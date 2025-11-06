La Fiscalía de Barcelona logra bloquear por primera vez en internet publicidad ilegal sobre vientres de alquiler

La Fiscalía de Barcelona ha logrado por primera vez en España bloquear publicidad ilegal en internet sobre vientre de alquiler, una práctica que está prohibida por la legislación española. Las diligencias se abrieron en 2024 a raíz de una denuncia de una asociación de Vigo y en la que figuraban una veintena de páginas web que difundían este tipo de propaganda. El ministerio público requirió a las delegaciones en la capital catalana de las empresas que promocionaban la gestación subrogada que restringieran en España en el acceso a esta información, pues estaba prohibida esa difusión, y así lo hicieron, según han explicado este jueves la fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal, y la encargada del servicio de consumo, Paloma Pelegrín.

La ley de salud sexual y reproductiva de 2023 introdujo la prohibición de la promoción comercial de la gestación subrogada y atribuye a la Administración (no especifica cuál) emprender acciones judiciales para declarar la ilicitud de la propaganda que promueva los vientres de alquiler. Con base en esta normativa y otras ha actuado la Fiscalía de Barcelona, aunque parte de la denuncia penal interpuesta por la asociación de Vigo fue a parar la fiscalía de otras provincias, como Madrid y Málaga. La fiscal jefa de Barcelona, Neus Pujal, ha explicado que, tras estudiar el caso, tomó la decisión de que no era un asunto penal, sino civil, y que, por lo tanto, se debía hacer cargo del mismo el servicio der consumo, creado hace un año. "No solo se cosificaba a la mujer en esa publicidad, sino a los embriones", ha precisado la fiscal jefa.

Como las empresas radicadas en Barcelona hicieron caso a los requerimientos, se archivaron las diligencias que se habían abierto al cabo de unos meses. La Fiscalía de Madrid, sin embargo, ha actuado de forma diferente sobre las sociedades que están ubicadas en la capital de España y cuya publicidad ilegal había denunciado la asociación de Vigo. En estos casos, el ministerio público apostó por presentar en los juzgados dos demandas. En una de ellas, el Juzgado Mercantil número 12 de Madrid acordó, a instancia de la fiscalía y como medid cautelar, el cese de la divulgación de la publicidad sobre vientres de alquiler que hacía una empresa a través de internet. En su página web aparece ahora un mensaje que señala que se les había requerido que no se incluya esa propaganda ni en esa página, ni en sus perfiles en redes sociales.

En el extranjero

A pesar de esa acción, el problema no está resuelto porque muchas de esas páginas que publicitan la gestación subrogada están en el extranjero. La fiscalía se ha dirigido a la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones para que bloquen el acceso en España a esas webs, aunque la contestación fue de que no tenían competencias para poder hacerlo. La fiscal Paloma Pelegrín ha anunciado la intención de dar un paso más allá. Una posibilidad sería elevar que actuase la Audiencia Nacional, los fiscales de este órgano judicial lo consideran viable. El objetivo: intentar bloquear todas las páginas que difundan publicidad sobre los vientres de alquiler.

Las agencias que se dedican a captar eventuales clientes utilizan lenguaje emocional. Por ejemplo, empaquetan la gestación subrogada como una “solución” reproductiva, destacan la “madre gestante ideal” o muestran testimonios que parecen entrevistas normales. En esos anuncios se emplean imágenes amables, con vientres de madres gestantes, según ha podido comprobar este diario. En algunos casos, estos intermediarios recurren a “entrevistas en blogs” o similares para disfrazar la promoción como contenido editorial en lugar de anuncio directo.

El Instituto de las Mujeres recibió 334 quejas entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024 sobre publicidad de subrogación en webs y redes sociales. Este organismo ha certificado que de 23 empresas intermediarias revisadas, 15 tenían sede en España y todas operaban a través de webs o redes sociales, aunque no detectaron "campañas publicitarias estándar" con anuncios exteriores masivos. En julio de este año el Instituto de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, interpuso una denuncia contra varias empresas que publicitan servicios de gestación por sustitución, lo que popularmente se conoce como 'vientres de alquiler', a través de sus páginas web y redes sociales.