Agenda: qué hacer hoy 12 de noviembre en Asturias

Oviedo

La feria ArteOviedo cumple 15 años

La Feria ArteOviedo, organizada por la Fundación Municipal de Cultura, cumple 15 años. La apertura al público de la plaza de Trascorrales será a las 16.30 horas y las galerías participantes son: 451, Galería de Arte Amaga, Galería Arancha Osoro, ATM, Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte, Galería Caicoya, Espacio Líquido, Estudiopablodelillo, Galería Félix, Estudio Flechazu, Galería Llamazares, Galería Lucía Dueñas, Galería Sala Sola, ZOOH Micro-gallery y la Escuela de Arte de Oviedo. A partir de las 17.00 horas, Natalia García ofrecerá un servicio gratuito y personalizado con el objetivo de acercar el coleccionismo a todos los públicos y estimular a nuevos compradores a iniciarse en el ámbito del coleccionismo de arte, así como consolidar colecciones ya asentadas con nuevas adquisiciones.

Oviedo canta a Europa

La Sala de Cámara del Auditorio acoge a las 19.30 horas la segunda de las tres jornadas del ciclo "Oviedo canta a Europa" de la mano de la Coral Polifónica de Asturias Cruz de la Victoria, Ochote Cantos del Fontán y el Coro Son Astur. Entrada gratuita.

Bebecuentos

"Susurros" de Carioca será el bebecuentos que habrá a las 12.00 horas en la biblioteca Lorenzo Rodriguez Castellano. Esta actividad estaba programada en la biblioteca de Ciudad Naranco, pero se ha trasladado por las obras a las instalaciones del Campo. Hace falta inscripción previa.

Cuentacuentos

El colegio Parque Infantil acogerá, a las 18.00 horas, el cuentacuentos "Bum, Bum, Tas" de Gloria Sagasti. Hace falta inscripción previa.

RIDEA

Miguel Calleja ofrece, a las 19.00 horas, una conferencia dentro del ciclo "La apertura del Arca Santa en 1075" y que estará titulada "Un tesoro revelado: memoria escrita de apertura del Arca Santa".

Cine

El salón de actos del Colegio de Abogados de Oviedo (Schultz, 5) acoge la proyección de la película "Eva 63" de Pedro Lazaga y la presentarán Pablo de María y Luis Feás. A las 18.00 horas.

Exposición

El centro social "Villa Magdalena" acoge hasta el próximo 16 de noviembre una exposición pictórica de Alfonso Candelas, artista ovetense que desde muy joven siente predilección por las bellas artes y la música. La muestra estará abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas, y los sábados a domingos, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas. Entrada libre.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Semana de la Ciencia

A las 16.30 horas, habrá una visita guiada al Jardín Botánico Atlántico. A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, Mónica Ubalde, bióloga e investigadora en epidemiología y salud pública y doctora en biomedicina, ofrecerá la conferencia "La naturaleza como receta para la salud urbana". La actividad se enmarca en el programa de la "Semana de la Ciencia: Pon la mente en verde".

Música guiada

A las 19.30 horas, en el centro municipal integrado de El Llano, "Orfeo Harmónico" ofrecerá el recital "La vihuela, instrumento sofisticado, intimista y popular", encuadrado en el ciclo "Música guiada. Conciertos narrados".

Escena Amateur

A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, tendrá lugar una mesa redonda bajo el título "El Teatro Popular Asturiano, Bien de Interés Cultural (BIC): ¿y ahora qué?". Participarán Pablo Cañal Rodríguez, José Ramón Oliva y José Ramón López Menéndez y moderará Luis Alberto Fernández González.

Sociedad Cultural Gesto

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, se presentará el libro "Donde buscamos el mundo", de Ricardo Pochtar.

Ateneo Jovellanos

A las 18.30 horas, en la Escuela de Comercio, se proyectará la película "Cielo negro", de Manuel Mur Oti. La actividad se enmarca en el ciclo "La realidad social en el cine español de los años 50", coordinado por Juan Canteli Maza.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Antiguo Instituto

Hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver la muestra "Melquíades Álvarez.

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía". El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Escuela de Comercio

Hasta el 13 de noviembre se podrá visitar la muestra "600 años, una historia compartida", organizada por la Fundación Secretariado Gitano.

