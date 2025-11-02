Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 2 de noviembre de 2025

Oviedo

Semana Profesional del Arte. Última jornada de la Semana Profesional del Arte, cuya actividad se centrará en el Calatrava. De 12.00 a 14.00 horas habrá un taller de introducción al light painting con Eva Diamond de Estudio Flechazu. A las 12.30 horas habrá un taller de arte en familia, de Miramontes Estudio. A las 13.00 horas tendrá lugar la conferencia «Entre sombras y brillos: La luz como lenguaje en la práctica artística», en la que participan Cristina Ramos (comisaria de arte), María Castellanos (artista e investigadora) y Coco Moya (artista y músico). El mismo recinto alberga a a las 16.00 horas otra actividad de light painting a cargo de Eva Diamond, con un nuevo pase a partir de las 19.00 horas. Entrada libre.

Kuivi Almacenes. Kuivi Almacedes acoge la tercerajornada del I Festival de Literatura Social de Asturias «Pan y Roses». Las actividades serán a partir de las doce del mediodía. Entre las actividades destacadas, a las 12.00 horas se presenta el volumen de relatos «La sangre está cayendo en el patio», de Elvira Navarro. A las 13.00 horas se presenta la novela «Las buenas noches», de Isaac Rosa, de la asociación cultural La Ciudadana. A las 16.00 horas está previsto un diálogo entre la novelista Marina Pangua y la librera Natalia Alonso. A las 17.00 horas se presenta el ensayo «Hijas del hormigón», de Aida Dos Santos y a las 19.00 horas hay una mesa redonda titulada «¿En qué momento todo se puso tan oscuro?», con la diputada Laure Vega, la filosofa Alicia Valdés, el escritor Pablo Batalla y el sindicalista Héctor González. Entrada libre.

Cine. El teatro Filarmónica es escenario de la proyección de la película «El año nuevo que nunca llegó», una producción rumana de 2024 dirigida por Bogdan Muresanu, de 138 minutos de duración, incluida en la muestra de cine rumano del ciclo de cine Radar, de la Fundación Municipal de Cultura. La película es apta para mayores de 13 años, se pasará en versión original con subtítulos en español y la entrada es libre.

Chillida. La exposición «Eduardo Chillida. La presencia del vacío» se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo Arqueológico. El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos. A las 20.00 horas, Raquel Lúa ofrecerá un concierto enmarcado en el ciclo «Encaja2».

Teatro de la Laboral. A las 19.30 horas, Juanjo Bona ofrecerá un concierto enmarcado en la gira «Tan mayor y tan niño: segunda parte». A las 19.10 horas, como telonera, actuará Julieta Carrasco.

Antiguo Instituto. Hasta el 5 de noviembre se podrá visitar la muestra digital «Arte e inteligencia artificial generativa. Obras del Volumen 7 “BELLEZA”», de “creAtIva Magazine». Hoy habrá una visita comentada a las 12.00 horas. Asimismo, hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver la exposición «Melquíades Álvarez. El centro reformista».

Palacio de Revillagigedo. Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición «La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)».

Laboral Ciudad de la Cultura. A las 19.00 horas, se proyectará la película «El tesoro de Barracuda», de Adrià García, en el marco de Laboral Cinemateca.

Museo Evaristo Valle. La exposición «Guzmán y alrededores», del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. Hoy habrá una visita guiada a las 12.30 horas. También se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra «Circum», de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Jardín Botánico Atlántico. Último día para visitar la exposición «Al abrigo del Jardín».

Antigua Rula. Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición «Fareras. La luz que nos guía». El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Agrupación Artística Gijonesa. A las 19.00 horas, concierto de «Pepo K-Libre».

Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva. A las 11.00 y a las 12.30 horas, tendrá lugar la gymkhana familiar «Animales disfrazados». Las plazas son limitadas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990» y «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Último día para visitar la exposición «Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos». Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo del Ferrocarril. Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición «La Estación del Vasco en Oviedo», comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Hotel Abba Playa. Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición «Asturias y Transilvania hermanadas», muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Cine en el Niemeyer. «Leer ‘Lolita’ en Teherán» es la película que se proyecta esta tarde (20.00 horas) en el Centro Niemeyer de Avilés, en la sala de cine «Fran Gayo». Entradas a 5 euros.

Patinaje en El Quirinal. El colegio del Quirinal, en la calle Fernando Morán, acoge una clase gratuita de patinaje en líneacon la familia. Para todos los públicos. A partir de 3 años. Los menores de 14 deberán ir acompañados de un adulto. Obligatorio el uso de casco y todas las protecciones.

Festival de Arte Urbano (Focart). Hasta este domingo día 2 de noviembre la Liga Nacional de Graffiti llevará a cabo la creación de dos murales en el icónico barrio de Llaranes, donde se crearán dos intervenciones de arte urbano en el puente que da acceso al barrio desde el hospitalillo de la antigua Ensidesa, reforzando la identidad visual del barrio. La obra ya está prácticamente finalizada.

Horarios especiales en el cementerio de La Carriona. Este fin de semana el Centro de Interpretación del cementerio de La Carriona tendrá horarios especiales. Hoy está abierto de 11.00 a 13.00 horas.

