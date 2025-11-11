Un atunero vasco repele un intento de asalto pirata en aguas del océano Índico
Los ocupantes se identificaron como piratas, según la armadora bermeana, que ha indicado que también se detectó en las cercanías la presencia de un 'dhow' (embarcación típica de la zona), que "podría haber actuado como nave nodriza"
EFE
Un atunero de Bermeo (Bizkaia) se vio obligado hace unos días a activar sus protocolos de seguridad y efectuar disparos de advertencia para repeler un intento de ataque pirata cuando faenaba en aguas internacionales del océano Índico.
Según ha informado este martes el grupo Albacora, un buque de su propiedad, el atunero congelador 'Intertuna tres', sufrió el incidente el pasado 2 de noviembre sobre las 17:45 horas (hora local), cuando "fue interceptado" por una embarcación rápida tripulada por cuatro personas.
Los ocupantes se identificaron como piratas, según la armadora bermeana, que ha indicado que también se detectó en las cercanías la presencia de un 'dhow' (embarcación típica de la zona), que "podría haber actuado como nave nodriza".
Ante la amenaza, la tripulación del buque activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos y ejecutó "maniobras evasivas y de protección" que permitieron neutralizar el intento de abordaje sin que se produjeran daños personales ni materiales.
En la actualidad, el 'Intertuna tres' continúa su actividad "con total normalidad y todos sus tripulantes se encuentran en perfecto estado", según la empresa.
El grupo Albacora ha señalado que el incidente fue inmediatamente comunicado a las autoridades competentes, con las que mantiene "estrecha colaboración".
La empresa ha agradecido las muestras de apoyo que ha recibido tras lo ocurrido y ha reiterado su compromiso con la seguridad de sus tripulaciones y de las operaciones que desarrolla.
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Tres horas de monumental atasco en la autopista 'Y': más de cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) y dos heridos muy graves al chocar contra un camión
- El primer hotel de 5 estrellas 'gran lujo' de Asturias recibe el reconocimiento del sector hotelero español
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
- Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande