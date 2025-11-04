Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 4 de noviembre de 2025

Oviedo

RIDEA. El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) acoge a las 19.00 horas la conferencia «Asturias y América: el puente de las emociones», a cargo de Fernando Miranda. El acto será presentado por el director del RIDEA, Ramón Rodríguez. Entrada libre.

Exposición. El centro social «Villa Magdalena» acoge hasta el próximo 16 de noviembre una exposición pictórica de Alfonso Candelas, artista ovetense que desde muy joven siente predilección por las bellas artes y la música. La muestra estará abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas, y los sábados a domingos, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas. Entrada libre.

Chillida. La exposición «Eduardo Chillida. La presencia del vacío» se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Asturias Fashion Week. El teatro Filarmónica es escenario a las 19.30 horas de la Asturias Fashion Week, un desfile de moda en el que participarán ocho firmas de Asturias, Galicia, País Vasco y Cantabria. No se cobrará entrada, pero se invitará a los asistentes a hacer donaciones solidarias a la asociación «El Ángel de Javi».

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes de Asturias abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Teatro Jovellanos. A las 20.00 horas, Pol Batlle ofrecerá un concierto.

Jornadas «Futuro y Tecnología». A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, Salvador Martínez, del Instituto de Neurociencias_(CSIC-Universidad Miguel Hernández) ofrecerá la conferencia «Inteligencia natural e Inteligencia Artificial: ¿El futuro de la inteligencia?». También Ignasi Beltrán de Heredia, de la Universidad Oberta de Catalunya, impartirá la charla «Inteligencia Artificial y el cerebro humano: la mente y las emociones tras una pared de cristal». Se enmarcan en las Jornadas «Futuro y Tecnología» organizadas por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular y Laboral Centro de Arte y Creación Industrial.

Música guiada. A las 19.30 horas, en el Ateneo de La Calzada, el «Cuarteto Arpeggio» ofrecerá un recital en el marco del ciclo «Música guiada. Conciertos narrados».

Fundación Foro Jovellanos. A las 19.30 horas, en la Casa Rectoral de San Pedro, el abogado y escritor Javier Junceda Moreno presentará la obra «Asturias y los asturianos». Después, el cantautor Pipo Prendes interpretará el tema «Asturianos».

Ateneo Obrero de Gijón. A las 19.00 horas, Manuel Javier Vallina-Victorero Vázquez, jefe de Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital de Cabueñes, ofrecerá la conferencia «El acceso justo a los medicamentos». Será en la Escuela de Comercio.

Palacio de Revillagigedo. Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición «La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)».

Antiguo Instituto. Hasta el 5 de noviembre se podrá visitar la muestra digital «Arte e inteligencia artificial generativa. Obras del Volumen 7 ‘BELLEZA’», de «creAtIva Magazine». Asimismo, hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver la exposición «Melquíades Álvarez. El centro reformista».

Fundación Alvargonzález. Hasta el 7 de noviembre se podrá visitar la muestra «Gijón y su entorno a través del objetivo de sus vecinos», de la Plataforma de Bernueces. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990» y «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo del Ferrocarril. Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición «La Estación del Vasco en Oviedo», comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Galería Llamazares. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Hotel Abba Playa. Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición «Asturias y Transilvania hermanadas», muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Talleres con Martín Fores en el Focart. En Factoría Cultural, a las 19.00 horas, se realizará una visita a la intervención de Martín Fores en marcada en el Festival de Arte y Cultura Urbana (Focart)recupera este año las emblemáticas 14 focas del proyecto «Enfocado», nacid en 2010 para rendir homenaje al simbólico animal que apareció en la ría de Avilés en los años 50. Aquella foca fue interpretada como presagio de buenos tiempos, y el proyecto la convirtió en icono artístico de la ciudad. Estas 14 focas estaban ubicadas en los recintos de los centros educativos de la ciudad y van a ser objeto de una restauración a través de una intervención artística.

Casa de las Mujeres. A las 17.30 horas, en la Casa de las Mujeres, tendrá lugar la mesa redonda «Cuidando a la cuidadora»en la que participan la psicóloga Marisol Delgado, y la trabajadora social Carolina Fernández. Actividad organizada por la asociación Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (DIFAC) con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés.

