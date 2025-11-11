Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallecimiento

Muere a los 112 años Angelina Torres Vallbona, la mujer más longeva de España

La supercentenaria, nacida el 18 de marzo de 1913 en el pueblo leridano de Bellvís (Lleida), vivía desde que era pequeña en Barcelona

Angelina Torres Vallbona, en una imagen de archivo.

Angelina Torres Vallbona, en una imagen de archivo. / EFE

EFE

Barcelona

La supercentenaria Angelina Torres Vallbona, considerada la mujer más longeva de España, ha fallecido a los 112 años de edad, según han informado a EFE fuentes de la familia.

Nacida el 18 de marzo de 1913 en el pueblo de Bellvís (Lleida), Angelina Torres vivía desde que era pequeña en Barcelona, cerca de la Sagrada Familia.

Según el portal especializado Longeviquest, Torres era la española de más edad en vida desde enero de 2025, tras los fallecimientos de la también catalana Maria Branyas (117) y la aragonesa Piedad Loriente Pérez (113 años).

En un mensaje en la red social X, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordado con una fotografía la visita a la casa de Torres, de quien ha dicho que era una mujer "sabia, llena de fe y bondad, muy trabajadora y con una gran fortaleza".

La Policía Local interviene en un bar de Avilés por molestias por ruido: "Emitía música fuerte con un altavoz"

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar del Real Oviedo-Rayo Vallecano: participa en el sorteo y llévate una entrada doble

Ya hay fecha para el XX Encuentro "Creando Redes de Solidaridad"

Colas en Lidl para hacerse con el quita polvo eléctrico que cabe en una sola mano y es inalámbrico: "Por menos de 5 euros"

La agenda cultural para esta semana en Oviedo: monólogos de JJ Vaquero, teatro con Héctor Alterio, ópera y arte contemporáneo

