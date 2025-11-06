Agenda: qué hacer hoy 6 de noviembre en Asturias

Oviedo

"La cinta verde", de Víctor Colden

La librería Matadero Uno (Oviedo, plaza de Riego, 1) será escenario hoy, a partir de las 19.00 horas, de la presentación del libro "La cinta verde", de Víctor Colden. El autor estará acompañado por Belén Suárez Prieto. Entrada libre. El autor malagueño tiene en su haber también la novela "Inventario del paraíso".

Cine

El ciclo Radar vuelve a colaborar con AVA Arts Foundation en el año que se celebra el centenario del nacimiento del director polaco Wojciech Jerzy Has. La fundación organiza la primera retrospectiva sobre el director en España. Radar acogió varias sesiones hace unos meses y ahora continúa el ciclo con "El nudo corredizo", una película que se proyectará hoy, a partir de las ocho de la tarde, en el Teatro Filarmónica.

RIDEA

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) acoge a las 19.00 horas la conferencia "Fauna emblemática del parque natural de Redes", una charla que correrá a cargo de José Luis Benito Alonso, biólogo experto en gestión de la fauna cantábrica. La entrada es libre.

Exposición

El centro social "Villa Magdalena" acoge hasta el próximo 16 de noviembre una exposición pictórica de Alfonso Candelas, artista ovetense que desde muy joven siente predilección por las bellas artes y la música. La muestra estará abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas, y los sábados a domingos, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas. Entrada libre.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Asturias abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, concierto de "Emilio Ribera Quartet" bajo el título "Arrancarse". Se enmarca en la programación de "Jazz Xixón" en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Gijón.

Jornadas_"Futuro y Tecnología"

A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, darán comienzo las charlas sobre "Inteligencia artificial generativa en la creación literaria y derechos de autor", que forman parte de las jornadas "Futuro y tecnología".

Wild Oceans FilmFest

A las 17.15 horas, en el Bioparc Acuario, se proyectarán los cortometrajes finalistas del certamen. A las 18.30 horas habrá un coloquio.

Semana de la Ciencia

En el Jardín Botánico Atlántico se puede visitar la exposición "Flores de mi ciudad", en horario de 10.00 a 18.00 horas. Además, a las 16.30 horas será la visita guiada "El Botánico, laboratorio vivo de naturalización urbana". Por otro lado, en el Ateneo de La Calzada habrá una charla sobre la renaturalización urbana de Gijón a las 19.00 horas. Estas citas forman parte de la programación de la Semana de la Ciencia, que finalizará el 13 de noviembre.

Laboral Centro de Arte

Desde las 9.00 horas dará comienzo la actividad de la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (Apte).

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas se proyecta el documental del mes, "El último canto nómada". Además, hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver la exposición "Melquíades Álvarez. El centro reformista".

CMI El Coto

A las 19.00 horas, la compañía "Maliayo teatro" ofrecerá "Los colores del miedo", en el marco de "Escena Xixón".

CMI Pumarín Gijón Sur

A las 19.00 horas se proyectará "Camarón, flamenco y revolución", de Alexis Morante.

Ateneo Jovellanos

A las 19:00 horas, Luis Alberto García presenta el libro "Memoria de perros y serpientes".

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía". El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Hasta el 7 de noviembre se podrá visitar la muestra "Gijón y su entorno a través del objetivo de sus vecinos", de la Plataforma de Bernueces. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 ­horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. También se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Concierto Factoría Sound

Lilly Hiatt llega a Avilés con su voz y guitarra, que se mueve entre el músculo del rock y la calidez del country. La cantante y compositora estadounidense actuará, a las 21.00 horas, en la sala escénica de la Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13), dentro del ciclo Factoría Sound, con un concierto que promete un viaje emocional y musical por las distintas geografías del rock norteamericano.

Orquesta Sinfónica del Principado

El auditorio de la Casa de Cultura acoge, a las 20.00 horas, y en el marco del programa "Música en escena" de la programación de "escenAvilés", el concierto de la OSPA con el director y violinista Shunske Sato. Nacido en Tokio, emigró a Estados Unidos a los cuatro años. Su formación incluye estudios en la Juilliard School de Nueva York, el Conservatorio Nacional de la Región de París y la Hochschule für Musik und Theater de Múnich, donde consolidó su proyección internacional.

