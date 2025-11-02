Carme Chaparro habla de la enfermedad que la obligó a retirarse a los 52 años: "Un día más, un día menos"

¿Qué le pasa a Carme Chaparro? Se ha convertido en la pregunta del millón. La periodista anunció su retirada de la televisión a los 52 años para tratarse de una enfermedad de la que, a día de hoy, aún no ha querido hablar.

"He tenido que parar muchas cosas de mi vida para poder cuidarme y tratarme". Este fue su mensaje exacto en el mes de marzo para anunciar que hacía una parada en su carrera laboral. Su enfermedad la obligó a retrasar la publicación de "Venganza", el último libro de la trilogía que comenzó con "Delito" y "Castigo". Su novela llegó en septiembre y, con ella, las entrevsitas para su promoción. En ninguna de ellas Chaparro ha querido hablar abietamente de su salud.

Mencionó que se sentía "muy cansada", que pasó "muchos días en la cama" porque la medicación es "muy fuerte". A su lado, siempre ha estado su familia y su perro Bitter.

Por petición espresa de la escritora no se habla de su enfermedad, aunque aclara que no se trata del Síndrome de Ménière, una dolencia que padece y a la que se le atribuyó su retirada. "Me puedan curar o no, tengo muchas ganas de contarlo y ayudar a otras personas que están enfermas igual que yo. Alzar la voz y decir qué me ha pasado ojalá ayude a otras personas a desestigmatizarlo", comentó en una entrevista para la revista "Lecturas".

Pendiente de una cirugía

Carme Chaparro está ahora pendiente de una cirguía por la que lleva esperando mucho tiempo. Ha sido un camino largo y duro. "Cuando tuve que cogerme la baja, cuando ya mis médicos me dijeron que parase porque me iba a morir...", comentó a la citada revista.

La periodista se muestra esperanzada y fuerte para afrontar lo que viene. Cuando su situación mejore hablará de los sucedido porque quiere estar del lado de los enfermos como ella.

"Un día menos, un día más"

En medio de los rumores sobre qué le pasa a Chaparro, ella misma ha publicado una imagen en su Instagram que ha alarmado a sus amigos y seguidores. En ella se podía ver su brazo con una vía y el siguiente mensaje: "Un día más. Un día menos". Muchos rostros conocidos, como Lara Álvarez, Nuria Marín, Elsa Anka o Iván García, le han mandado ánimos. El mensaje más repetido: "Tú puedes".

Entre todas las muestras de cariño llama la atención de una mujer que le tiende la mano para devolver el cariño que Chaparro le proporcionó en su día. "No sabía que estabas enferma, si se te puede ayudar de algún modo, no dudes en pedirlo.Tú me ayudaste a mí cuando buscaba desesperadamente respiradores en 2020, y eso no se me olvida", le escribió.

La carrera de Carme Chaparro ha dado muchas vueltas en los últimos años. Tras retirarse de la primera línea de Informativos Telecinco, ha seguido trabajando en el medio, pero lo ha compaginado con su gran pasión: la escritura. Ha escrito una trilogía detrás de otra. Primero fueron "No soy un monstruo", "La química del odio" y "No decepciones a tu padre". Después, "Delito", "Castigo" y "Venganza". Con un estilo muy característico de personajes estridentes y temas candentes, la escritora se ha hecho un hueco en el panorama editorial.