Exposición de Mariscal. La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición «Mariscal dialoga con Miranda», que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer. La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Las Cuencas

«Miss Carbón», cine en Lena. El teatro Vital Aza de Pola de Lena acoge esta tarde, desde las 19.00, la proyección de la película «Miss Carbón», dirigida por Agustina Macri en 2025. La entrada vale 4,7 euros, 1 euro con la tarjeta Juvelena.

Concurso de pinchos por el Samaín de Laviana. Laviana celebra, con motivo del Samaín, su tercer concurso «Pinchu astur». Los pinchos valen 3 euros, se sortean 100 euros en vales a gastar en los establecimientos participantes. Se puede participar hasta hoy domingo día 2.

Jornadas micológicas en Mieres. Mieres celebra este fin de semana sus jornadas micológicas. Hoy habrá exposición en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, con horario de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 18.30. A las 19.00 habrá conferencia, «Setas urbanas», con Alberto Román Vargas.

Mieres de Pinchu, último día. Mieres celebra hasta hoy 2 de noviembre su certamen gastronómico Mieres de Pinchu, en el que participan un total de 20 establecimientos hosteleros del concejo.

Festival de La Seronda en Aller. El teatro cine Carmen de Moreda (Aller) es hoy escenario de la celebración del XXI Festival de La Seronda, en el que participan el Grupo de Baile y Música Tradicional «Tahúme» de La Coruña y el grupo organizador, Folklore Allerán. Empieza a las 19.00 horas.

Cine infantil en El Entrego. El teatro de El Entrego acoge esta tarde, desde las 19.00, la proyección de la película «Gru 4. Mi villano favorito», enfocada al público infantil.

Exposición fotográfica «La mina y la mar» en Ciaño. La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital «La Mina y la Mar», que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Exposición escultórica en Langreo. La exposición «Todas las canciones son mentira», de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024) se puede ver en Langreo, bajo la organización del Ayuntamiento. La muestra está en la Casa de Cultura «Escuelas Dorado» de Sama hasta el 16 de noviembre de 2025.

Centro de Interpretación de Redes. Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Mercado en Grado. La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Mercadillo artesano en Somao (Pravia). Este domingo se celebra una nueva edición del mercadillo artesano mensual de Somao (Pravia). Entre las once de la mañana y las tres de la tarde se exponen y venden un amplio catálogo de productos hortícolas, harinas y quesos biológicos, embutidos, bollería y pastelería, productos de segunda mano , jabones naturales, hierbas aromáticas, cerámica y ropa. A la una de la tarde se anuncia un cuentacuentos y no faltará la música durante el vermú, con la actuación de Lucía Alonso y Rodrigo Sturm.

Exposición de óleos en Grado. El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos «Campos de Castilla y Árboles del Norte», de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Oriente

II Festival de teatro total en Llanes. El 1 y 2 de noviembre, el Casino de Llanes ofrece la segunda edición del Festival teatro total. Para hoy se anuncia a las 20.00 horas una noche de cuentos guiada por Alicia Merino y Javier Ortiz. Esto explican los organizadores: «Cuentan quienes saben que los cuentos se cuentan por la noche, porque es en la noche donde habita lo mágico y es la noche ese espacio donde los relatos cabalgan entre lo fugaz y lo eterno, lo presente y lo ancestral, lo imaginario y lo real, lo cotidiano y lo extraordinario.» Recomendado a partir de 14 años. Si bien se trata de una actividad gratuita, se recogen donativos voluntarios de colaboración a la entrada.

Mercado en Cangas de Onís. La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Espacio Joven en Llanes. Llanes ofrece el denominado su Programa de Ocio Alternativo Juvenil, en el paseo de las Marismas. La programación incluye actividades para adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años durante los fines de semana de todo el año. El horario para hoy domingo es de 18.00 a 20.00 horas. El horario de cierre puede prorrogarse puntualmente ante actividades o celebraciones extraordinarias o especiales, informa la organización.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Ídolo de Peña Tú. El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores, espectaculares, despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Occidente

Aniversario festivo en Somiedo. Somiedo celebra este fin de semana el 25º aniversario de la declaración de su territorio como Reserva de la Biosfera, y lo hace con las siguientes actividades. A las 10.30 horas, empieza una ponencia impartida por el director del Parque Natural de Somiedo, Luis Fernando Alonso Sierra, en el Centro de Interpretación. Y a las 11.30 horas, parte una ruta guiada por el entorno de Valle de Lago. Yde 10.00 a 14.00 horas, se desarrolla el taller infantil «Halloween Reciclado y Natural», con estampación de hojas naturales.

Cuentacuentos en Tapia. Con motivo de la celebración del Samaín, Tapia organiza una sesión infantil titulada «Cuentos de miedo para pasarlo bien». La cita es en la Casa de Cultura donde, a partir de las 17.00 horas, Laura Cuervo Álvarez contará cuatro truculentas historias.

Mercado mensual en Santa Eulalia de Oscos. Como cada primer domingo de mes, hoy se celebra el mercado mensual de Santa Eulalia de Oscos. El certamen permite ver y comprar una gran variedad de productos de la zona,alimentos ecológicos y artesanía. Los puestos se instalan en la plaza Sargadelos, de once de la mañana y las siete de la tarde. Los días de mercado, la hostelería local ofrece un menú especial.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo del Oro de Navelgas. Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.