IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial en Alicante
La soprano Yolanda Marín pone el broche de oro al la primera jornada del encuentro sobre la IA
La cantante, acompañada al piano por Florencio Sáez, protagoniza una actuación en la que reivindica más apoyo a la investigación sobre la ELA
Miguel Vilaplana
La primera jornada del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial (IA) que se celebra en Alicante ha tenido un broche de oro con la actuación protagonizada por la soprano internacional Yolanda Marín. Acompañada al piano por Florencio Sáez, ha interpretado un repertorio basado en canciones clásicas de diferentes países europeos, que ha tenido además su lado reivindicativo, al reclamarse más apoyo a la investigación sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
El emotivo concierto ha tenido lugar después de una jornada intensa en la EUIPO en la que se han abordado diferentes aspectos relacionados con la IA, y se ha desarrollado ante los asistentes al foro, que a la conclusión han aprovechado para disfrutar de un coctel que ha hecho las veces de networking. Una despedida emotiva que dará paso a la segunda jornada del foro que se desarrollará este jueves en el ADDA.
Suscríbete para seguir leyendo
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- Este es el pueblo de Asturias que aspira a tener la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a una campaña publicitaria
- ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
- La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora