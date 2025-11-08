Agenda: qué hacer hoy 8 de noviembre en Asturias

Oviedo

"Una comedia fantástica" sube al escenario del Filarmónica

El teatro Filarmónica acoge, a las 19.00 horas, la representación de la obra de teatro "Una comedia fantástica". El elenco está encabezado por grandes figuras del teatro, cine y televisión. Carlos Chamarro es un actor que goza de gran popularidad por su intervención en series como "La que se avecina", "Cámara Café" o "Gym Tony". Juanma Díez Diego es autor, actor, director teatral y fundador de la compañía "Jamming" de improvisación escénica. Valentín Paredes tiene una dilatada trayectoria en cine y teatro, siendo uno de los actores más sólidos sobre las tablas en nuestro país. Ángel Héctor Sánchez es también un reconocido y solvente actor que ha participado en series como "Amar es para siempre", "Servir y proteger" o "El secreto de Puente Viejo". Rebecca Arrosse es una joven actriz con experiencia en cine y teatro y ganadora del premio a mejor actriz en el New York City International Film Festival, entre otros. Las entradas están a la venta.

FIVO

El Festival Internacional de Videoclips de Oviedo llega, hoy, a su clausura con dos actividades. A las 18.30 horas habrá una proyección en los cines Embajadores Foncalada y a las 21.30 horas se celebrará un concierto de Pablopablo. Pablo Drexler comenzó a grabar sus primeras maquetas cuando tenía solo 11 años, y desde entonces su obsesión por la producción y la composición no ha dejado de crecer. Tras estudiar en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, irrumpió en la escena musical en 2022 con su álbum debut homónimo, y ganó los premios a "Mejor Canción" y "Mejor Grabación" en los Latin Grammy por su trabajo de composición y producción en "Tocarte" de Jorge Drexler y C. Tangana. Será en Kuivi Almacenes y las entradas están a la venta por 13 euros. En taquilla, 16 euros.

CIMCO

Los jóvenes talentos asturianos Juan Cossío y Andrés Rubio interpretarán un recital que une la flauta travesera y la guitarra, explorando un repertorio que abarca desde el romanticismo e impresionismo europeo hasta los vibrantes tangos de Piazzolla. Será a las 19.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe y este concierto se enmarca dentro de la programación CIMCO.

Librería Cervantes

Club de lectura sobre "Carol"con Fernando Menéndez a las 13.30 h. en la librería Cervantes (Doctor Casal, 9).

Librería Kafka&co

La librería Kafka & Co (Ildefonso Sánchez del Río, 14, bajo) tiene una nueva sesión vermú para presentar "Del viento", de Saray Blanco. El libro está publicado por Txalaparta. Inspirada en la poeta y directora de cine iraní Forugh Farrojzad, la novela muestra a una joven con ansias de libertad y rebeldía en un entorno que la asfixia y la vigila. Charlará con Paula Huelga, directora del podcast "LiterFartura". A las 13.00 horas.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el próximo 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

A partir de las 20.30 horas, el coliseo acogerá un concierto de Catherine Russell enmarcado en la programación de "Jazz Xixón".

Teatro de la Laboral

A partir de las 20.30 horas, "Estirando el chicle ofrecerá el show "Mentira y Traición".

Gijón Arena

De 18.30 a 0.30 horas, sesión musical con "Pompä Club" en la plaza de toros de El Bibio.

Concierto solidario en San Pedro

A las 20.00 horas, la iglesia de San Pedro acogerá concierto de la guitarrista Mercedes Luján, que estará acompañada de Jéssica Estévez y Santi Novoa, que dirigirá a la Coral Polifónica "Anselmo Solar". Organiza Harambee-Asturias.

Wild Oceans FilmFest

A las 11.30 horas, en la playa de Poniente, frente al Bioparc Acuario, se desarrollará la actividad familiar "Marea Viva: el reto del océano". Asimismo, a las 17.00 horas, se proyectará "The Big Sea" en el Acuario.

Semana de la Ciencia

En el Jardín Botánico Atlántico se celebra, a partir de las 12.00 horas, la presentación del libro "Edificios como árboles, ciudades como bosques", con la autora Marlén López Fernández y el prologuista Álvaro Bueno. A las 16.00 horas, tendrá lugar la charla-taller juvenil "Trivial botánico y viaje de las semillas". Asimismo, a las 12.00 y a las 16.30 horas habrá visitas guiadas al Jardín Botánico.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Puede visitarse la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá ver la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Escena Xixón

A las 21.00 horas, en el Antiguo Instituto, Chicharrón Circo Flamenco ofrecerá el espectáculo "Empaque".

Escena Amateur

A las 20.00 horas, en el centro social de Granda, Teatro El Hórreo, de Luarca, interpretará la obra "Porque lo digo yo".

CMI Pumarín-Gijón Sur

De 17.00 a 20.00 horas, ensayo abierto "Santa Cecilia a dos bandas", de la Banda Sinfónica de Gijón y la Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Asturias.

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyectará "Baja de paternidad", de Alissa Jung, en el marco de Laboral Cinemateca.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, concierto del dúo "La Cigarra" en la sede de la entidad, en la calle Severo Ochoa.

Escuela de Comercio

Hasta el 13 de noviembre se podrá visitar la muestra "600 años, una historia compartida", organizada por la Fundación Secretariado Gitano.

Antiguo Instituto

Hasta el 10 de noviembre puede visitarse la exposición "La Ternura", de Dennise Vaccarello. Además, hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver la muestra "Melquíades Álvarez.

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía". El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

"Los Yugoslavos", con Javier Gutiérrez, en el Palacio Valdés

A las 20.00 horas, en el Palacio Valdés se presenta "Los Yugoslavos", el segundo de los dos ‘mayorgas’ que se ven en Avilés este fin de semana en funciones consecutivas, tras "La gran cacería" de este viernes. En el plantel de protagonistas de la función se encuentra el actor Javier Gutiérrez. Los personajes de "Los Yugoslavos" son dos hombres que intercambian palabras y dos mujeres que intercambian mapas.

Fiesta de la Seronda en Avilés.

En la plaza de Hermanos Orbón, a las 12.00 horas arrancan las actividades de hoy, sábado. La apertura de la carpa llegará con la Bandina Rebulir de Galicia. En ese momento se pondrá en marcha el chigre con productos de seronda, de la Asociación Cultural de Piniella. A las 14.00 horas, comida popular a base de pote de berzas y arroz con leche. A las 17.00 horas tendrá lugar una actividad de animación infantil y, a las 19.00 horas, bailes y sones tradicionales con el Grupo Rebulir de Galicia. Los conciertos de esta noche son los de la Bandina los Collainos, a las 20.30 horas y , a las 21.30 horas., las pandereteras de Rebulir (con taller de baile gallego). Una hora después tomarán el relevo Alba Gutiérrez & Ḷḷueñe

Foro solidario de Avilés

A las 13.00 horas, en la plaza de España, tendrá lugar un taller de baile palestino "Dabke" organizado por la Plataforma Solidaria Asturies con Palestina, abierto al público.

Exposición "Cástor y el campo de concentración de San Marcos"

A las 12.30 horas, en el palacio de Valdecarzana" tendrá lugar la inauguración de la exposición "Cástor González y el campo de concentración de San Marcos", una de las actividades dentro del programa cultural del XII Encuentro Internacional sobre las investigaciones del Franquismo. Intervendrán en el acto Toño Huerta, de la Fundación Juan Muñiz Zapico; y Rubén, nieto del músico y dibujante avilesino prisionero en el campo de concentración de León durante la guerra civil. Se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

El club juvenil de lectura con Héctor Peña Manterola

A las 18:30 horas, en la Casa de Cultura, se ha convocado un nuevo encuentro del Club Juvenil de Lectura que impulsa la Concejalía de Cultura. En esta ocasión, el protagonista será el escritor y periodista cultural Héctor Peña Manterola (Cantabria, 1995) que hablará y dialogará con el público sobre el terror en la ciencia ficción. Miembro de Pórtico, la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, se hizo con el accésit del certamen "Generación Pandemia" (2020) por su relato "El silencio de los cuervos" y ganó en el certamen "Relatos Viajeros" (2022) por su cuento "Donde quizá nunca".

Entrega de los XXII Premios de Reconocimiento del Carreño Miranda.

A las 14.00 horas, en el restaurante Santa Cecilia, la Asociación de antiguos alumnos y profesores del Carreño Miranda entrega sus XII Premios de Reconocimiento. En esta edición se homenajea a los profesores Pablo Álvarez Fernández y Gregorio Cuervo-Arango Martínez-Arcos; a antiguos alumnos ilustres como la escritora María Teresa Álvarez, y Santiago García Castañón y Fernando Ovies Pérez. Y a título póstumo, a Geima Santos Fernández y Fructuoso ‘Toso’ Muñiz Suárez.

Actividades de "Hoy se sale"

De 17.00 a 21.00 horas, en el Local Social Abierto, se ha programado de ocio y tiempo libre con actividades gratuitas para público infantil y adolescente de 12 a 16 años.

"Atopaos", de Tania Blanco, en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE acoge hasta el 7 de diciembre

"Atopaos", una propuesta expositiva que reúne, a través de una cuidada selección de piezas, los últimos proyectos de la artista donde el hilo con­ductor de la muestra tiene que ver con la acción de recolectar materiales residua­les desde una mirada afectiva hacia los territorios que habita. Tania Blanco (Oviedo 1987) es reciente ganadora del VIII Premio Museo Barjola de artes plásticas con su proyecto expositivo "Gas, óxido, sal". Abre martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas; y jueves, viernes, sábados y domingos de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología_Personal II", Artesanía.

Mercado semanal en Las Vegas (Corvera)

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Amagüestos populares en Corvera

A las 3:00: horas, en el centro social de Campañones, arranca el primer amagüestu de este fin de semana, al que seguirá a las 17.00 horas, el de la plaza de los Maestros de Las Vegas.

Las Cuencas

Festival Fiasco en Mieres

El Festival Fiasco entra en su recta final con un taller de Braille, a cargo de la ONCE, a las 12.30 horas en la Casa de Cultura, donde tendrá lugar la presentación de "La Asturianita", el último libro de Pilar Sánchez Vicente, a las 17.30 horas, y a las 18.30 horas Diversa Radio Activa presentará su programa de radio, con Beatriz Romero, intérprete de Rozalén, como invitada especial.

El "turullu" de Tres Amigos vuelve a sonar en Mieres

La Asociación de Trabajadores del pozo Tres Amigos ha organizado hoy, a las 13.00 horas, un acto en homenaje a los mineros de esta explotación en el 25.º aniversario de su cierre. En el acto participará el alcalde de_Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y lo presentará Aitana Castaño. A las 13.30 horas sonará de nuevo el "turullu" del pozo, restaurado para la ocasión.

Langreo se vuelca con el teatro

El Teatro José León Delestal, en el distrito langreano de La Felguera, acoge esta tarde una sesión que se enmcarca dentro de la programación de la 52.ª edición de las jornadas de Teatro de Langreo. La obra que se podrá ver, a partir de las 20.15 horas, será "El Ventrílocuo".

Jornadas en La Felguera de apoyo a Gaza

Podemos Llangréu cierra hoy sus jornadas contra el genocidio en Gaza. Lo hará con una concetración, a las 12.30 horas, en el parque Dolores F. Duro, donde se leerá un manifiesto. Además, también habrá una comida popular, teatro, música y una batucada.

Teatro en Lena

La compañía "Teatro La Northa" representa esta tarde, a partir de las 19.00horas, en el Teatro Vital Aza de Lena, la obra "5677. Homenaje a Lorca", que contará con Senén Valera y María Burgos. La entadas se pueden adquirir a través del portal "Entradium".

Fiesta gastronómica de los nabos en Sotrondio

Sotrondio enciende los fogones para celebrar, desde hoy y hasta el 11 de noviembre, las Fiestas Gastronómicas de Los Nabos, declaradas de Interés Turístico por el Principado de Asturias, con un menú tradicional compuesto por pote de nabos, ración de callos y casadielles, que se podrá degustar en una decena de restaurantes y sidrerías de la localidad y alrededores.

Exposición en Mieres sobre la mina Tres Amigos

Mieres acoge este mes la exposición "Mina Tres Amigos, una historia viva", en el marco de los actos conmemorativos del 25 aniversario del cierre de la explotación. Podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, hasta el 28 de noviembre. El horario será de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con entrada libre.

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Exposición escultórica en Langreo

La exposición "Todas las canciones son mentira", de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024) se puede ver en Langreo, bajo la organización del Ayuntamiento. La muestra está en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama hasta el 16 de noviembre de 2025.

Centro

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domin

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Espacio Joven en Llanes

El antiguo matadero municipal (paseo de las Marismas) acoge los viernes, sábados, domingos y días no lectivos del presente curso escolar, de 18.30 a 21.30 horas, el Espacio Joven, un lugar de acceso libre y gratuito que consta de dos plantas y está equipado con mesa de ping-pong, futbolín, billar, consolas, juegos de mesa... Además, monitores-animadores impartirán cada fin de semana talleres específicos.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 h.

Occidente

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Mercado en Cangas del Narcea

La villa canguesa celebra su mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.