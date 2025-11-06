Una inteligencia artificial muy humana

El primer ChatGPT humano. Así ha definido el tecnólogo y creador Javier Ideami, cofundador de The Geniverse, la perfomance artística que ha cerrado este jueves el IV Forum de Inteligencia Artificial que se ha celebrado en Alicante. Una interpretación teatral a cargo del grupo alicantino Art Corpore que ha sorprendido a los asistentes, y en la que se ha explicado el funcionamiento de este chatbot de inteligencia artificial convirtiendo a los actores en nodos vivos. Ha sido a través de una ponencia en la que también ha intervenido Olga Blanco, vicepresidenta de IBM Consulting y presidenta del Clúster de Industrias Creativas y Videojuegos de Madrid, quien ha destacado la ayuda que para la creatividad representa la propia IA.

Javier Ideami ha iniciado su intervención recordando que fue hace ahora 70 años cuando un grupo de científicos empezó a hablar por primera vez sobre inteligencia artificial, definiendo siete objetivos que tendrían que alcanzar las máquinas para ser realmente inteligentes. Pasado este tiempo, ha remarcado, en todos los campos propuestos ha habido avances significativos, aunque sin llegar a consumarlos completamente.

Un momento de la representación. / ALEX DOMINGUEZ

Según ha explicado, los científicos se propusieron que las computadoras pudiesen simular cualquier cosa, incluso la inteligencia, pero 70 años después, afirma, "las formas más profundas de inteligencia siguen lejanas". También se planteó que un ordenador pudiese entender el lenguaje humano, algo que, ha añadido, solo se ha resuelto a nivel superficial, dado que "el razonamiento profundo sigue siendo un desafío pendiente". Respecto a las redes neuronales, el tercer objetivo, Ideami indica que "las hemos visibilizado, pero sigue pendiente optimizarlas". Y con la resolución de problemas de forma eficiente, asegura que "tenemos bases sólidas", aunque sin alcanzar el cenit.

Otro de los retos que se plantearon fue que la máquina pudiera mejorar por sí sola sin ser reprogramada, sobre lo que, subraya, "se han desarrollado métodos de entrenamiento eficaces, pero lograr que evolucionen continuamente sigue sin lograrse". Algo parecido a lo que sucede con la formulación de ideas y conceptos abstractos, el sexto reto, o que una máquina consiga ser verdaderamente imaginativa, el séptimo, dado que, señala Ideami, "el tipo de creatividad que los humanos usan para inventar sigue sin alcanzarse". Con todo ello, el tecnólogo llega a la conclusión de que, en conjunto, sólo se ha podido avanzar un 60 % en todos los objetivos propuestos.

Javier Ideami durante su intervención en el Foro. / ALEX DOMINGUEZ

Llegados a este punto, ha arrancado la perfomance, cuya puesta en escena ha contado con una cámara cenital instalada a diez metros de altura para capturar la evoluciones de los actores en los distintos pasos que sigue un ChatGPT en su funcionamiento, pasando desde la entrada de información hasta su procesamiento y la salida final.

Bajo la coordinación de Juan Carlos Requena, la representación ha permitido a los asistentes conocer cómo entra la información, cómo se transforma y cómo se produce un resultado. En este caso, y dentro de la temática reivindicativa que ha tenido este año el Foro para reforzar la investigación sobre la enfermedad, el resultado del proceso del ChatGPT humano ha sido la frase "Un deseo para nuestro futuro: esperanza para la ELA".

Con anterioridad a todo ello había intervenido Olga Blanco, quien ha destacado que la IA "está en todo, en solucionar los problemas del día a día, en el trabajo, en nuevas soluciones y productos y, también, en el arte". Y ha pedido que no se vea como una competencia en materia de creatividad, sino "en una ayuda para que seamos más creativos, incluso en campos que no dominamos".