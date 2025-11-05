El Rey Juan Carlos se deshace (ahora) en piropos a “Sofi”

“Sofi no tiene igual en mi vida y seguirá siendo así; es una mujer excepcional, una reina extraordinaria”. Son palabras del Rey Juan Carlos en sus memorias, escritas por Laurence Debray y que este mismo miércoles 6 de noviembre salen publicadas en Francia. No en España. Juan Carlos I se deshace en piropos hacia la reina Sofía, aunque a estas alturas de la película a muchos les parece que llegan tarde, con todo lo que se ha sabido del matrimonio y las relaciones extramaritales del monarca. “Hola” da una exclusiva entrevistando a Debray, aunque también hay otras revistas que posan sus ojos en el nuevo libro, que llegará a España algo más tarde. En la revista hay llamada en portada para un reportaje con las Herrera, ya que debuta la tercera generación de la firma de moda, Carolina Lansing.

En “Lecturas” Pilar Eyre desmenuza cómo Juan Carlos “hizo sufrir” a su nuera la hoy reina Letizia con comentarios y filtraciones maliciosas. Hay sitio en portada para un nieto del primero, Juan Urdangarín, pillado con su novia en Londres. Cuenta la revista que Lucas (de Andi y Lucas) está lleno de deudas y hace un perfil de Maribel Villaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana.

En “Semana” analizan las memorias del rey emérito, centrados en el matrimonio con Sofía. Hay más sitio para la familia real: la Infanta Sofía ha sido pillada por Madrid, de paseo con amigos, durante sus vacaciones después de la entrega de los premios “Princesa” en Oviedo; foto para Letizia, abrazando a una víctima de la dana durante el funeral en Valencia días atrás. Y referencia a Isa Pantoja, entregada a su vida familiar tranquila.

El nuevo David Bustamante, más delgado (20 kilos menos) y enamorado de Yana Olina, manda en la portada de “Diez Minutos”, donde cuentan que arrasa con su última gira. Cuentan que Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, está cada vez más cerca de su madre tras su separación. Y por supuesto no se olvidan de las memorias y sus “dardos”.