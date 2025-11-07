Agenda: qué hacer hoy 7 de noviembre en Asturias

Oviedo

Presentación literaria: grandes de España

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge hoy, a partir de las 18.00 h., la presentación del libro "Grandeza Inmemorial: Grandes de España de 1520", del historiador y coronel Julián Tomás García Sánchez. La obra de García Sánchez narra la historia de las casas nobiliarias que recibieron el título de "Grandes de España" en 1520 por el rey Carlos I. El autor será presentado por Alfredo Leonard, consejero de Relaciones Institucionales del Cuerpo de la Nobleza de Asturias.

Cortos y música

Dentro de las muchas actividades del Festival Internacional de Videoclips de Oviedo (FIVO)_la capital asturiana acoge hoy la proyección "Videoclips en el foco", una sesión especial centrada en videoclips dirigidos por cineastas consagrados: un recorrido sorprendente que irá de Spike Jonze a David Fincher. Será a partir de las seis y media de la tarde en el Cineclub del Milán. Por otro lado, a las nueve y media de la noche, habrá un concierto del grupo "Rata Negra" en la sala Lata de Zinc.

Concurso de maquetas

El complejo cultural Kuivi Almacenes acoge hoy, a partir de las ocho de la tarde, la final del Concurso de Maquetas, organizado por el Instituto Asturiano de Juventud y Los 40 Principales. De este concurso del que ha salido buena parte de la mejor música contemporánea hecha en Asturias en las últimas décadas. Hoy se podrá escuchar a cuatro jóvenes formaciones y solistas de la última escena musical asturiana: "Zero Castigo", "Casino SA", "SchRz" y la solista Elena del Frade. La noche contará, además, con la presentación del disco de Lorena Lawns, ganadora en la edición del año pasado.

Concierto de "Revolver"

El Teatro Filarmónica será escenario hoy, a las ocho y media de la tarde, de un concierto de "Revolver", una cita que tendrá lugar en el marco de la gira "Más Allá de Eldorado Tour". Los precios de las localidades en la zona de patio son de 50 euros y en el entresuelo de 40.

Presentación literaria

La librería Matadero Uno (plaza de Riego, 1), será escenario hoy, a las 19.00 horas, de la presentación del libro "Briar", de Germán García. El autor estará acompañado por Fernando García Magdalena. Entrada libre.

Exposición

El centro social "Villa Magdalena" acoge hasta el próximo 16 de noviembre una exposición pictórica de Alfonso Candelas, artista ovetense que desde muy joven siente predilección por las bellas artes y la música. La muestra estará abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas, y los sábados a domingos, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas. Entrada libre.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Asturias abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas concierto de "Al di Meola Trío". Se enmarca en la programación de "Jazz Xixón" en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Gijón.

Wild Oceans FilmFest

En el Bioparc Acuario, a las 19.30 horas, tendrá lugar la gala de entrega de premios del certamen.

Semana de la Ciencia

En el Jardín Botánico Atlántico se celebra la actividad escolar "Gijón menos gris, más verde, más feliz" de 9.30 a 11.00 horas y de 11.30 a 13.00 horas. También, de 16.30 a 18.00 horas hay una visita guiada titulada "Botánico, laboratorio vivo de naturalización urbana". Además, en el salón de actos del CMI de La Arena a las 19.00 horas tendrá lugar la charla "Cirugía fluvial para devolver la vida a nuestros ríos".

Teatro de La Laboral

A las 20.30 tendrá lugar el espectáculo "Estirando el chicle: mentira y tradición".

Laboral Centro de Arte

Inauguración de la exposición "Huele a parentesco" a las 18.30 horas.

Laboral Cinemateca

Proyección a las 19.00 horas de "Nostalgia de la Luz".

Escuela de Comercio

Presentación del libro "Gijón: XX siglos de coña marinera" de José Miguel Fernández Suárez "Chechu" a las 19.00 horas.

