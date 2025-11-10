El Máster en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo recibe el premio Menina 2025

La Delegación del Gobierno en Asturias decidió premiar al Máster en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo con la máxima distinción de los Reconocimientos Meninas 2025. Con este galardón buscan recompensar "su papel activo durante dos décadas en la transformación social y cultural en materia de género y por permitir sacar a la luz y visibilizar las diferentes formas de violencia machista, su complejidad y repercusiones".

Además de premiar el máster, los organizadores decidieron aprovechar la ocasión para distinguir la trayectoria de las impulsoras de este proyecto "clave en la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género desde el ámbito universitario". Isabel Carrera, Socorro Suárez Lafuente, Rosa Cid y la fallecida Amparo Pedregal serán homenajeadas en el acto de entrega del premio que se celebrará el próximo jueves 27 de noviembre en el edificio de la Delegación del Gobierno en Asturias.

También han acordado conceder cuatro menciones honoríficas a profesionales que destacaron por su labor contra la violencia de género y los delitos sexuales desde la intervención policial y penitenciaria. Premiarán a Rafael Carramal Durán, antiguo jefe de la Policía Local de Mieres; José Luis García González, inspector del Cuerpo Nacional de Policía; Miguel Ángel Maldonado Larios, sargento en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Asturias; y José Ernesto Pastur Rodríguez, funcionario en el Centro Penitenciario de Asturias.

¿Qué son estos premios?

Los Reconocimientos Meninas son premios otorgados anualmente por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en España, con el objetivo de reconocer y visibilizar el trabajo de personas, instituciones y colectivos que se destacan por su compromiso en la lucha contra la violencia machista y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Estos galardones, que toman su nombre del famoso cuadro de Velázquez, buscan poner en valor el esfuerzo de quienes contribuyen a construir una sociedad más justa, libre y segura para las mujeres.