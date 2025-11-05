Agenda: qué hacer hoy 5 de noviembre en Asturias

Oviedo

El obispo auxiliar de Madrid presenta un libro sobre los mártires del 34

"Los 39 Mártires de 1934 en España, con los santos de Turón a la cabeza" es el título del libro escrito por el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino (natural de Siero), que hoy llega al Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7), a las 19.00 horas. Un acto en el que intervendrá el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y que estará moderado por el Vicario Episcopal de Cultura, Jorge Juan Fernández Sangrador.

RIDEA

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) acoge a las 19.00 horas la conferencia inaugural del ciclo "La apertura del Arca Santa de Oviedo en 1075", coordinado por Juan José Tuñón Escalada. La primera de las cinco conferencias previstas lleva por título "Tiempo de reliquias: la época de Alfonso VI", protagonizada por María Álvarez Fernández y Álvaro Solano Fernández-Sordo. Entrada libre.

Exposición

El centro social "Villa Magdalena" acoge hasta el próximo 16 de noviembre una exposición pictórica de Alfonso Candelas, artista ovetense que desde muy joven siente predilección por las bellas artes y la música. La muestra estará abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas, y los sábados a domingos, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas. Entrada libre.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Sociedad Filarmónica

El teatro Filarmónica es escenario a las 19.45 horas de un concierto de piano a cuatro manos protagonizado por Sylvia Torán y Ramón Grau, organizado por la Sociedad Filarmónica de Oviedo. Todavía hay entradas disponibles al precio de 22 euros.

Presentación

La librería Matadero Uno (plaza de Riego, 1), es escenario a las 19.00 horas de la presentación del libro "La Cadellada: una historia del hospital psiquiátrico provincial de Oviedo", a cargo de su autor, Luis Ángel Sánchez Gómez, que estará acompañado por Víctor Aparicio Basauri, exdirector de La Cadellada, y Eloy García García, enfermero en salud mental del SESPA. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Asturias abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, concierto de "Xavi Torres Trío" bajo el título "Kind of Beethoven". Se enmarca en la programación de "Jazz Xixón" en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Gijón.

Jornadas "Futuro y Tecnología"

A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, Mercedes Siles, de la Universidad de Málaga, ofrecerá la conferencia "Humanismo, humanidad e inteligencia artificial". Y Noelia Rico, del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo, impartirá la charla "Convivir con la inteligencia artificial en la vida cotidiana". Se enmarcan en las Jornadas "Futuro y Tecnología" organizadas por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular y Laboral Centro de Arte y Creación Industrial.

Wild Oceans FilmFest

A las 17.00 horas, en el Bioparc Acuario, se proyectarán varios cortometrajes. A las 18.30 horas, habrá una charla con Paloma Martín, directora de programación de National Geographic.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, José Girón, catedrático jubilado de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, ofrecerá la conferencia "Melquíades Álvarez: un político asturiano y español".

Ateneo Obrero de Gijón

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar una conferencia bajo el título "¿Y qué es el relato? (El relato y su influencia)". Se enmarca en un ciclo de conferencias y debates organizado por el Grupo de Trabajo Mesas para el Diálogo Social del Ateneo Obrero de Gijón. Participarán Enrique del Teso, doctor en Filosofía y Letras y profesor de Lingüística en la Universidad de Oviedo, y la periodista Aitana Castaño.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Sociedad Cultural Gijonesa

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de El Llano, se proyectará la película "La caja de Pandora".

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, se proyectará "Los amores cobardes", de Carmen Blanco.

Arte en el Barrio

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, el guitarrista Rafael Riqueni ofrecerá un recital.

Antiguo Instituto

Hasta el 5 de noviembre se podrá visitar la muestra digital "Arte e inteligencia artificial generativa. Obras del Volumen 7 "BELLEZA"", de "creAtIva Magazine". Asimismo, hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver la exposición "Melquíades Álvarez. El centro reformista".

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía". El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Hasta el 7 de noviembre se podrá visitar la muestra "Gijón y su entorno a través del objetivo de sus vecinos", de la Plataforma de Bernueces. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. También se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Conferencia sobre la muralla de Avilés

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés y la Asociación ENEAS, organiza un ciclo de conferencias dedicado a la muralla medieval de Avilés, un elemento clave en la historia y el desarrollo urbano de la villa. Bajo el título "La muralla de Avilés", reunirá a especialistas en historia, arquitectura y arqueología que abordarán distintos aspectos de este patrimonio. Hoy segunda sesión del ciclo a cargo de la arquitecta del Ayuntamiento de Avilés, Andrea del Cueto Menéndez que impartirá la conferencia "El Plan Especial del Casco Histórico: la Muralla de Avilés". Entrada libra hasta completar aforo. A partir de las 19.00 horas.

