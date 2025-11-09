Agenda: qué hacer hoy 9 de noviembre en Asturias

Oviedo

Homenaje a Dietrich Fischer-Dieskau

El barítono Benjamin Appl y el pianista James Baillieu harán, a las 19.00 horas, un homenaje a Dietrich Fischer-Dieskau (1925-2012) dentro de las Jornadas de Piano que se celebran en el Auditorio Príncipe Felipe (plaza del Fresno, s/n). Las entradas están a la venta por un precio de 14 euros para las butacas de patio y de 12 para el anfiteatro. Se ruega a los asistentes máxima puntualidad porque no se permitirá el acceso a la sala una vez iniciado el espectáculo. Sólo podrán acceder en la pausa.

Radar

"Madame Bovary" es la película que se proyectará, a las 19.00 horas, en el teatro Filarmónica dentro del ciclo Radar. La reproducción será en versión original en francés y latín con subtítulos en español y no está recomendada para menores de doce años. La entrada es gratuita.

Kuivi Almacenes

Final de la 40 edición del concurso de maquetas pop-rock. Actuarán los finalistas Zero Castigo, Elena del Frade, Casino S.A y Schrz. El jurado elegirá al ganador tras evaluar la actuación en directo. Se presentará el disco editado por la ganadora de la edición anterior, Lorena Lawns. Tendrá lugar a las 20.00 horas en Kuivi Almacenes.

Librería Matadero Uno

El afamado pintor Juan Martín descubre un dibujo que le llama la atención durante el cumpleaños de un sobrino. Su autor, Marcos, es un niño traumatizado por un atropello del que fue testigo y del que su padre es responsable. Los caminos de ambos y los de sus respectivos mundos se cruzan con la pintura de fondo en busca de redención y de nuevos comienzos, mientras monstruos de papel y de carne y hueso acechan con las mejores y peores intenciones. Este es el argumento de "Zandarok", el libro escrito por Aníbal García-Almuzara que se presentará en la librería Matadero Uno a las 12.30 horas y le acompañará José Luis García Martín.

Exposición

El centro social "Villa Magdalena" acoge hasta el próximo 16 de noviembre una exposición pictórica de Alfonso Candelas, artista ovetense que desde muy joven siente predilección por las bellas artes y la música. La muestra estará abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas, y los sábados a domingos, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas. Entrada libre.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Asturias abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas, la compañía "La joven" ofrecerá la obra "Un monstruo viene a verme", basada en la novela de Patrick Ness e inspirada en una idea original de Siobhan Dowd.

Teatro de la Laboral

A las 12.30 y a las 17.00 horas, se ofrecerá el espectáculo "CantaJuego. 20 años, la gira".

Jazz Xixón

Desde las 13.00 horas, en Meidinerz Jazz Club, vermú de clausura con Antón Arrieta.

Mercado Artesano y Ecológico

En la plaza Mayor estará el Mercado Artesano y Ecológico de Gijón, en horario de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Semana de la Ciencia

En el Jardín Botánico Atlántico se celebra, a las 12.00 horas, un taller familiar a partir del juego de mesa "Minibosques de Gijón". Las plazas son limitadas. A las 12.00 y 16.30 horas, además, habrá visitas guiadas.

Escena Xixón

A las 20.00 horas, en el Antiguo Instituto, Sara Jiménez ofrecerá el espectáculo "Ave de Plata, enmarcado en "Escena Flamenca".

Librería La Revoltosa

A las 17.30 horas, habrá una charla con Dolores Ruiz-Ibárurri y Laura González, presidenta de honor de IU de Asturias.

Jardín Botánico Atlántico

A las 10.30 horas, tendrá lugar la actividad_"Las aves del Botánico", con el Colectivo Ornitológico "Carbayera del Tragamón". Se enmarca en la programación de "Otoño en el Botánico".

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyectará la película "Blue Sun Palace", de Constance Tsang, en el marco de Laboral Cinemateca.

Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva

De 11.00 a 14.00 horas, se celebrará un amagüestu. Las plazas son limitadas.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Antiguo Instituto

Hasta el 10 de noviembre puede visitarse la exposición "La Ternura", de Dennise Vaccarello. Además, hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver la muestra "Melquíades Álvarez".

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía". El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Feria Stock Auto

El Salón del Automóvil de Avilés, abierto de 11.00 a 20.00 horas, funciona como un salón especializado para la venta de automóviles nuevos, Km 0, seminuevos y de ocasión procedente de los stocks de los principales concesionarios y empresas de venta de automóviles de nuestro entorno. Se celebra en el pabellón de La Magdalena. Además, hoy, domingo, a las 11.00 horas saldrá una ruta de vehículos clásicos desde el pabellón hasta Luanco. El coste de la inscripción será de 4 euros por vehículo. El acceso a Stock Auto, Salón del Automóvil, será gratuito para los participantes en la concentración.

Free Urban Dance en Espacio Joven

De 17.30 a 18.30 horas, en Espacio Joven del Edificio Fuero, tendrá lugar una sesión de clases de baile urbano con Kpop para jóvenes. Se trata de una actividad gratuita dentro de la programación "Tú propones".

"Senderea": caminatas para jóvenes por la ruta de la Costa

A las 11.00 horas realizará su salida el bus desde Edificio Fuero para nueva ruta del programa "Senderea" que organiza el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Avilés. Se realizará a pie el recorrido costero que une Santa María del Mar (a dónde se llegará en autobús) con Salinas. La llegada caminando a Salinas está prevista a las 16.00 horas. La caminata estará guiada por un experto que acompañará al grupo. Además de conocer el paisaje y la biodiversidad local, los y las participantes disfrutarán de un taller de fotografía de paisaje con el móvil. Está dirigido a jóvenes de 14 a 30 años.

Aprende a patinar en Avilés

El patio del Colegio del Quirinal acoge patinaje para toda la familia. Una actividad para todos los públicos a partir de los 3 años de la mano de monitores profesionales que enseñarán de forma gratuita de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición de Mariscal

La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición "Mariscal dialoga con Miranda", que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Exposiciones del Foro Solidario

En Casa de la Cultura (vestíbulo planta -1), hasta el 14 de noviembre, se puede visitar la exposición "Arte asturiano contra el genocidio de Palestina", impulsada por Cultura Asturiana con Palestina. Y, en el paseo Alcalde David Arias (parque de Las Meanas), hasta el 30 de noviembre, se exhibe "Vidas desplazadas: derechos en suspenso", de Médicos del Mundo.

"Atopaos", de Tania Blanco, en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE acoge hasta el 7 de diciembre "Atopaos", una propuesta expositiva que reúne, a través de una cuidada selección de piezas, los últimos proyectos de la artista donde el hilo con­ductor de la muestra tiene que ver con la acción de recolectar materiales residua­les desde una mirada afectiva hacia los territorios que habita. Tania Blanco (Oviedo 1987) es reciente ganadora del VIII Premio Museo Barjola de artes plásticas con su proyecto expositivo "Gas, óxido, sal".Abre martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas; y jueves, viernes, sábados y domingos de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología_Personal II", Artesanía.

Bailes populares y artes escénicas en Corvera

A las 18:30 horas, en el teatro La Lechera de Cancienes tendrá lugar una nueva sesión de los "Bailes populares" con el "Dúo Brass". Y, a las 19.00 horas, El Llar de Las Vegas se presenta "Destroyendo", de "Teatro del Cuevo".

Exposiciones en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Además, hasta el 19 de noviembre se puede visitar la muestra "Luanco, ayer y hoy", con obras de Fernando Rodríguez, de la Escribana. Consta de más de un centenar de. fotografías de gran formato, que resumen los cambios urbanísticos y paisajísticos experimentados por Luanco a lo largo de 75 años (aproximadamente, desde 1950 a la actualidad), mostrando las imágenes de lo que había y lo que lo sustituyó.

