Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteos

Resultados de la Primitiva del jueves 6 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 6 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 11, 16, 18, 37, 45 y 46. El número complementario es el 22 y el reintegro, el 9. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 4663530, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
  2. Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
  3. Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
  4. Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
  5. Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
  6. Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
  7. Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
  8. Un árbol cayó sobre la línea de alta tensión cuando desbrozaban: la tragedia que segó la vida del joven electrocutado en Coaña

Los ganaderos protestan en Vegadeo: “Ya ta bien de reírse de la gente”

Los ganaderos protestan en Vegadeo: “Ya ta bien de reírse de la gente”

Un recorrido por los 600 años de la llegada a España del pueblo gitano: así es la muestra homenaje en Gijón

Un recorrido por los 600 años de la llegada a España del pueblo gitano: así es la muestra homenaje en Gijón

La Escuela de Comercio de Gijón inaugura la exposición “600 años: una historia compartida” en homenaje al pueblo gitano

La Escuela de Comercio de Gijón inaugura la exposición “600 años: una historia compartida” en homenaje al pueblo gitano

Sergio Marqués: paisano y coyuntura

Gente a la que se le ha hecho temprano

Europa ante la legislatura del sentido común

Mal cariz

No vive en este mundo

Tracking Pixel Contents