Antiguo Instituto

A las 21.00 se representa el espectáculo "Unidos" de Jesús Carmona, en el marco del 600 aniversario del pueblo gitano. Además, hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver la exposición "Melquíades Álvarez. El centro reformista". Antes, a las 19.30 horas tendrá lugar la intervención de Alfredo Pérez en los encuentros Poéticos.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía". El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Noche Negra de Avilés

Se celebra en Factoría Cultural, de 17.00 a 21.00 horas. Incluye exposiciones de Ramón Isidoro, María Castellanos, Alberto Valverde y Raquel Lagartos, además de los talleres: Dibuja con tu planta, Unos Apuntes Críticos, Caracterización FX,_Demo de escaneo 3D, capoeira, "Duende de los deseos", Adorno de Navidad, Inteligencia Manual: tejiendo lazos frente a la soledad, guion de , cine, y los conciertos de alumnado del "Julián Orbón" y de Alex Abati. Asimismo, habrá una intervención participativa Intervención participativa sobre esculturas de fibra de vidrio representando una foca, cocciones experimentales del taller de cerámica y una exhibición de Step Dance. En la galería Amaga habrá una intervención en la exposición "Eclat.", de Jorge Fernández Valdés y en Espacio Portus se inaugura una exposición fotográfica que recupera material inédito del proceso de construcción de la iglesia diseñada por Ignacio Álvarez Castelao y situada en la dársena homónima del Puerto.

"La gran cacería", de Juan Mayorga, en el Palacio Valdés.

A las 20.00 horas, en el Palacio Valdés se presenta uno de los dos mayorgas que se verán en Avilés este fin de semana en funciones consecutivas. En "La gran cacería" Mayorga dirige e interpreta.

Fiesta de la Seronda en Avilés.

En la plaza de Hermanos Orbón, a las 19.00 horas arrancan las celebraciones de otoño con la actuación de la Bandina Cuatrolán._A las 20.00 horas habrá muestra de bailes y sones tradicionales con Xaréu d’ochobre y Escontra’l Raigañu. Y cerrará la jornada, a las 22.00 horas, el concierto de "Algaire".

Foro solidario de Avilés

A las 17.30 horas, en la Sala Polivalente de la Casa de la Cultura tendrá lugar la conferencia "Palestina, del apartheid al genocidio" en la que tomarán parte Javier Espinosa, redactor y reportero de guerra y Mónica García Prieto, periodista especializada en corresponsalías internacionales.

Llaranes sostenible: Paseo inclusivo "¿Cómo es nuestro barrio?"

A las 17.00 horas, en la plaza Mayor de Llaranes, tendrá lugar una nueva actividad del programa "Llaranes sostenible" , con doble finalidad: la realización de un paseo guiado, observación del entorno y mapeo participativo de recursos y obstáculos en materia de sostenibilidad y una acción de ciencia ciudadana bajo el lema "La vida que (aún) nos rodea", destinada a la observación, documentación y valoración de la biodiversidad urbana.

‘Deco Day’ en Espacio Joven

A las 17.00 horas, en el Edificio Fuero (C/ Fernando Morán),, está previsto un taller de decoración de "toploaders"; a las 18.00 horas juegos; , y a partir de las 19.00, "Random Dance".

Exposición de Mariscal

La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición "Mariscal dialoga con Miranda", que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

"Atopaos", de Tania Blanco, en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE acoge hasta el 7 de diciembre

"Atopaos", una propuesta expositiva que reúne, a través de una cuidada selección de piezas, los últimos proyectos de la artista donde el hilo con­ductor de la muestra tiene que ver con la acción de recolectar materiales residua­les desde una mirada afectiva hacia los territorios que habita. Tania Blanco (Oviedo 1987) es reciente ganadora del VIII Premio Museo Barjola de artes plásticas con su proyecto expositivo "Gas, óxido, sal".Abre martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas; y jueves, viernes, sábados y domingos de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología_Personal II", Artesanía.