CMI La Arena

Hasta el 14 de noviembre se podrá visitar en la sala de exposiciones la muestra "En los orígenes: el registro simbólico del pensamiento en la Prehistoria". El horario del centro es de lunes a viernes de 8.00 a 21.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación ­Industrial

Puede visitarse, hasta el 2 de mayo de 2026, la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá ver la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar la exposición "Resonancias en color naranja", de Edson Zampronha. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. También se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Conferencia sobre "La muralla de ­Avilés"

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés y la Asociación ENEAS, organiza un ciclo de conferencias dedicado a la muralla medieval de Avilés, un elemento clave en la historia y el desarrollo urbano de la villa. Bajo el título "La muralla de Avilés", reunirá a especialistas en historia, arquitectura y arqueología que abordarán distintos aspectos de este patrimonio. Hoy tercera y última conferencia del ciclo a cargo del arqueólogo Alejandro García Álvarez-Busto que disertará sobre "Prospecciones y perspectivas sobre la muralla avilesina", centrada en los resultados de las excavaciones y estudios recientes realizados en torno al lienzo original. Entrada libra hasta completar aforo.

Paseos por los barrios para mayores de 55

Se trata de una actividad dirigida a mayores de 55 años y gratuita impulsada por la concejalía de Mayores y Ciudad Saludable. Los paseos se realizarán en horario de 10.00 a 11.30 horas. Las inscripciones serán de manera presencial a través del monitor que se encuentra allí, antes del comienzo de cada caminata. Hoy se realizará en El Quirinal, Valliniello, Versalles y Villalegre.

Exposición de Mariscal

La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición "Mariscal dialoga con Miranda", que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

Exposición "Luz y Grafito", en Artes y Oficios

Esta exposición que reúne veinte obras: 10 retratos a lápiz del pintor Moreno (José Ramón López) y 10 retratos fotográficos en blanco y negro del fotógrafo Guille López. Presenta una propuesta que dialoga entre el grafito y la luz, entre la tradición pictórica y la expresión fotográfica. La muestra invita a descubrir cómo dos generaciones interpretan el rostro o cuerpo humano desde técnicas distintas. Se puede ver hasta el 27 de noviembre.

Exposición "Cástor y el campo de concentración de San Marcos"

La exposición "Cástor González y el campo de concentración de San Marcos" es una de las actividades del programa cultural del XII Encuentro Internacional sobre las investigaciones del Franquismo. Se puede visitar en el palacio de Valdecarzana y está dedicada al músico y dibujante avilesino prisionero en el campo de concentración de León durante la guerra civil. Se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Mercado semanal en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología_Personal II", Artesanía.

Exposiciones en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Además, hasta el 19 de noviembre se puede visitar la muestra "Luanco, ayer y hoy", con obras de Fernando Rodríguez, de la Escribana. Consta de más de un centenar de. fotografías de gran formato, que resumen los cambios urbanísticos y paisajísticos experimentados por Luanco a lo largo de 75 años (aproximadamente, desde 1950 a la actualidad), mostrando las imágenes de lo que había y lo que lo sustituyó.

Las Cuencas

Cine en Mieres

En el marco de las jornadas del 25N, Mieres será escenario hoy de la proyección de la película "Las invisibles". Será a las 19.30 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

Exposición en Lena

Lena acoge hasta el 28 de noviembre la exposición "Liry: en el ‘infierno’". También hay visitas guiadas con proyección. Es una exposición de 22 ilustraciones, con sus correspondientes locuciones, que relatan la historia de sufrimiento y superación de Liry, una niña nacida en un hogar disfuncional. Pese a contar con elementos de ficción, está basada en la vida de una persona real. Puede verse en la Casa de Cultura de Pola de Lena de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas.

Exposición en Mieres sobre la mina Tres Amigos

Mieres acoge este mes la exposición "Mina Tres Amigos, una historia viva", en el marco de los actos conmemorativos del 25 aniversario del cierre de la explotación. Podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, hasta el 28 de noviembre. El horario será de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con entrada libre.

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Exposición escultórica en Langreo

La exposición "Todas las canciones son mentira", de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024) se puede ver en Langreo, bajo la organización del Ayuntamiento. La muestra está en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama hasta el 16 de noviembre de 2025.

"Framerate: Pulse of the Earth", en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava

Ubicado a 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar...

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Exposición en Llanes: "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes"

La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes", se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Ribadesella da voz al movimiento feminista

La exposición "Feminismu organizáu nun mundu patriarcal violentu" es una muestra artística que repasa las campañas del 25N del Movimiento Asturies Feminista. Organizada por el Colectivu Feminista de Muyeres Rurales del Oriente se podrá ver hasta el 30 de noviembre en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Ribadesella de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro"

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Exposición en Vegadeo

La Casa de la Cultura de Vegadeo, en la sala de exposiciones "Luis Fega", acoge, hasta el 12 de diciembre, la exposición "El Legado Español en los Estados Unidos de América". La muestra la presenta la Delegación de Defensa y la organiza la Asociación "The Legacy". El horario de visita es de lunes a viernes de 15.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Exposición fotográfica en Cangas del Narcea

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Palacio de Omaña" de Cangas del Narcea acoge hasta el 13 de diciembre la muestra fotográfica "Soldados", de Jordi Bru. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas. Entrada libre.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.