Hermanamiento con Peñamellera Baja

A las 19.00 horas, en el palacio de Valdecarzana (C/ Sol, 1), la Asociación Aunando Fronteras organiza una conferencia y una exposición para celebrar los diez años de hermanamiento de Avilés y Peñamellera Baja, que será impartida por Román Antonio Álvarez con el título "Ángel Cuesta Lamadrid: Un hombre y dos pueblos". Versará sobre la figura de este indiano filántropo y cómo una circunstancia histórica hizo que fuese él, la persona que focalizó el momento histórico y los actos que determinaron la vuelta de la relación entre Estados Unidos y España, a través de Avilés y San Agustín de la Florida. La conferencia está acompañada de una exposición, confeccionada y comisionada por Román Antonio Álvarez.

Consejo de Infancia y Adolescencia

La biblioteca del centro cultural Los Canapés (C/ Concordia, 3), acoge un nuevo consejo, que se celebrará de 16.00 a17.30 horas. Quienes deseen participar pueden acudir a uno o varios de los encuentros según su disponibilidad. Para más información o para inscribirse, pueden escribir a ciaa.aviles@gmail.com o llamar a Espacio Joven al teléfono 985 56 18 82.

Bebecuentos

Dirigidos a público de entre 6 meses y 3 años e impartidos por Beatriz Sanjuán, comenzará a las 18.00 horas en la biblioteca del Centro Cultural Los Canapés. Cada sesión contará con un máximo de 20 plazas (cada bebé estará acompañado únicamente por un adulto). Es necesario realizar inscripción previa en las propias bibliotecas.

Convivencia en el aula

El ciclo de charlas sobre Salud y Bienestar Re-Conectad@s regresa a la Casa de Encuentro, en Piedras Blancas (Castrillón) con una sesión dedicada a la convivencia y los buenos tratos en el aula. Las jornadas están organizadas por el área municipal de Servicios Sociales, el Ayuntamiento de Cudillero, la Mancomunidad Cinco Villas y el Principado de Asturias. En la jornada intervendrán Andrea de Luis Margaretto, coordinadora del Observatorio de Infancia de Asturias, e Irene Iglesias Ruiz, especialista en Disciplina Positiva y profesora de Servicios a la Comunidad en el IES de Corvera. Modera la charla la directora del equipo de Orientación Educativa de Avilés María Henar de Pedro Alonso. La sesión comenzará a las 9:00 horas.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Cine de los Martes en Avilés

La proyección de hoy, a las 20.15 horas, en la Casa de Cultura, es "Jugar con fuego" (Francia, 2024). Las entradas cuestan 4 euros, y se pueden adquirir a través de los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y las web www.teatropalaciovaldes.es y unientradas.es. Las películas en idiomas diferentes al castellano se exhiben en versión original subtitulada.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología_Personal II", Artesanía.

Las Cuencas

Bob Pop en el festival Fiasco en Mieres

El Festival Fiasco comienza hoy en la Casa de Cultura de Mieres bajo el lema "Aquí no sobra nadie, Fiasco x la inclusión". A las 12.00 se presentará un montaje titulado "La nieve ardía", con poemas de Ángel González, a cargo de alumnos invidentes del Taller de Teatro de la ONCE. A las 17.00 horas, la Fundación Vinjoy representará su espectáculo "Ratas". A continuación, a las 19.30 horas, tendrá lugar la actuación de Bob Pop, presentando la pieza "Hablar no sirve. De nada".

Concierto solidario con Palestina

Laviana acoge hoy un evento solidario con Palestina, con varias actuaciones musicales, en la Casa de la Cultura. La entrada vale 5 euros, también hay fila cero. El dinero irá íntegramente a Cáritas Palestina. El recital "Laviana por Gaza" comenzará a las 18.00 y contará con las actuaciones de la Banda de Gaitas de Villoria, Iván Suárez, les Pandereteres de Tolivia, Raquel Gutiérrez, la Masa Coral de Laviana, Teatro La Cascaya, el Coro "Santiaguín" y de "Tante y La Strozza".

Exposición en Mieres sobre la mina Tres Amigos

Mieres acoge este mes la exposición "Mina Tres Amigos, una historia viva", en el marco de los actos conmemorativos del 25 aniversario del cierre de la explotación. Podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, hasta el 28 de noviembre. El horario será de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con entrada libre.

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Exposición escultórica en Langreo

La exposición "Todas las canciones son mentira", de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024) se puede ver en Langreo, bajo la organización del Ayuntamiento. La muestra está en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama hasta el 16 de noviembre de 2025.

"Framerate: Pulse of the Earth", en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Centro

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Exposición de Mercedes Cano y Antonio Sobrino en Llanes

La exposición "Cardumen" muestra en Llanes obras de Mercedes Cano y Antonio Sobrino que se pueden ver en la planta baja de la Casa Municipal de Cultura llanisca los días laborables de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, puede visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información

es el 664382026.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.