Exposición de Mariscal. La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición «Mariscal dialoga con Miranda», que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer. La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Cine de los Martes en Avilés. La proyección de hoy, a las 20.15 horas, en la Casa de Cultura, es «Jugar con fuego» (Francia, 2024). Las entradas cuestan 4 euros, y se pueden adquirir a través de los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y las web www.teatropalaciovaldes.es y unientradas.es. Las películas en idiomas diferentes al castellano se exhiben en versión original subtitulada.

Exposición de artesanía en Corvera. En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición «Aida Pantiga. Antología Personal II», Artesanía.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición benéfica en Castrillón. «El arte de ayudar» es el título de la muestra que se puede ver el Local Juvenil de Castrillón (Acebo, 5, Piedras Blancas) con los trabajos realizados por 49 personas. Hay obras firmadas por artistas desde los 5 años hasta la tercera edad. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 27 de diciembre, de lunes a domingo, en horario de 17.00 a 21.00 horas. El precio de la entrada es simbólico, ya que consiste en alimentos no perecederos, latas de comida, pienso o productos desparasitarios de perros o gatos. Se trata de una iniciativa del Espacio de ARte Kirindipia, en colaboración con el Ayuntamiento de Castrillón. Toda la recaudación se destinará al Banco de Alimentos y a la asociación Alma Animal.

Las Cuencas

Cine en Langreo. El cine Felgueroso de Sama acoge esta tarde, a las 19.00 horas, la proyección de la película «Adiós Mr. Chips», de Herbert Ross. La actividad está organizada por la tertulia cinematográfica «Sala oscura».

Encuentro internacional sobre investigaciones del Franquismo. Mieres acoge hoy el XII Encuentro internacional sobre Investigaciones del Franquismo «Memoria contra el franquismo». Participarán Esther López Barceló, escritora e historiadora, y Enrique del Teso, profesor de Lingüística de la Universidad de Oviedo El acto está organizado por Fundación Juan Muñiz Zapico y la Universidad de Oviedo. Será a las 19.30 horas en el salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Exposición fotográfica «La mina y la mar» en Ciaño. La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital «La Mina y la Mar», que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Exposición escultórica en Langreo. La exposición «Todas las canciones son mentira», de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024) se puede ver en Langreo, bajo la organización del Ayuntamiento. La muestra está en la Casa de Cultura «Escuelas Dorado» de Sama hasta el 16 de noviembre de 2025.

Murales al aire libre. En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre). El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes. Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego (horario de noviembre a febrero). El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas; y los domingos de 10 a 14 horas.

Pozo Sotón de Hunosa. La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Mercado en Pola de Siero. Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava. Ubicado a 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, entre las 11.00 y las 14.00 horas y entre las 16.00 y las 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás. En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias. Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Exposición en Llanes: «Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias». Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Mercadillo en Llanes. Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Exposición en clave de mujer en Ribadesella. La exposición «Con M de mujer» es una muestra artística que reúne el talento de los alumnos del instituto Avelina Cerra de Ribadesella. La exposición estará abierta al público hasta el 7 de noviembre con entrada gratuita. El alumnado de Educación Plástica y Visual, en colaboración con los distintos departamentos del centro, ha llevado a cabo un homenaje a mujeres que, a lo largo de la historia —tanto en épocas pasadas como en la actualidad—, han dejado huella por su esfuerzo, su determinación y su contribución al progreso social y cultural. La exposición se puede ver en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas y los sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Talleres infantiles en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Exposición de Mercedes Cano y Antonio Sobrino en Llanes. La exposición «Cardumen» muestra en Llanes obras de Mercedes Cano y Antonio Sobrino que se pueden ver en la planta baja de la Casa Municipal de Cultura llanisca los días laborables de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Salas. La capital de Salas acoge su mercado semanal los martes, en la plaza del Ayuntamiento de 8.00 a 14.00 horas.

Mercadillo de El Franco en La Caridad. La capital de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea. El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas. Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte. El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.