Mercado semanal en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Festival Fiasco en Mieres

El Festival Fiasco sigue hoy en la Casa de Cultura de Mieres bajo el lema "Aquí no sobra nadie, Fiasco x la inclusión". A las 18.00 horas, el festival acogerá el taller "Access Rider", de la mano de la artista, educadora e investigadora Costa Badía, autora también de la ilustración del cartel de este año. A las 20.00 horas, la actriz y periodista valenciana Patty Bonet presentará una "Gala x la inclusión" que incluye la proyección del cortometraje "Los Bufones de Velázquez", de la realizadora asturiana Claudia Barral La directora estará acompañada por la ingeniera y psicóloga Martha C. Hurtado y por la presidente de ADEE Carolina Puente. También formará parte de la gala el atleta Alberto Suárez Laso. La compañía "Danza Mobile" presentará el espectáculo "Ídem. Y, finalmente, el actor y músico kievita Yuri Mykhaylychenko, compartirá un abanico de canciones.

Gala final del premio Camaretá

El teatro Vital Aza de Lena acoge hoy, a las 19.00 horas, la gala final del XVII Premiu Camaretá al Meyor Cantar. Los finalistas son Héctor Braga, Ferla Megía, "Herbamora" y "Lïbre". En esa gala actuará "La Bonturné", la formación premiada en la edición anterior.

Cine en Langreo

La película "Amigos imaginarios" se proyecta hoy en el cine Felgueroso de Sama. Será a las 17.30 horas, dentro del ciclo "Rapacines", dirigido a niños y adolescentes.

Festival de Cine en San Martín

El Festival de Cine de San Martín (Cinesan) organiza hoy su primera proyección de cortos finalistas con las cintas "Insalvable", "All you need is love", "El regalo" y "893 kilómetros". Será a las 19.00 horas en el teatro de El Entrego.

Jornadas en La Felguera de apoyo a Gaza

Podemos Llangréu organiza hoy y mañana en La Felguera unas jornadas contra el genocidio en Gaza. Habrá música, teatro, poesía, intervenciones y tiempo para compartir con compañeras refugiadas palestinas. Hoy, a las 18.00 horas, habrá una ofrenda al olivo que está plantado en el parque Nuevo de La Felguera.

Concierto de la banda vasca "Silitia" en Langreo

La banda vasca "Silitia" estará este viernes en la sala Telva de La Felguera (Calle Baldomero Alonso, 28) Las entradas tienen un precio de 10 euros en venta anticipada a través de la web de la sala y 12 euros en taquilla.

Fiesta gastronómica de los nabos en Sotrondio

Sotrondio enciende los fogones para celebrar, desde hoy y hasta el 11 de noviembre, las Fiestas Gastronómicas de Los Nabos, declaradas de Interés Turístico por el Principado de Asturias, con un menú tradicional compuesto por pote de nabos, ración de callos y casadielles, que se podrá degustar en una decena de restaurantes y sidrerías de la localidad y alrededores.

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Exposición escultórica en Langreo

La exposición "Todas las canciones son mentira", de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024) se puede ver en Langreo, bajo la organización del Ayuntamiento. La muestra está en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama hasta el 16 de noviembre de 2025.

Centro

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Aunque cada una es distinta y singular, todas destacan por sus jardines, por sus escalinatas de acceso, por la nobleza e innovación de sus materiales (maderas, cerámicas…), por sus torres, sus grandes galerías acristaladas, la colorida paleta de sus fachadas y la presencia de una o varias palmeras, un símbolo exótico de su fortuna al otro lado del charco. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Exposición en Grado

El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos "Campos de Castilla y Árboles del Norte", de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura acoge hasta el 30 de diciembre la exposición de acuarelas y bordados "Puntadas y pinceladas", de Lourdes Ramírez Zapatero. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas.

Occidente

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Acoge una exposición dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado para obtener de ella el preciado metal. Martes, de 11.00 a 14.00 horas; miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00 h.