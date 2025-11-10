Agenda: qué hacer hoy 10 de noviembre en Asturias

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA

El ex futbolista del Real Oviedo, Sestao y Alavés entre otros, y empresario Antonio Gorriarán, protagoniza, a las 19.30 horas, un coloquio en torno a "Fútbol, perros y valores", un libro diferente en el que se mezclan historias y enseñanzas con el fútbol y los perros como protagonistas. Le acompañará José David Rodríguez Garcia, experto en el ámbito canino, docente y adiestrador y Laude Martínez Fernández, comunicador, productor y publicista, que presentará el acto. Tendrá lugar en el Club LA NUEVA ESPAÑA a las 19.00 horas.

Oviedo canta a Europa

La Sala de Cámara del Auditorio acoge a las 19.30 horas la primera de las tres jornadas del ciclo "Oviedo canta a Europa" de la mano de la Coral Dafne, el Coro Vetusta, el Coro San Javier y el Coro Reconquista. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Cine

El ciclo "Por ser mujeres" ofrecerá, a las 20.00 horas, la segunda de las proyecciones programadas bajo el título "La canción de Sima". Después de que los talibanes dispersen una manifestación de mujeres, Suraya le cuenta a su nieta la historia de Sima, gran cantante y amiga en la Afganistán de los 70. Así comienza este drama histórico que, en aquel contexto inflamable, retrata una amistad a prueba de bombas y bandos entre dos jóvenes: una, activista y de familia bien, la otra, conservadora y de origen humilde; una se dedicará a la política y la otra a la música, pero ambas serán utilizadas por los sedientos de poder.

Exposición

El centro social "Villa Magdalena" acoge hasta el próximo 16 de noviembre una exposición pictórica de Alfonso Candelas, artista ovetense que desde muy joven siente predilección por las bellas artes y la música. La muestra estará abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas, y los sábados a domingos, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas. Entrada libre.

Gijón

Semana de la Ciencia

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de La Arena, tendrá lugar la actividad "Conversamos conCiencia. Gijón Ecoresiliente: cuando la solución es la propia naturaleza y la imaginación", con Teresa Centeno, del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, CSIC–INCAR); Eduardo Fernández Pascual, profesor de Botánica de la Universidad de Oviedo; y Benito Fuertes, del grupo GIC-Rewilding de la Universidad de Oviedo. A las 19.00 horas, en el Ateneo de La Calzada, presentación y proyección del documental "Ocean with David Attenborough". Las actividades se encuadran en la iniciativa "Semana de la Ciencia: Pon la mente en verde".

Sociedad Cultural Gesto

A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, Rocío Fernández Collar y Fernando de Silva ofrecerán la tertulia fotográfica "KUMBH MELA, el acontecimiento religioso más multitudinario del mundo". La organización del acto corre a cargo de la Sociedad Cultural Gesto.

Jornadas Micológicas

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de El Coto, Santi Serrano Junquera ofrecerá la conferencia "Hongos invasores", enmarcada en las Jornadas Micológicas Villa de Gijón.

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas, Margarita Fernández Mier, catedrática de la Universidad de Oviedo, del departamento de Historia, ofrecerá la conferencia "La génesis de la aldea asturiana en la Edad Media". Organiza la Asociación Románico Rural Asturiano (ARRA). Asimismo, hasta el 10 de noviembre puede visitarse la exposición "La Ternura", de Dennise Vaccarello. Además, hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver la muestra "Melquíades Álvarez.

CMI El Llano

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de El Llano, se desarrollará la tertulia ciudadana "El edadismo", impulsada por la asociación vecinal La Serena. Además, a la misma hora se proyectará la película "La canción de Sima", de Roya Sadat, en el marco del ciclo "Por ser mujer".

CMI La Arena

Hasta el 14 de noviembre se podrá visitar en la sala de exposiciones la muestra "En los orígenes: el registro simbólico del pensamiento en la Prehistoria". El horario del centro es de lunes a viernes de 8.00 a 21.30 horas.

Avilés y comarca

Clausura del Foro Solidario de Avilés

A las 19.00 horas tendrá lugar, en el Centro de Servicios Universitarios, la conferencia-diálogo "Recreando desde las literaturas orales africanas", con Ángela Nzambi, escritora ecuatoguineana, premio nacional de literaturas africanas en 2019, y Vicente Montes Nogales, profesor de la Universidad de Oviedo y representante de la Fundación El Pájaro Azul. En la Casa de la Cultura (vestíbulo planta -1), se puede visitar hasta el 14 de noviembre la exposición "Arte asturiano contra el genocidio de Palestina", impulsada por Cultura Asturiana con Palestina. Y, en el paseo Alcalde David Arias (parque de Las Meanas), hasta el 30 de noviembre, se exhibe "Vidas desplazadas: derechos en suspenso", de Médicos del Mundo.

Paseos por los barrios de Avilés para mayores de 55 años

La actividad consiste en la realización de una serie de paseos de 90 minutos de duración por Avilés y sus alrededores, en grupos de hasta 20 personas acompañadas. La actividad se desarrolla de 10.00 a 11.30 horas. En El Quirinal la salida se realiza desde el Complejo Deportivo Avilés, los. lunes, miércoles y viernes; en el caso de Versalles, la salida es desde el Complejo Deportivo Los Canapés, también lunes, miércoles y viernes y, en Villalegre, desde el Edificio El Foco, los mismos días.

Muestra de teatro amateur: "Los colores del miedo"

A las 19.00 horas, en el Centro Sociocultural Los Canapés, tendrá lugar una nueva cita de la Muestra de Teatro Amateur de Avilés con teatro para adultos. Hoy la compañía Teatro Maliayo representa "Los colores del miedo".

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Las Cuencas

Cortometrajes en Langreo

El Ayuntamiento de Llangréu, en colaboración con Laboral Cinemateca, ha programado para hoy una sesión de cortos, a las 19.30 horas, en el Cine Felgueroso de Sama, con entrada gratuita hasta completar aforo. Se proyectarán los cortos "Campolivar", "Susurros", "Soledá", y "Voice Academy".

Fiesta gastronómica de los nabos en Sotrondio

Sotrondio enciende los fogones para celebrar, desde hoy y hasta el 11 de noviembre, las Fiestas Gastronómicas de Los Nabos, declaradas de Interés Turístico por el Principado de Asturias, con un menú tradicional compuesto por pote de nabos, ración de callos y casadielles, que se podrá degustar en una decena de restaurantes y sidrerías de la localidad y alrededores.

Exposición en Mieres sobre la mina Tres Amigos

Mieres acoge este mes la exposición "Mina Tres Amigos, una historia viva", en el marco de los actos conmemorativos del 25 aniversario del cierre de la explotación. Podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, hasta el 28 de noviembre. El horario será de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con entrada libre.

Exposición escultórica en Langreo

La exposición "Todas las canciones son mentira", de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024) se puede ver en Langreo, bajo la organización del Ayuntamiento. La muestra está en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama hasta el 16 de noviembre de 2025.

Centro

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Exposición de Mercedes Cano y Antonio Sobrino en Llanes

La exposición "Cardumen" muestra en Llanes obras de Mercedes Cano y Antonio Sobrino que se pueden ver en la planta baja de la Casa Municipal de Cultura llanisca los días laborables de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal en la plaza de Campogrande, junto al Ayuntamiento del concejo.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.