Las Cuencas

Festival Fiasco en Mieres

El Festival Fiasco entra en su recta final. Hoy se clausura con el Dj francés Pascal Kleiman, conocido por protagonizar el documental "Héroes. No hacen falta alas para volar" (Ángel Loza, 2007), que pinchará a las 13.00 horas en el bar Rodapié. El cine cogerá el relevo con la proyección de "Sorda" (Eva Libertad, 2025). Será a las 19.00 horas en el Auditorio Teodoro Cuesta.

Alcuentru de deportes tradicionales en Mieres

Mieres será escenario este domingo del XXX Alcuentru de deportes tradicionales, que reunirá a deportistas de Asturias y el País Vasco. La actividad se desarrollará en el parque Jovellanos, a partir de las 12.30 horas, y habrá corta de troncos por parejas con hacha y tronzón, levantamiento de peso y carrera de lecheras, además de un homenaje a Juacu Naredo.

Cine en Lena

El teatro Vital Aza acoge hoy la proyección de la película "El regreso de Ulises". Será a las 19.00 horas y el precio de la entrada es de 4,71 euros.

Fiesta gastronómica de los nabos en Sotrondio

Sotrondio enciende los fogones para celebrar, desde hoy y hasta el 11 de noviembre, las Fiestas Gastronómicas de Los Nabos, declaradas de Interés Turístico por el Principado de Asturias, con un menú tradicional compuesto por pote de nabos, ración de callos y casadielles, que se podrá degustar en una decena de restaurantes y sidrerías de la localidad y alrededores.

Exposición en Mieres sobre la mina Tres Amigos

Mieres acoge este mes la exposición "Mina Tres Amigos, una historia viva", en el marco de los actos conmemorativos del 25 aniversario del cierre de la explotación. Podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, hasta el 28 de noviembre. El horario será de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con entrada libre.

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Exposición escultórica en Langreo

La exposición "Todas las canciones son mentira", de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024) se puede ver en Langreo, bajo la organización del Ayuntamiento. La muestra está alojada en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama hasta el 16 de noviembre de 2025.

"Framerate: Pulse of the Earth", en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se halla hasta finales de febrero en temporada baja. Está abierto los viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego (horario de noviembre a febrero)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Mercadillo artesano en Somao (Pravia)

Este domingo se celebra una nueva edición del mercadillo artesano mensual de Somao (Pravia). Entre las once de la mañana y las tres de la tarde se exponen y venden un amplio catálogo de productos hortícolas, harinas y quesos biológicos, embutidos, bollería y pastelería, productos de segunda mano, jabones naturales, hierbas aromáticas, cerámica y ropa. A la una de la tarde se anuncia un cuentacuentos y no faltará la música durante el vermú, con la actuación de Lucía Alonso y Rodrigo Sturm.

Exposición de óleos en Grado

El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos "Campos de Castilla y Árboles del Norte", de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Espacio Joven en Llanes

Llanes ofrece el denominado su Programa de Ocio Alternativo Juvenil, en el paseo de las Marismas. La programación incluye actividades para adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años durante los fines de semana de todo el año. El horario para hoy domingo es de 18.00 a 20.00 horas. El horario de cierre puede prorrogarse puntualmente ante actividades o celebraciones extraordinarias o especiales, informa la organización.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores, espectaculares, despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Occidente

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Exposición homenaje a José María García García en El Franco

El Franco rinde homenaje al poeta asturiano José María García García con la exposición "Cantos de amor por la tierrina". La muestra se puede ver en la capital franquina hasta el día 21 de noviembre y se compone de grabados de distintos artistas asturianos que ilustran diez poemas del poeta José María García García. Los autores de los grabados son Fernanda Álvarez, Breza Cechini, Mario Cervero, Pedro Domínguez Carazo, Herminio, Natalia Pastor, César Ripoll, Fermín Santos, Consuelo Vallina y Ana Vila.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.