Teatro escolar: "Bichitos"

En la Casa de Cultura de Avilés, a las 10.00 horas. Se trata de sensibilizar medioambientalmente a los escolares es el objetivo de la obra de teatro ‘Bichitos’ que se representará para alumnado de primaria de los centros educativos avilesinos. Es una obra de teatro que convierte el escenario en altavoz de la conciencia ambiental sembrando en los más jóvenes el compromiso con un futuro más sostenible. Se trata de un espectáculo de humor gestual para toda la familia en el que, en formato documental teatral, los escolares conocerán mejor y aprenderán a respetar y valorar a nuestros pequeños vecinos invertebrados.

Talleres con Martín Fores en el Focart

En Factoría Cultural intervención de Martín Fores en marcada en el Festival de Arte y Cultura Urbana (Focart)recupera este año las emblemáticas 14 focas del proyecto "Enfocado", nacido en 2010 para rendir homenaje al simbólico animal que apareció en la ría de Avilés en los años 50. Aquella foca fue interpretada como presagio de buenos tiempos, y el proyecto la convirtió en icono artístico de la ciudad. Estas 14 focas estaban ubicadas en los recintos de los centros educativos de la ciudad y van a ser objeto de una restauración a través de una intervención artística.

"Cachivaches" en Castrillón

La Biblioteca Municipal de Piedrasblancas acoge mañana, miércoles 5 de noviembre, el espectáculo de narración oral ‘Cachivaches’, de Ana Morán. La obra tiene una duración de 45 minutos y está dirigida al público familiar. Forma parte de la programación cultural del Patronato a través del circuito Asturies Cultura en Rede. Comenzará a las 17:30 horas, con acceso gratuito hasta completar el aforo de la sala. En la obra, viejos objetos que la protagonista encuentra en un baúl van dando paso a historias y anécdotas familiares.

Mercado semanal en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición de Mariscal

La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición "Mariscal dialoga con Miranda", que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Cine de los Martes en Avilés

La proyección de hoy, a las 20.15 horas, en la Casa de Cultura, es "Jugar con fuego" (Francia, 2024). Las entradas cuestan 4 euros, y se pueden adquirir a través de los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y las web www.teatropalaciovaldes.es y unientradas.es. Las películas en idiomas diferentes al castellano se exhiben en versión original subtitulada.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología Personal II", Artesanía.

Las Cuencas

Cine en Mieres

Dentro del ciclo de cine "Igualdad", Mieres acoge hoy la proyección de la película "Akelarre". Será a las 19.30 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

Exposición en Mieres sobre la mina Tres Amigos

Mieres acoge este mes la exposición "Mina Tres Amigos, una historia viva", en el marco de los actos conmemorativos del 25 aniversario del cierre de la explotación. Podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, hasta el 28 de noviembre. El horario será de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con entrada libre. La inauguración será hoy a las 18. 30 horas.

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Exposición escultórica en Langreo

La exposición "Todas las canciones son mentira", de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024) se puede ver en Langreo, bajo la organización del Ayuntamiento. La muestra está alojada en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama hasta el 16 de noviembre de 2025.

"Framerate: Pulse of the Earth", en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego (horario de noviembre a febrero)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava

Ubicado a 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Exposición en clave de mujer en Ribadesella

La exposición "Con M de mujer" es una muestra artística que reúne el talento de los alumnos del instituto Avelina Cerra de Ribadesella. La exposición estará abierta al público hasta el 7 de noviembre con entrada gratuita. El alumnado de Educación Plástica y Visual, en colaboración con los distintos departamentos del centro, ha llevado a cabo un homenaje a mujeres que, a lo largo de la historia —tanto en épocas pasadas como en la actualidad—, han dejado huella por su esfuerzo, su determinación y su contribución al progreso social y cultural. La exposición se puede ver en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas y los sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Occidente

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro"

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Exposición en Vegadeo

La Casa de la Cultura de Vegadeo, en la sala de exposiciones "Luis Fega", acoge, hasta el 12 de diciembre, la exposición "El Legado Español en los Estados Unidos de América". La muestra la presenta la Delegación de Defensa y la organiza la Asociación "The Legacy". El horario de visita es de lunes a viernes de 15.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Exposición fotográfica en Cangas del Narcea

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Palacio de Omaña" de Cangas del Narcea acoge hasta el 13 de diciembre la muestra fotográfica "Soldados", de Jordi Bru. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas. Entrada libre.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.