Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 3 de noviembre de 2025

Oviedo

Ridea. El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (plaza Porlier) acoge a las 19.00 horas la conferencia «Carbayos y carbayones en Asturias», a cargo de Eduardo Fernández Pascual, profesor del Área Botánica en la Universidad de Oviedo. La jornada está enmarcada en el ciclo «Árboles singulares de Asturias», que dirige Tomás Emilio Díaz, catedrático emérito honorífico de Botánica de la Universidad de Oviedo y miembro de número del RIDEA.

Cine. El teatro Filarmónica acoge a las 20.00 horas la proyección de la película «Memorias de un cuerpo que arde», un filme de 90 minutos dirigido por Antonella Sudasassi Furniss, incluida en el ciclo «Por ser mujeres» que organiza la Fundación Municipal de Cultura. Entrada libre.

Exposición. El centro social «Villa Magdalena» acoge hasta el próximo 16 de noviembre una exposición pictórica de Alfonso Candelas, artista ovetense que desde muy joven siente predilección por las bellas artes y la música. La muestra estará abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas, y los sábados a domingos, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas. Entrada libre.

Halloween. El Taller de Empleo Disfruta Cultura y Escuela Taller Teatro Pumarín organizan una visita teatralizada de temática de Halloween por el antiguo de Oviedo. El recorrido saldrá a las 18.00 horas de la plaza de la Catedral y hará paradas en puntos como el Tránsito de Santa Bárbara, Corrada del Obispo o la calle San Vicente. Acceso libre.

Gijón

Jornadas «Futuro y Tecnología». A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, Marco Schorlemmer, del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial - CSIC, ofrecerá la conferencia «Inteligencia Artificial: una reflexión crítica para afrontar el futuro», enmarcada en las Jornadas «Futuro y Tecnología» organizadas por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular y Laboral Centro de Arte y Creación Industrial.

Ateneo Obrero de Gijón. A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar la presentación del cómic_«El suplicio del obispo», de Israel Álvarez. El acto estará presentado por José Manuel Estébanez, colaborador habitual de la Semana Negra de Gijón, del Festival Celsius de Avilés y de las Jornadas de Cómic de Avilés.

Sociedad Cultural Gesto. A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, se presentará el Cuaderno 49 de la colección Heracles, titulado «Como la duda o la música», de Julio Obeso, que estará acompañado de Juan Ignacio González, poeta y creador de la colección.

CMI El Llano. A las 19.00 horas, se proyectará la película «Memorias de un cuerpo que arde», de Antonella Sudasassi, en el marco del ciclo «Por ser mujer».

Galería Bea Villamarín. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Antiguo Instituto. Hasta el 5 de noviembre se podrá visitar la muestra digital «Arte e inteligencia artificial generativa. Obras del Volumen 7 “BELLEZA”», de “creAtIva Magazine». Asimismo, hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver la exposición «Melquíades Álvarez. El centro reformista».

Fundación Alvargonzález. Hasta el 7 de noviembre se podrá visitar la muestra «Gijón y su entorno a través del objetivo de sus vecinos», de la Plataforma de Bernueces. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés. Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Exposición de Mariscal. La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición «Mariscal dialoga con Miranda», que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer. La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Exposición de artesanía en Corvera. En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición «Aida Pantiga. Antología Personal II», Artesanía.

Las Cuencas

Concluye el Samaín de Mieres. Hoy se celebran las últimas actividades del Samaín de Mieres. En el patio del grupo escolar Aniceto Sela-Liceo habrá juegos tradicionales asturianos, de 17.30 a 19.30 horas, con la Escuela de Xuegos Tradicionales 6 Conceyos.

Antonio Muñoz Sánchez presenta sus dos últimas obras en Mieres. Organizada por la Asociación Amigos de Mieres, hoy se presentan en la Casa de Cultura de la villa las dos últimas obras del ensayista Antonio Muñoz Sánchez: «Los olvidados de 1937. El exilio republicano asturiano» y «El amigo alemán. El SPD y el PSOE, de la dictadura a la democracia». Estará el autor, presentado por Carlos Barrio. Comienza a las 19.00 horas.

«Monstrólogo», teatro infantil en Langreo. El Cine Felgueroso de Sama acoge esta tarde, desde las 17.30 horas, la representación de «Monstrólogo», de la compañía Trecola Producions. Un espectáculo para toda la familia (más de 4 años), la entrada es libre.

Exposición fotográfica «La mina y la mar» en Ciaño. La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital «La Mina y la Mar», que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Centro

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias. Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Exposición en clave de mujer en Ribadesella. La exposición «Con M de mujer» es una muestra artística que reúne el talento de los alumnos del instituto Avelina Cerra de Ribadesella. La exposición estará abierta al público hasta el 7 de noviembre con entrada gratuita. El alumnado de Educación Plástica y Visual, en colaboración con los distintos departamentos del centro, ha llevado a cabo un homenaje a mujeres que, a lo largo de la historia —tanto en épocas pasadas como en la actualidad—, han dejado huella por su esfuerzo, su determinación y su contribución al progreso social y cultural. La exposición se puede ver en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 ­horas y los sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Mercadillo en Infiesto. En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Taller de lengua de signos en Ribadesella. La asociación Alienta imparte en la Casa de Cultura de Ribadesella, de 17.00 a 18.30 horas, un curso de iniciación a la Lengua de Signos Española (LSE). En el taller se enseñarán los fundamentos básicos de esta lengua visual y gestual que permite comunicarse de forma accesible e inclusiva con los demás.

Occidente

La sanidad pública, a debate en Coaña. La Asociación de Vecinos de Ortiguera (Coaña) organiza en la Casa de Cultura de la localidad una charla-coloquio a las 19.00 horas en las que se analizará el presente y el futuro de la sanidad pública. Los ponentes serán la médica de familia del centro de salud El Espín Natalia Iglesias y Juan Antonio Salcedo, médico jubilado.

Mercado en Tapia. La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande, junto al ayuntamiento del concejo.

Exposición homenaje a José María García García en El Franco. El Franco rinde homenaje al poeta asturiano José María García García con la exposición «Cantos de amor por la tierrina». La muestra se puede ver en la capital franquina hasta el día 21 de noviembre y se compone de grabados de distintos artistas asturianos que ilustran diez poemas del poeta José María García García. Los autores de los grabados son Fernanda Álvarez, Breza Cechini, Mario Cervero, Pedro Domínguez Carazo, Herminio, Natalia Pastor, César Ripoll, Fermín Santos, Consuelo Vallina y Ana Vila.