Rosalía elige el celibato (de momento) por cuestiones de trabajo

“Rosalía pone el mundo a sus pies”, titulan en “Lecturas” tras unos días en los que la cantante ha copado el protagonismo del mundo del espectáculo con su último trabajo. No se le ha resistido ni el quiosco rosa. Entre las cosas que dice está que ahora se ha entregado al celibato: “No tengo tiempo para novios”.

En la de la revista comparte espacio con Cayetano Rivera Ordóñez, otro habitual del colorín y esta semana más, tras estrellar su coche en una glorieta en Sevilla y darse a la fuga. En el clan Pantoja nuevos (o viejos) problemas: Isa “se rompe” y su hermano confiesa todo el daño que le hizo.

En “Semana” no falta Cayetano, ni tampoco su sobrina, Tana, pillada por la calle con un nuevo novio, según la publicación, que aseguran que está “enamorada”. Lo que lo está y no lo oculta es Aitana, feliz con Plex. Mientras la reina Letizia capea con el temporal desatado por las memorias de Juan Carlos I. Y es que su suegro no la pone muy bien, lo que ella más bien ni fu ni fa. “Semana” sostiene que ella ha respondido con lo mejor: su presencia, impecable, en los actos fijados en su agenda.

Todos los detalles del accidente de la glorieta de Cayetano anuncian en portada en “Diez Minutos”, que se fijan en su hermanastro, Kiko Rivera, con la mosca detrás de la oreja porque su ex, Irene Rosales, sale con Guillermo desde una fecha no muy clara: “Ese contacto viene de antes…”. O sea, que Paquirrín teme haber sido víctima de cuernos. Juntos de nuevo están Anita y Montoya:unas fotos en la calle de ambos entre abrazos y besos no dejan lugar a dudas.

En “Hola” aparece por sorpresa, más bien revive, Raphael: “Mi gran éxito es imponerme a la muerte”. Nadie le va a llevar la contraria, más a punto de cumplirse un año de su linfoma cerebral. “No di positivo”, claman Cayetano Rivera del accidente. Boda a la vista, la de Patricia Cerezo, ex de Ramón García, con Kiko Gámez. Alejandra Gere se ha reunido con sus amigas y las fotos han acabado en “Hola”, que para eso son todas “celebrities”. Y en Miami ha sido visto Juan Urdangarín, el primogénito de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, con su novia Sophia Khan.