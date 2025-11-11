TEMPORAL
Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
La Dirección General de Emergencias y Protección Civil decreta la suspensión de la actividad lectiva a partir de mañana y pasará a la modalidad telemática por la tarde en toda la provincia occidental
Víctor de Castro
La borrasca 'Claudia' se acerca a Canarias y las autoridades han decidido suspender la actividad lectiva y el servicio de comedor en La Palma a partir de las 13:30 horas del miércoles. A partir de las 15:00 horas, todas las islas de la provincia occidental (La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife) pasarán a modalidad telemática para garantizar la seguridad de alumnado y personal educativo.
Asimismo, se recomienda cancelar actividades complementarias y extraescolares, mientras Protección Civil y la Dirección General de Emergencias estudian medidas adicionales para el jueves, que se abordarán en una nueva reunión programada a las 10:30 horas.
Se espera que las lluvias intensas, acompañadas de tormentas y viento fuerte, persistan durante toda la jornada, con posibilidad de inundaciones locales y crecidas en barrancos, lo que justifica estas decisiones preventivas en los centros educativos de la provincia occidental.
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Tres horas de monumental atasco en la autopista 'Y': más de cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) y dos heridos muy graves al chocar contra un camión
- El primer hotel de 5 estrellas 'gran lujo' de Asturias recibe el reconocimiento del sector hotelero español
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
- Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande