su compañera de reparto en televisión, Marie Iida. Porque Marie no solo ordena y escribe sino que tiene una serie en Netflix, "A ordenar con Marie Kondo", donde reparte más de su "magia del orden". Con esta nueva publicación, pretende crear un testimonio para sus tres hijos, una documentación de los elementos fundamentales de su cultura, a pesar de los tiempos que cambian rápidamente, algo esencial para que comprendan el mundo que les rodea.

La importancia del té

La filosofía japonesa invita siempre a parar. La quietud es un estado que hay que cultivar para poder dialogar con uno mismo. Esto Marie Kondo lo comparte y difunde a través de sus redes sociales, donde ya hay pinceladas de lo que se viene. Es decir, frases motivadoras y citas "compartibles" sobre cómo cuidarnos y buscar la felicidad.

"El simple acto de tomar el té se puede convertir en una herramienta de autodescubrimiento" es una de esas citas que promocionan su último libro. Cuenta Kondo que tomarse la hora del té como "un tiempo para reflexionar y relajar mi mente" es una parte importante de su día. Invita a practicar y descubrir cuántas cosas de uno mismo se pueden ver en esos momentos de paz. Y así todo.

Marie Kondo viene dipuesta a "japonizar" el mundo con el mismo poder de convocatoria con el que nos puso a enrollar las prendas de ropa y vaciar trasteros.